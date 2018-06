Die russischsprachige Wikipedia genügt russischen Bibliotheken nicht länger. Der eigene Staat und seine Gesellschaft würden nur ungenügend und vor allem unzuverlässig dargestellt. Das gab die Bibliothek des Präsidenten Boris Jelzin, einer der größten Bibliotheken Russlands, in der vergangenen Woche bekannt.



Danach will die Bibliothek zusammen mit der Russischen Nationalbibliothek und weiteren Regionalbibliotheken eine eigene Online-Enzyklopädie ins Netz stellen. Laut der Nachrichtenagentur Reuters wollen die Bibliothekare dazu über 50.000 Bücher und Dokumente auswerten, um auf deren Basis Artikel zu veröffentlichen.

Bei dem Projekt geht es also nicht darum, die eigenen Bestände zu digitalisieren. Vielmehr soll das Material vor allem den neuen Artikeln dienen. Unklar ist, warum die gewonnenen Erkenntnisse aus Tausenden von Dokumenten nicht einfach der Wikipedia zur Verfügung gestellt werden können.



Eine Wikipedia voller Wahrheiten

Bei der russischen Regierung ist man offenbar besorgt, die Deutungshoheit über russische Belange zu verlieren. Und die geht in der normalen Wikipedia schnell verloren. Die Community streitet regelmäßig, offen und leidenschaftlich über Inhalte der Artikel. Besonders heftig stritt man zuletzt um das abgeschossene Flugzeug über der Ukraine, den Malaysia-Airlines-Flug 17.

Das passte den russischen Behörden wiederum nicht. Im Juli 2014 gab es Berichte, wonach russische Behörden ebendiesen Wikipedia-Eintrag manipulierten. Die Sache flog auf, weil der Internet-Bot RuGovEdits die Manipulationsversuche der russischen Behördenrechner twitterte. Laut Jari Bakken, einem norwegischen Hacker, haben russische Behörden in den vergangenen zehn Jahren etwa 7.000 Artikel der Wikipedia verändert.

Die russische Online-Enzyklopädie will nun die aus eigener Sicht wahren Artikel zu Russland beisteuern. Dabei werden Kommentare und Diskussionen über Inhalte der Artikel wohl eine untergeordnete Rolle spielen. Denn gerade an dem Durcheinander und Gerangel um Wahrheit stößt sich die russische Bibliothek, wenn sie die Wikipedia als unzuverlässig bezeichnet. In der neuen Online-Enzyklopädie gibt es also voraussichtlich nur noch fertige Wahrheiten.



Meinungen im Netz werden gezielt manipuliert

Sie reiht sich so in die Maßnahmen der vergangenen Monate ein. Diese sollen die Kultur des Landes besser kontrollierbar machen. Am 1. Juli 2o14 trat ein Gesetz in Kraft, wonach russische Film- und Fernsehproduktionen einer Sittlichkeitsprüfung unterzogen werden. Kritiker befürchten eine Zensur dieser Medien. Die russische Regierung hat darüber hinaus in vielen Kulturinstitutionen die Stellen mit Regierungstreuen besetzt. Zuletzt war das Moskauer Filmmuseum betroffen. Da passt es ins Bild, dass die Bibliothek des Präsidenten Boris Jelzin unter Kontrolle der russischen Regierung steht.

Das freie Internet steht seit einiger Zeit im Fokus der russischen Behörden: Seit August 2014 müssen sich russische Blogger registrieren, wenn ihr Blog mehr als 3.000 Besucher pro Tag anzieht. Blogger unterliegen nach dem neuen Gesetz einem Klarnamenzwang. Darüber hinaus werden Diskurse in Foren und Kommentarspalten gezielt manipuliert. So bezahlt die russische Regierung Kommentatoren dafür, bei Facebook und den Foren von Zeitungen prorussische Beiträge zu veröffentlichen. Das haben Journalisten der Zeitungen Nowaja Gazeta und der St. Petersburg Times im Zuge verdeckter Recherchen bestätigt.

Die kubanische Wikipedia macht es vor

Das Projekt der russischen Bibliothek erinnert etwas an EcuRed. Vor etwa vier Jahren startete die kubanische Regierung ihre eigene, staatliche Wikipedia namens EcuRed. Die Enzyklopädie enthält mittlerweile etwa 129.000 Artikel aus kubanischer, sozialistischer Sicht.Die deutsche Wiedervereinigung wird dort beispielsweise schlicht als Annexion bezeichnet.

Einen ähnlichen Erfolg wie die kubanische Wikipedia erwarten auch die russischen Bibliothekare. In ihrer Meldung prophezeien sie, die Seite werde eine der populärsten Quellen über Russland. Wann die neue russische Online-Enzyklopädie online gehen soll, ist allerdings nicht bekannt.