Luke Skywalker kann einpacken. Ich habe in jeder Hand ein Laserschwert und fuchtele damit herum, als ob es das Natürlichste auf der Welt sei. Ich stehe auf einer Plattform, um mich herum fliegt eine kleine Kugel, die mich mit Strahlen beschießt. Die muss ich mit den Laserschwertern abwehren. So wie der junge Skywalker beim Training, im ersten Star Wars-Film. Für einen Nicht-Jedi schlage ich mich ganz ordentlich.

In Wirklichkeit stehe ich am kleinen Messestand der Firma Sixense in Austin, Texas. Auf dem Kopf habe ich eine Oculus-Rift-Brille, in den Händen zwei Controller des STEM-Systems von Sixense. Die Laserschwert-Simulation ist ein Virtual-Reality-Spiel. Eines, das großen Spaß macht, weil es rein visuelle Virtual Reality (VR) um die Dimension der Handbewegungen erweitert.

Das STEM-System kann man bisher nur vorbestellen. Auch ist noch keine einzige VR-Brille auf dem Markt. Oculus Rift, Samsungs Gear VR, das Vive-System von HTC und Valve, Sonys Morpheus – sie alle gibt es bisher höchstens als Entwicklerversionen. Dennoch ist die Branche in Gedanken schon mehrere Schritte weiter. Beim virtuellen Treppensteigen und Geruchssimulationen zum Beispiel. Bei VR nicht nur in Games, sondern auch in Filmen, im Tourismus, im Journalismus und natürlich in Pornos.

Hardware- und Softwarehersteller sind sich sicher, eine Goldgrube vor sich zu haben. Das wird in praktisch jeder Veranstaltung zum Thema VR beim diesjährigen Festival South by Southwest (SXSW) deutlich. Das SXSW ist bekannt für seine Mischung aus Gründergeist und Großmäuligkeit, auf der ein nicht ganz kleiner Teil der US-Internetindustrie beruht. Das Thema Virtual Reality ist für die Anwesenden eindeutig das nächste große Ding, obwohl es für solche Prognosen noch reichlich früh ist. VR galt schon einmal als Schlüsseltechnologie, in den neunziger Jahren – und scheiterte nicht zuletzt an der unausgereiften Technik.

Es könnte sein, dass sich die Geschichte wiederholt. Jan Goetgeluk etwa preist auf dem SXSW das von seiner Firma Virtuix entwickelte VR-Laufband Omni an, auf dem VR-Nutzer stehen, gehen und rennen können, ohne sich wirklich vom Fleck zu bewegen. Das Ziel: Mehr Immersion zum Beispiel in Shooter-Spielen, als es im Sitzen möglich wäre. Es setzt aber voraus, dass sich ein Spieler auf dem Laufband festschnallt, seine VR-Brille aufsetzt und am besten noch einen Controller in Form einer Waffe in die Hände nimmt. Mit entspanntem Spielen auf dem Sofa hat das nichts mehr zu tun.

Omni soll im Laufe des Jahres auf den Markt kommen, für 699 US-Dollar. Zusammen mit den Kosten für eine VR-Brille wird die maximale Immersion zunächst also ein teurer Spaß. Dabei gibt es bisher kaum Inhalte, vor allem nicht jenseits von Games.



Wie viel Realismus braucht die virtuelle Realität?

Aber wenn die Hardware erst einmal marktreif ist, werden die Inhalte folgen, da sind sich in Austin alle sicher. Technisch sei man sozusagen noch "an Tag zwei des Stummfilmzeitalters", wie Wolfgang Bergmann vom Fernsehsender Arte in einer Paneldiskussion sagt. Er würde VR gerne in Dokumentarfilmen einsetzen, weiß aber, wie schwierig es derzeit ist, so etwas zu produzieren. Mit ihm auf dem Podium sitzt Jason Rubin von Oculus und ermuntert die Entwickler im Publikum, jetzt in VR einzusteigen – vor allem in die Produktion von Inhalten. Aus diesem Bereich würden die nächsten Milliardäre kommen, sagt er. Es klingt ein wenig wie der Versuch, eine sich selbst erfüllende Prophezeiung zu erschaffen.

Patrick Beuth Patrick Beuth ist Redakteur im Ressort Digital bei ZEIT ONLINE. Seine Profilseite finden Sie hier.

Wer reich werden will, muss zumindest eines der vielen großen Probleme von VR lösen: Wie kann das Storytelling in einem VR-Film funktionieren, den die Zuschauer durch ihre Aktionen beeinflussen? Was könnte VR-Nutzer veranlassen, ihre Brille zwei oder drei Stunden am Stück auf dem Kopf zu behalten und sich damit aus ihrer Umgebung nahezu vollständig auszuklinken? Wie viele Sinne, wie viel Realismus muss man ihnen geben, damit sie die virtuelle Realität so spannend finden wie die nicht-virtuelle? Und was muss man beachten, wenn man keine hundertprozentige Nachbildung der Kohlenstoffwelt programmieren kann, den Nutzern aber dennoch ein spannendes VR-Erlebnis bieten will?



Alle Sinne werden angesprochen

Jan Goetgeluk von Virtuix gehört zu jenen, deren Ziel die perfekte Nachbildung der Realität ist. Alle Sinne müssen angesprochen werden, alle Bewegungen eins zu eins umgesetzt. Auch wenn die Nutzer für jeden neuen Sinn weitere Hardware kaufen müssten, die es bisher noch überhaupt nicht gibt. Aber wenn etwas fehlt, merkten die Nutzer sofort, dass sie sich in einer künstlichen Umgebung befinden, glaubt er, und das würden sie auf Dauer nicht akzeptieren. Sein Omni-Laufband und das STEM-System hält er deshalb für entscheidend für ein gutes VR-Erlebnis.

Eine mögliche Alternative ist das Vive von HTC und Valve. Das System baut eine Art Holodeck von etwa vier mal fünf Metern Fläche auf, in dem sich Nutzer frei bewegen können. Und auch die Hände werden getrackt, ähnlich wie beim STEM-System über zwei Controller. Golem.de schätzt, dass es zwischen 500 und 800 Euro kosten wird. Und auch die Inhalte dürften teuer sein, denn ihre Produktion kostet viel Geld.

Manche in der Branche sehen darin überhaupt kein Problem. Brian Shuster zum Beispiel ist sich sicher, dass jede Hardware, die es rechtzeitig zum kommenden Weihnachtsgeschäft in die Läden schafft, ausverkauft werden wird. Shuster glaubt vor allem an den Siegeszug von VR-Sex. Seit fast zehn Jahren arbeitet sein Unternehmen Utherverse Digital an der pornografischen 3-D-Welt Red Light Center. Die soll nun auch VR-tauglich werden. Shuster sagt in Austin mit vollem Ernst, dass virtueller Sex echten Sex verändern und in Teilen ablösen wird. Seine Vision: Die Menschen werden ständig und stundenlang ihre VR-Brillen auf dem Kopf und ein VR-Sexspielzeug am Körper tragen und ihre Pornofantasien ausleben. In Austin darf man so etwas sagen, ohne ausgelacht zu werden.