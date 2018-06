Die Deutsche Bahn will ihren ICE-Fahrgästen in naher Zukunft lückenlosen Zugang zum Internet bieten. Die technischen Voraussetzungen dafür würden bis zum Jahresende geschaffen, sagte Bahnchef Rüdiger Grube. Dann sollen im WLAN der ICE-Fernzügen auch bei Tempo 300 so hohe Datenübertragungsraten wie beim Mobilfunkstandard LTE erreicht werden.

Allerdings müssen Bahnkunden für den Service weiterhin extra zahlen, etwa eine Tagespauschale, einen Minutenpreis oder mit einem anderen Tarif der Deutschen Telekom. Für einen Tagespass bei der Telekom fallen 4,95 Euro an, in vielen Telekom-Tarifen ist die Hotspot-Nutzung aber bereits inbegriffen.

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) kündigte an, sich dafür einzusetzen, dass jeder zahlende Fahrgast kostenlos surfen könne. Dies sei aber eine Entscheidung der Bahn, fügte er hinzu. Eigentümerin der Bahn ist der Bund. Bereits zu Anfang des Jahres hatte der Minister Internet in allen Zügen der Bahn gefordert.

Die technische Infrastruktur für die Abdeckung ist nach Angaben der Bahn bereits teilweise fertiggestellt. Dazu habe die Telekom entlang der Strecke Sender installiert, und in den Zügen wurden Verstärker für drahtlose Funknetze eingebaut. Von den 5.200 Kilometern der ICE-Hauptstrecken stünde der Service bereits auf 3.000 Kilometern zur Verfügung, sagte Grube. Allerdings sei Qualität und Stabilität noch nicht zufriedenstellend. Die anderen 2.200 Kilometer seien noch im Testbetrieb und würden im Laufe des Jahres hinzugefügt.

Von 255 ICE-Zügen im Einsatz haben laut Grube derzeit 200 die nötige Empfangstechnik für schnelles Internet. Die Umrüstung der übrigen Wagen soll bis Ende 2014 weitgehend abgeschlossen sein. Bis Ende 2015 sollen auch alle 770 Intercity (IC) Wagen Verstärker der neuen Generation haben. Die ICs fahren jedoch auch auf Strecken, an denen keine gesonderten Sendeanlagen stehen.

Bei der Ausstattung von Bahnhöfen mit Hotspots fallen die Pläne der Bahn weniger ehrgeizig aus: Von den insgesamt 120 mit Hotspots ausgerüsteten Bahnhöfen sollen nur die 24 größten und meistfrequentierten mit neuer WLAN-Technik ausgestattet werden. Im Februar hat Verkehrsminister Dobrindt noch kritisiert, dass nur 120 von 5.600 Bahnhöfen über entsprechende Infrastruktur verfügten.