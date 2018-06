Vertrauen Sie Ihrem Computer? Bestimmt nicht. Warum auch? Die NSA liest Ihre E-Mails, während Facebook heimlich mit Ihren Gefühlen spielt. Und überhaupt: Computer sind doch fundamental kaputt. Wenn Sie davon bisher nicht überzeugt waren, lesen Sie einfach diesen Artikel. Das hilft.

Trotzdem würden Sie einem Computer mehr anvertrauen als Ihrem Arzt. Das jedenfalls will die Psychologin Gale Lucas in einer Studie mit 239 Probanden herausgefunden haben.

Lucas und ihr Team schufen einen virtuellen Arzt. Die computergenerierte Figur erschien auf einem Bildschirm und fragte Patienten nach ihrem Wohlbefinden beziehungsweise nach ihren Problemen. Sie gab verbales Feedback und ermunterte die Probanden mit Kopfnicken dazu, weiterzureden.

Einem Teil der Patienten sagten die Forscher, der virtuelle Arzt sei rein softwaregesteuert. Den anderen sagten sie, ein Mensch würde das Gespräch überwachen und den virtuellen Arzt entsprechend steuern.

Patrick Beuth Patrick Beuth ist Redakteur im Ressort Digital bei ZEIT ONLINE. Seine Profilseite finden Sie hier.

Während des Gesprächs wurde die Mimik der Patienten aufgezeichnet. Anschließend wurden sie gefragt, wie wohl sie sich in der Gesprächssituation fühlten. Außerdem wurde bewertet, wie die Patienten auf sehr persönliche Fragen des virtuellen Arztes antworteten. Das Resultat: Patienten, die annahmen, nur mit dem computergenerierten Arzt zu sprechen, antworteten ehrlicher und offener auf dessen Fragen, als jene, die einen menschengesteuerten Arzt vor sich glaubten.

Diejenigen, die sich unbeobachtet fühlten, hatten zudem auffällig weniger Angst vor der Selbstoffenbarung, wie die anschließende Befragung ergab. Die Auswertung ihrer Mimik unterstützte die Aussagen: Wer glaubte, nur mit dem Computer zu sprechen, traute sich zum Beispiel, ein wirklich trauriges Gesicht zu machen, wenn er über etwas Trauriges sprach.



Das Vertrauen der Menschen in Computer ist also mitunter größer als das in die eigene Spezies. (Und wer Studien wie diese hier liest, den dürfte das auch nicht weiter wundern.)

Was ist mit dem Terminator?

Ausgerechnet Google aber traut den Maschinen nicht so recht über den Weg. Sollten Roboter einst die Weltherrschaft übernehmen (laut Business Insider wird das bis 2045 passieren), will Google zumindest seine beiden Gründer vor ihnen schützen. Vor einigen Tagen hat das Unternehmen dazu die Datei killer-robits.txt veröffentlicht.

Das ist eine Weiterentwicklung der mittlerweile 20 Jahre alten Datei robots.txt. Die hindert Suchmaschinen daran, eine Website zu indizieren. Killer-robots.txt dagegen verbietet den Terminatoren der Zukunft, Larry Page und Sergey Brin zu töten.



Bis es soweit ist, können Sie sich aber schon jetzt fragen, ob Sie diesem mittlerweile Google gehörenden Roboter mehr vertrauen als Ihrem Hausarzt.