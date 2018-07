Die Pläne für die Netzpolitik der kommenden vier Jahre sind so gut wie fertig. In der Arbeitsgruppe Inneres und Justiz und in der Unterarbeitsgruppe Digitale Agenda wurde tagelang über sie verhandelt. Bei den meisten Themen sind sich beide Seiten einig. Lediglich eines ist noch offen, die Vorratsdatenspeicherung. Im Entwurfspapier mit den Ergebnissen der Innen-AG vom 13. November heißt es dazu: "Zur Vorratsdatenspeicherung konnte keine Einigung erzielt werden."

Das bedeutet nicht, dass es weiterhin keine Vorratsdatenspeicherung geben wird. Es heißt nur, dass sie nun Chefsache ist. Sie wird zusammen mit anderen Punkten am letzten Verhandlungstag zwischen Angela Merkel, Sigmar Gabriel und Horst Seehofer besprochen. Gut möglich, dass die drei Parteichefs sie dann beschließen.



In der vorigen Bundesregierung war es die FDP, genauer die Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, die gegen eine Speicherung der Kommunikations-Metadaten war und eine Umsetzung der geltenden EU-Richtlinie verhinderte. Die FDP ist nicht mehr dabei, in der SPD gibt es viele, die sie befürworten.

Das Bundesverfassungsgericht hatte das deutsche Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung 2010 als verfassungswidrig gestoppt, seitdem konnte sie die Regierung nicht auf ein neues einigen. Die SPD hatte sich auf ihrem Parteitag im Dezember 2011 festgelegt, die Speicherung der Daten ohne Anlass und Verdacht grundsätzlich zuzulassen. Wenn die Daten für drei statt bisher geplanter sechs Monate gespeichert werden und Ermittler nur bei schwersten Straftaten darauf zugreifen dürfen, sei das in Ordnung, war damals die Linie.

Kai Biermann Kai Biermann ist Redakteur im Team Investigativ/Daten bei ZEIT ONLINE. Seine Profilseite finden Sie hier.

Allerdings ist innerhalb der SPD der Widerstand gegen die Datensammlung noch lange nicht erlahmt. Insgesamt 60 Bezirks- und Landesverbände der Sozialdemokraten sind komplett gegen die Überwachungstechnik und haben entsprechende Beschlüsse gefasst.

Bei den Koalitionsverhandlungen spielten drei Modelle eine Rolle: Erstens die Unionsvariante, sechs Monate lang Daten zu speichern, wie es die EU-Richtlinie vorsieht. Zweitens die offizielle SPD-Variante, drei Monate lang zu speichern und die Grenzen der Datennutzung etwas enger zu fassen. Drittens wurde diskutiert, wie bisher einfach gar nichts zu tun, was ein Zugeständnis an die Kritiker innerhalb der SPD wäre. Die Idee dabei ist, auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofs zu warten, bevor hierzulande etwas zu dem Thema unternommen wird.

Drei Monate Vorratsdatenspeicherung

Irland hatte vor dem EuGH aus formalen Gründen gegen die dem Plan zugrundeliegende EU-Richtlinie 2006/24/EG geklagt. Der Gerichtshof hat zwar 2009 festgestellt, dass die Klage nichtig ist und die EU eine solche Norm erlassen durfte. Gleichzeitig aber entschied der EuGH in einem anderen Verfahren zum Thema Fluggastdaten, dass solche Rechtsakte bei den Themen Strafverfolgung und öffentliche Sicherheit unzulässig sind. Der irische High Court hat daher 2012 den EuGH um Stellungnahme gebeten, ob die Richtlinie mit der Grundrechtecharta vereinbar ist. Diese Stellungnahme steht aus, und so gilt der Fall bis heute als ungeklärt.

Dass sich die Gegner bei der Koalitionsverhandlung durchsetzen können, ist eher unwahrscheinlich. Die SPD tendiert offenbar mehrheitlich zur Variante mit drei Monaten Speicherpflicht. Auch CSU-Chef Seehofer will Vorratsdaten, wenngleich er sie dank Edward Snowden kritischer sieht als früher. Kürzlich sprach er sich dafür aus, die Speicherfrist zu verringern.

Es sieht also einiges danach aus, dass die Vorratsdatenspeicherung kommt – zwar würden dann wohl nur die Daten der jeweils vergangenen drei Monate gespeichert, aber den Kritikern ist das immer noch viel zu viel Ausspähung und ein viel zu gefährliches Instrument.