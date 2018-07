Dies ist die Geschichte einer jungen Frau, die sich auf Twitter von den Taten der Terror-Miliz "Islamischer Staat" abgrenzen wollte und am Ende Tausende neue Freunde fand. Darunter: Viele IS-Sympathisanten.



Jennifer Williams, Wissenschaftlerin am Zentrum für Nahost-Studien in Washington DC, hatte sich, wie so viele Muslime, unter dem Hashtag #MuslimApologies von den Taten des IS abgrenzen wollen. Es war eine Reaktion auf den Vorwurf derer, die Muslimen unterstellten, sich würden sich nicht deutlich genug gegen die Taten der Terrormiliz im Norden des Irak und in Syrien stellen. Die Tweets sollten zeigen, dass es einen Unterschied zwischen gläubigen Muslimen und muslimischen Extremisten gibt. Auf meist witzige und sarkastische Art und Weise.



Ähnlich wie schon unter dem Hashtag #NotInMyName kamen so Tausende Tweets zusammen. Sie drücken vor allem das Gefühl von Hilflosigkeit und Ermüdung aus, sich für den Islam entschuldigen zu müssen und wegen der eigenen religiösen Haltung unter Generalverdacht gestellt und vorverurteilt zu werden.



Der Tweet von Williams fasst die Geschichte ihrer Konvertierung zum Islam zusammen – und liest sich weniger als Entschuldigung, sondern vielmehr als stolze Begründung. Sie habe den Koran gelesen, weil sie sich über den Glauben von Terroristen informieren wollte – und sei am Ende zum Islam konvertiert. Dafür würde sie sich nicht entschuldigen.

Von der Terrormiliz grenzte sie sich klar ab. "Um es deutlich zu machen: Ich verabscheue die perverse Interpretation des Islam, für den Anhänger von Al-Kaida und der IS eintreten." Daran hat sich nichts geändert, seit sie vor drei Jahren konvertiert sei, schreibt sie in dem Blog Lawfare.

Schwarze IS-Flagge auf dem Twitter-Profilbild

Der Tweet wurde innerhalb kurzer Zeit Tausende Male geteilt, Williams bekam viel Zuspruch, aber auch viele irritierende Antworten. Viele neue Follower seien eindeutig als IS-Sympathisanten zu erkennen gewesen, mit der schwarzen Flagge der Terrormiliz im Profilbild oder Tweets, die verherrlichend über die Enthauptungen der Dschihadisten im Irak berichteten, schreibt sie.



Inzwischen (Stand 7.10.) haben mehr als 12.000 Menschen den Tweet geteilt, Williams hat die Zahl ihrer Follower von etwa 60 Ende September auf inzwischen knapp 9.500 gesteigert. Darunter seien auch Heiratsanträge gewesen, schreibt sie in dem Blog Lawfare. Männer aus Saudi-Arabien, die mit Luxusautos posierten, wollten persönlich mit ihr in Kontakt treten. Auf Propaganda-Seiten tauchte ihr Tweet auf, teilweise mit verzerrtem Bild, "um ihre weibliche Unschuld" zu schützen.

Williams sagt von sich selbst, man würde sie auf der Straße nicht als Muslima erkennen. "Ich trage keinen Hijab. Ich habe platinblonde Haare und blaue Augen. Ich bin stark tätowiert. Ich bin in Texas aufgewachsen und als Südstaaten-Baptistin erzogen worden", schreibt sie in dem Blogeintrag. Dennoch sei sie Muslima. Sie spreche Arabisch und habe einen Universitätsabschluss in Internationaler Sicherheit mit dem Schwerpunkt Terrorismus. Sie habe vor Jahren festgestellt, dass sie trotz ihres Studiums den Koran gar nicht kenne. "Also habe ich ihn gelesen – und was ich auf den Seiten fand, hat mein Leben verändert."

Die Terrorismusexpertin versuchte, dem fehlgeleiteten Tweet etwas entgegenzusetzen und den Hashtag #No2ISIS auf Twitter zu etablieren. Bisher mit mäßigem Erfolg.