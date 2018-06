Wieder einmal behauptet jemand, den mysteriösen Erfinder der virtuellen Währung Bitcoin identifiziert zu haben. Dieses Mal ist es kein Journalist auf der Suche nach einem Scoop, sondern jemand, der sich nur Jeffrey nennt und Geld verdienen will. Jeffrey hat im Gespräch mit Wired behauptet, das E-Mail-Konto des Bitcoin-Schöpfers mit dem Pseudonym Satoshi Nakamoto übernommen zu haben.

Satoshi Nakamoto steht als Autor über dem Dokument, in dem die Ursprungsidee von Bitcoin erklärt wird. Darunter steht die E-Mail-Adresse satoshin@gmx.com. Ob Satoshi Nakamoto eine einzelne Person oder eine Gruppe von Menschen ist, weiß bislang niemand so genau.

Nun sagt Jeffrey, er habe Zugang zu dem entsprechenden Postfach. Darin sollen sich genügend Informationen befinden, um Nakamoto zu enttarnen. Jeffrey will sie veröffentlichen, sobald ihm jemand 25 Bitcoins zahlt. Nach derzeitigem Stand wären das umgerechnet rund 9.300 Euro. Wie genau er den Zugang bekommen hat, ist unklar. Er selbst deutete im Gespräch mit Wired an, das Konto sei unter dem echten Namen von Satoshi Nakamoto registriert worden und mit weiteren Konten verknüpft. Wenn das stimmt, könnte jedes dieser Konten ein Angriffspunkt sein.

Bitcoin Wie kann ich Bitcoin nutzen? Auf dem Rechner muss ein Client installiert werden, ein Programm zum Verwalten der Währung. Beispielsweise Multibit, Electrum oder Armory. Es gibt sie auch für Android- und Apple-Smartphones. Um ein Konto zu eröffnen, braucht es keine persönlichen Angaben. Das Programm erzeugt eine Datei namens "Wallet", die Geldbörse. Außerdem kreiert es einen öffentlichen und einen geheimen Schlüssel. Der öffentliche Schlüssel dient als Adresse und sieht beispielsweise so aus: 1EQodj2MkD6iL5X4MZ7Pc6kWMArF7moW6E. Ihn gibt der Nutzer wie eine Kontonummer demjenigen, mit dem er handeln oder von dem er Bitcoin empfangen will. In einer Wallet können mehrere Bitcoin-Adressen verwaltet werden. Jede Transaktion ist anschließend in der sogenannten Blockchain sichtbar. Da nur die Adressen, aber keine weiteren Daten angezeigt werden, ist die Blockchain weitestgehend anonym. Der geheime Schlüssel ist besser nur dem Nutzer bekannt. Mit ihm weist er sich im Bitcoin-Netzwerk aus. Der geheime Schlüssel ist nötig, um Bitcoin verschicken zu können. Das geht genauso einfach wie Onlinebanking. Wird der geheime Schlüssel allerdings ausgespäht, kann das Konto leergeräumt werden. Wer Bitcoin nutzen will, muss sich also damit beschäftigen, solche Schlüssel sicher zu verwahren und zu nutzen. Bitcoin ist nur eine von vielen Kryptowährungen. Alternativen wie Litecoin, Peercoin oder Dogecoin funktionieren aber ähnlich. Woher bekomme ich Bitcoin? Der einfachste Weg ist, sie zu kaufen. Spezielle Börsen bieten aktuelle Tauschkurse und verkaufen Bitcoin gegen eine Gebühr. Mehr zu den ersten Schritten steht hier. Wer Bitcoin in Dollar, Euro oder Yen umtauschen will, kann das ebenfalls über diese Börsen tun. Auch das kostet selbstverständlich Gebühren. Manche Anbieter laden das eingewechselte Geld auf Debitkarten. Deren Guthaben kann sich der Besitzer dann an Bankautomaten auszahlen lassen oder gleich einen speziellen Bitcoin-Automaten nutzen. Andere überweisen es. Der Kurs von Bitcoin kann sich schnell ändern. Die meisten Transaktionen werden nur mit Bruchteilen eines Bitcoin durchgeführt. Der zweite Weg ist, Bitcoin selbst zu erzeugen, "Mining" genannt. Die Kapazität des eigenen Rechners wird dabei über das Internet zur Verfügung gestellt. Viele Rechner zusammen erledigen gemeinsam komplexe Rechenaufgaben. Als Ergebnis werden Bitcoin geschaffen und anschließend unter den beteiligten Rechnern verlost. Zum Geldverdienen taugt das nur bedingt. Die Aufgaben sind so komplex, dass ein handelsüblicher Rechner allein dazu mehrere Jahre brauchen würde. Wer will, kann sich spezialisierte Mining-Rechner mieten oder kaufen. Was sind die Probleme? Bitcoin sind eine vergleichsweise neue Idee und bringen immer wieder neue Dienste und Anwendungen hervor. Immer mehr Onlineshops akzeptieren die Kryptowährung. Wie alle neuen Ideen stellen sie bewährte Systeme infrage und werfen technische, aber auch viele rechtliche Probleme auf. So gelten sie nicht als gesetzliches Zahlungsmittel. Es ist nicht einmal klar, ob sie juristisch Eigentum sind. Denn sie lassen sich nicht wirklich stehlen – der "Dieb" späht lediglich einen Codeschlüssel aus und tätigt damit eine Überweisung. Technisch ist es unmöglich, Zahlungen rückgängig zu machen, das System verhindert, dass der Sender sie wie eine Überweisung stornieren kann. Für Käufer bedeutet das ein höheres Risiko als bei bisherigen Systemen, für Verkäufer ein geringeres. Da die Identität bei Überweisungen verschleiert werden kann, nutzen Kriminelle Bitcoin, beispielsweise um Steuern zu hinterziehen oder bei sogenannten Ransomware-Angriffen. Die amerikanische Finanzbehörde beobachtet die Währung daher, um Geldwäsche zu verfolgen. Wirtschaftlich ist ungeklärt, wie sich die begrenzte Geldmenge auswirkt und welche Effekte das auf Handelskurse und die Zukunft des Bargelds hat. Rückschläge gab es in der Vergangenheit einige: Große Tauschbörsen wie Mt.Gox etwa mussten Insolvenz anmelden; der Verlust bezifferte sich auf mehrere Millionen Euro.

Denkbar ist aber auch, dass die E-Mail-Adresse satoshin@gmx.com einfach irgendwann wieder freigeworden ist, nachdem Satoshi Nakamoto aufgehört hat, sie zu benutzen – oder nachdem er sein Konto gelöscht hat. Dann hätte Jeffrey sie einfach neu in Anspruch nehmen können, aber natürlich ohne die alten Nachrichten im Postfach.

GMX gibt Konten, die für eine bestimmte Zeit nicht genutzt wurden, wieder frei, sofern der Kontoinhaber nicht auf eine entsprechende Ankündigung reagiert. Im Fall von GMX-Adressen mit der Endung .de passiert das nach sechs Monaten, wie ein Sprecher mitteilte. Wie lange das bei Adressen mit der Endung .com dauert, konnte er aber nicht sagen. In diesem Szenario wäre Jeffrey jedenfalls ein Betrüger.

Hat er dagegen das Konto gehackt und wirklich Zugang zu den darin enthaltenen Nachrichten, ist immer noch unklar, was diese über Satoshi Nakamoto aussagen. GMX beziehungsweise das Mutterunternehmen 1&1 prüft, ob das Konto möglicherweise angegriffen wurde, darf aber aus Datenschutzgründen nicht sagen, was bei der Prüfung herauskommt.

Jeffrey beteuert in einem Pastebin-Dokument, die Wahrheit zu sagen und verlinkt zwei angebliche Beweise dafür, dass er Zugriff auf das Postfach hat. Die verlinkte Website ist aber derzeit nicht erreichbar.

Des Weiteren will Jeffrey einen Eintrag auf der Seite P2Pfoundation über den früheren Account von Satoshi Nakamoto veröffentlicht haben. In dem Eintrag wird Nakamoto gewarnt, dass seine Dokumente, Passwörter und IP-Adresse im "Darknet" verkauft würden und dass Nakamoto deshalb dort, wo er sich befinde, nicht sicher sei. Der kurze Text endet mit dem Satz "Thank you for inventing Bitcoin".

Echte Beweise, dass Jeffrey Zugang zu brisanten Informationen hat, sind das noch nicht. Das möglicherweise stärkste Indiz hat er Michael Marquardt, dem heutigen Administrator der Website Bitcointalk.org geschickt: Einen Auszug aus einer E-Mail vom März 2014, die Marquardt damals an den Bitcoin-Schöpfer (und Gründer von Bitcointalk.org) gesendet hatte. Das würde bedeuten, dass Jeffrey Zugang entweder zum Postfach satoshin@gmx.com hat – oder zu dem von Marquardt. ZEIT ONLINE hat versucht, Marquardt zu erreichen, bislang aber keine Antwort bekommen.

Deshalb ist vorerst so unklar wie eh und je, wer hinter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto steckt. Und so lange niemand 25 Bitcoins an einen Unbekannten schickt, dessen Glaubwürdigkeit kaum zu beurteilen ist, bleibt es so.



Wer jetzt eine E-Mail an satoshin@gmx.com schickt, bekommt übrigens eine Mitteilung, dass die Mail unzustellbar ist.

Update: Mittlerweile sind die im Pastebin-Dokument verlinkten Screenshots wieder aufrufbar. Sie zeigen offenbar einen Überblick über den Posteingangsordner von satoshin@gmx.com sowie eine Rechnung, die im Juni 2013 per E-Mail einging. Ob es sich um unverfälschte Screenshots handelt, ist kaum zu beurteilen.