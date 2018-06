Fotografie wurde im Laufe des 20. Jahrhunderts durch billigere und benutzerfreundlichere Kameras von der Spezialistentätigkeit zur Massenbeschäftigung. In den letzten Jahren haben Plattformen wie flickr und Instagram nicht nur viele neu dazu bewegt, täglich ihre Umgebung zu fotografieren. Sie haben auch die Ansprüche an Bilder verändert. Menschen, die sich im Leben keinen Fotografie-Bildband und noch nicht einmal ein Fotografie-für-Dummies-Buch gekauft hätten, baden im Netz täglich in einer Flut guter und sehr guter Fotos.



Wenn sich dabei die Frage "Warum sieht das so viel besser aus als meine eigenen Bilder?" aufdrängt, findet man ohne Mühe Antworten in den Bildkommentaren oder in spezialisierten Gruppen (etwa photocritique bei Reddit, Critique oder Hit, Miss, Maybe, WHY? bei flickr). Auch wer nie die Absicht hatte, mehr über Fotografie zu lernen, geht aus diesem Entwicklungsbad verändert hervor.

Im Bereich Druck und Layout hat die Digitalisierung eine vergleichbare Entwicklung nach sich gezogen. Im Laufe der 1970er und 1980er Jahre entstanden laientaugliche Layoutsysteme, Drucker wurden erschwinglich für Privathaushalte. Viele bis dahin zum Drucken nötige technische Spezialfähigkeiten wurden überflüssig, Layoutgrundwissen breitete sich auch außerhalb der Fachkreise aus. Es gibt bis heute genügend selbstgebastelte Einladungskarten, bei deren Erstellung der Gedanke "Ich habe 120 Schriftarten und ich werde sie verwenden!" bestimmend war. Aber der Standard hat sich nach oben verschoben.



In der Herstellung von Gegenständen ist gerade die gleiche Entwicklung zu beobachten. Private 3-D-Drucker spielen dabei trotz ihrer Medienpräsenz nicht die wichtigste Rolle. Es ist leicht, über neue Geräte zu berichten, und angenehm, sich vorzustellen, dass mit dem Kauf eines Geräts eine wesentliche Veränderung vollzogen ist. Aber die eigentliche Umwälzung entsteht dadurch, dass Herstellerfirmen definierte Schnittstellen einführen.



Kathrin Passig Die Journalistin und Schriftstellerin Kathrin Passig schreibt seit vielen Jahren nicht nur ins Internet, beispielsweise hier bei Google+ und hier bei Twitter, sondern auch übers Internet und den Umgang damit. Bei ZEIT ONLINE tut sie das jeden Monat.

Im Moment muss jeder, der einen Gegenstand hergestellt haben möchte, zuerst einmal einen Anbieter der gesuchten Technik finden. Schon das ist nicht einfach, denn offenbar geht die berufliche Beschäftigung mit Gegenständen bisher mit einem Desinteresse am Digitalen, an nicht professionellen Anwendern oder an beidem einher. Man merkt das schnell, wenn man auch nur versucht, einen bekanntermaßen existierenden Hersteller oder eine Werkstatt im Netz aufzustöbern. Selbst wenn die Suche Erfolg hat, kann man nur in Ausnahmefällen eigene Pläne hochladen und sich das Ergebnis zusenden lassen. "Nehmen Sie mit uns Kontakt auf", "Gerne erstellen wir ein individuelles Angebot", "Schreiben Sie uns Ihre Vorstellungen" sind übliche Formulierungen für: "Nur weil man neuerdings im Internet sein muss, ändern wir noch lange nicht unsere Geschäftsprozesse."



Die Leipziger Firma Spreadshirt war 2001 unter den ersten Anbietern, die erkannten, dass Herstellung und Vertrieb von Gegenständen eine bessere Anbindung an die digitale Welt brauchen. Hauptsächlich bedruckt Spreadshirt Textilien mit von den Nutzern hochgeladenen Motiven, eins der bekanntesten Beispiele ist der T-Shirt-Shop Rumpfkluft des Künstlerduos Stephan Katz und Max Goldt. Bei Spoonflower kann man sich Stoffe, Tapeten und Geschenkpapier herstellen lassen, bei Zazzle Leinwand und Skateboards bedrucken, dafenvillageonline.com, dafenoilpaintings.com und dafenart.com sind Frontends für die chinesische Kunstkopistenstadt Dafen.

Im nächsten Schritt werden nicht nur vorhandene Gegenstände bedruckt, sondern neue hergestellt: Der 2003 gegründete emachineshop bietet einen digitalen Zugang und ein Designtool, mit dem auch Laien Maschinen- und Ersatzteile entwerfen und auf traditionelle Weise herstellen lassen können. Ähnlich funktioniert das deutsche Formulor. Die Anbieter Shapeways (seit 2008) und Sculpteo (seit 2011) setzen auf neue Herstellungstechniken wie 3-D-Druck und Lasersintern.



Teilweise, etwa bei Shapeways, hat man auch schon den übernächsten Schritt vollzogen und Programmierschnittstellen eingeführt, sodass sich nicht nur der Herstellungs-, sondern bereits der Entwurfs- und Beauftragungsprozess automatisieren lässt. Gleichzeitig entsteht durch laienfreundlichere Designwerkzeuge wie Sketchup und durch Verkaufsplattformen wie Etsy und Dawanda die digitale Infrastruktur rund um die Herstellung von Einzelstücken und Kleinserien.



Sobald die Entwicklung eine breitere Masse erreicht, wird vorhersehbare Kritik einsetzen: Man beraube sich der qualifizierten Beratung durch Fachleute, des persönlichen Gesprächs. Das Material sei minderwertig und bewährte Designstandards verfielen. Womöglich fehlt den entstehenden Gegenständen sogar die Aura. Nicht alle diese Vorwürfe sind unberechtigt. Aber gleichzeitig wird ein Betätigungsfeld, das bisher Spezialisten vorbehalten war, für viel mehr Menschen zugänglich. So wie sich grundlegende Fotografie- und Layoutkenntnisse ausgebreitet haben, wird auch die durchschnittliche technische und designerische Kompetenz im Umgang mit Gegenständen anwachsen. Und daraus ergeben sich ganz neue Praktiken und Anwendungsfelder.

Für Privatanwender bedeutet das, dass es sich jetzt schon lohnt, sich ein wenig mit Materialfragen, 3-D-Entwurfssoftware und neuen Techniken auseinanderzusetzen. Nicht zu genau vielleicht, das führt nur dazu, dass man in wenigen Jahren, wenn das Äquivalent zur Automatik-Knipskamera entsteht, mit dem Krückstock fuchteln und rufen muss: "Wir konnten ja noch mit Sketchup umgehen, nicht so wie der unkreative Pöbel von heute!"



Für Unternehmen und hier insbesondere die Hersteller von Produktvorstufen wie unbedruckten Textilien oder Materialzuschnitten bedeutet es, dass ein Internetauftritt, in dem Kunden sich über das Angebot informieren können, nicht mehr genügt. Zwischen den Prozessen des Unternehmens und den Plänen der Kunden muss ein – konzeptueller wie technischer – Adapter eingefügt werden, den beide Seiten ohne individuelle Absprache nutzen können. Ähnliches ist in der Verlagsbranche mit Books on Demand und vollständig automatisierten E-Book-Angeboten wie Amazons Kindle Direct Publishing passiert.



Wenn das Feld der Schlüsselanhänger, Bilderrahmen und Beistelltischchen dann eines Tages fertig umgepflügt ist, können wir vielleicht endlich zur Architektur kommen. In Bildbearbeitungsprogrammen gibt es schon lange komfortable Automatikfunktionen, mit denen man fehlfarbige und verzerrte Bilder geradeziehen kann. Zauberstab-Icons für das selbsttätige Zurechtrücken von Proportionen und ein paar lustige Filter (uglybelgianhousify, unhappyhipsterize) werden auch auf dem Architektursektor Freude stiften. Nicht für alle, aber für viele.