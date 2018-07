Bei allen Ungereimtheiten, die es im Zusammenhang mit den Abmahnungen für das Anschauen von Pornos auf dem Portal Redtube gibt – Hoffnung für die Abgemahnten ist nicht in Sicht. Da hilft es auch nicht viel, dass inzwischen eine Staatsanwaltschaft prüft, ob sie Ermittlungen einleiten wird.

Die Anwaltskanzlei U+C Rechtsanwälte hatte Tausende Abmahnungen verschickt. Der Vorwurf: Die Betroffenen sollen auf dem Pornoportal Redtube einen bestimmten Film angesehen haben – wohl gemerkt angesehen, nicht im klassischen Sinne heruntergeladen.

Nicht nur deswegen gibt es heftige Kritik an dem Verfahren. Vor allem ist noch immer unklar, woher das Unternehmen The Archive AG, das die Rechte an den Pornos besitzt, die IP-Adressen der dann Abgemahnten bekam.

Der Anwalt Daniel Sebastian aus Berlin hatte im Namen von The Archive beim Landgericht Köln beantragt, die Klarnamen und Adressen zu IP-Daten zu bekommen, die er dem Gericht vorlegte. Gleichzeitig hatte er ein Gutachten eingereicht, in dem eidesstattlich versichert wurde, die IP-Adressen seien mit einer Software protokolliert worden, die in der Lage ist, "die Teilnahme von Nutzern sogenannter Download-Portale für Filme im Internet zu erfassen".

Das Gericht stellte einen entsprechenden Beschluss aus, woraufhin eben die Kanzlei U+C beauftragt wurde, die Abmahnungen dazu zu verschicken und das geforderte Geld einzutreiben.

Es gibt inzwischen zumindest Zweifel daran, dass die Software, die Sebastian in einer Stellungnahme als "GLADII 1.1.3" bezeichnet, das wirklich kann. Und es gibt Zweifel daran, dass die IP-Adressen wirklich auf diesem Weg erhoben wurden. Mehr zu diesen Vermutungen hat Klemens Kowalski in seinem Blog aufgeschrieben.



Im Kern geht es darum, dass es nicht so einfach ist, IP-Adressen beim Streaming zu protokollieren. Redtube erklärte, man habe keine Daten von Nutzern herausgegeben. Spiegel Online zitiert einen Sicherheitsanalysten mit den Worten, ohne Redtubes Hilfe bekomme man die Daten nur über einen illegalen Hackerangriff.

RedTube-Abmahnungen RedTube-Abmahnungen Die Kanzlei U+C Rechtsanwälte von Thomas Urmann hat mehrere Tausend Abmahnungen an Personen verschickt, die bestimmte Filme auf dem Porno-Streamingportal RedTube gesehen haben sollen. Von den Betroffenen wird gefordert, 250 Euro Schadenersatz und Gebühren zu zahlen und eine Unterlassungserklärung abzugeben. Ein Präzedenzfall, denn bislang wurde in Deutschland noch nie jemand abgemahnt, weil er sich im Netz einen Stream angesehen hat. Es gibt hierzulande kein Gerichtsurteil, das Streaming als illegal betrachtet. Juristen sind in dieser Frage zerstritten, einige halten es für legal, andere für illegal. Streaming Bei einem Stream wird der Film nicht auf dem üblichen Weg auf der Festplatte des Rechners gespeichert. Um ihn anzeigen zu können, legt der Rechner Teile der Daten in einen temporären Zwischenspeicher, den sogenannten Cache. Der wird überschrieben beziehungsweise gelöscht, wenn neue Daten kommen, also beispielsweise der Film weitergesehen wird. Einige Juristen sind der Ansicht, dass bereits diese Zwischenspeicherung eine illegale Kopie im Sinne des Urheberrechtes ist. Kritiker halten das für Unsinn, da der Nutzer keinen direkten Zugriff auf diese Daten hat und nicht absichtlich eine Kopie auf seinen Rechner zieht. Abmahnungsstreit Mehrere Anwaltskanzleien vertreten inzwischen Mandanten, die gegen die Porno-Abmahnungen vorgehen wollen und nun entsprechende Verfahren anstrengen. Außerdem haben zwei Kanzleien Verfahren gegen U+C Rechtsanwälte eingeleitet. Der Anwalt Christian Solmecke hat Strafanzeige gegen U+C gestellt, da er fürchtet, dass die IP-Adressen der Nutzer auf unlauterem Wege besorgt wurden und dass dabei gegen das Bundesdatenschutzgesetz verstoßen wurde und der Tatbestand des Betruges erfüllt ist. Die Beteiligten Interview mit Ralf Reichert, Mitgründer von The Archive AG in der Schweiz, die die Abmahnungen auslöste

Bislang sind das nur Indizien, keine Beweise für irgendetwas. Sebastian und The Archive reagieren weder auf schriftliche noch auf telefonische Anfragen.