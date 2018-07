Google hat das US-Startup Titan Aerospace gekauft, das solarbetriebene Drohnen herstellt. Google-Sprecher Tim Drinan sagte, Titan solle am Projekt Loon mitarbeiten, mit dem Google Internetzugang in Entwicklungsländer bringen will.



Die Drohnen könnten helfen, "Millionen von Menschen Internetzugang zu verschaffen und andere Problem zu lösen", sagte Drinan. Einen Kaufpreis nannte der Internetkonzern nicht.



Die Drohnen von Titan sind noch in der Entwicklung. Sie sollen mithilfe von Sonnenenergie angetrieben werden. Damit könnten sie fünf Jahre in einer Höhe von etwa 19 Kilometern fliegen. Die Flügel-Spannweite liegt mit knapp 50 Metern in der Dimension einer Boeing 767. Die Technik soll nach bisherigen Angaben 2015 reif für den Einsatz sein.

Erst vor Kurzem war noch Facebook als Interessent für Titan Aerospace im Gespräch gewesen. Dem US-Sender CNBC zufolge ging es um etwa 60 Millionen Dollar. Stattdessen übernahm Facebook im März jedoch den britischen Drohnenentwickler Ascenta, der ebenfalls an solarbetriebenen Drohnen arbeitet. Der Preis lag laut Wall Street Journal bei 20 Millionen Dollar. Facebook will mit der Technik ebenfalls günstige Internetzugänge in entfernte Regionen in Entwicklungsländern bringen.