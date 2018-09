Man muss nur vor dem Brandenburger Tor, dem Eiffelturm oder den Niagarafällen stehen, um es zu hören: Das Klicken der Spiegelreflexkameras und das Piepen der Smartphones. Nie in der Geschichte wurden mehr Fotos gemacht als heute und nie wurden mehr davon veröffentlicht. Jeden Tag landen Hunderte Millionen Bilder auf Plattformen wie Flickr und Instagram und den sozialen Netzwerken. Immer öfter sind sie mit sogenannten Geodaten, also mit GPS-Koordinaten, verknüpft.

Was sich mit diesen Informationen anstellen lässt, zeigen Wissenschaftler der Universität Washington und Google. Sie haben eine Möglichkeit entwickelt, aus Tausenden unterschiedlichen Fotos Zeitraffervideos zu erstellen. Diese werden normalerweise von einem Fotografen und einer fest fixierten Kamera vorgenommen – ein Prozess, der je nach Umfang des Zeitraffers langwierig und aufwendig ist.

Die Forscher Ricardo Martin-Brualla, David Gallup und Steven M. Seitz nutzen für ihre Studie dagegen öffentlich verfügbare Fotos aus unterschiedlichen Quellen. 86 Millionen Bilder haben sie zunächst von den Google-Plattformen Picasa und Panoramio automatisch ausgewertet und anhand der Geodaten katalogisiert. Am Ende kam eine Liste mit rund 120.000 Wahrzeichen, Sehenswürdigkeiten oder Landschaften zusammen.

Bildbearbeitung per Algorithmus

Die gefundenen Bilder versuchten die Forscher anschließend in eine möglichst nahtlose, zeitliche Abfolge zu bringen. Hierin bestand die größte Herausforderung für das Team, denn die einzelnen Bilder unterscheiden sich teilweise stark. Nicht nur hat jede Kamera und jedes Smartphone andere Eigenschaften, auch Begebenheiten wie unterschiedliches Wetter, Helligkeit und natürlich der Blickwinkel des Fotografen sorgen dafür, dass kein Bild dem anderen gleicht.

An dieser Stelle kommt der von den Forschern entwickelte Algorithmus zum Zuge. Er sortiert anhand eines vorgegebenen Referenzbildes zunächst alle Fotos aus, die für den Zeitraffer nicht infrage kommen. Etwa weil ein Teil des Motivs fehlt oder die Aufnahme zu dunkel ist. Die übrigen Bilder wurden anschließend "harmonisiert", indem das Programm die Blickwinkel korrigiert, die Bildqualität mithilfe von Filtern bearbeitet und sie anschließend nahtlos zu einem Video zusammenfügt.

Fast 11.000 Zeitraffer-Aufnahmen mit mindestens 300 brauchbaren Fotos kamen auf diesem Wege zusammen, einige der besten stellen die Forscher in einem Video vor. Es zeigt, wie Wolkenkratzer in die Höhe schießen oder bekannte Bauwerken wie die Santa Maria della Salute in Venedig restauriert werden. Im Wechsel der Jahreszeiten sind etwa die Lombard Street in San Francisco oder das Schloss Neuschwanstein zu sehen.

Wissenschaft durch Datamining

Am interessantesten aber sind die Aufnahmen, die langfristige Veränderungen der Umwelt dokumentieren. Ein Beispiel ist der Briksdalsbreen-Gletscher in Norwegen. Das Zeitraffer-Video der Forscher dokumentiert die Entwicklung des Gletschers zwischen 2005 und 2014 und zeigt dabei, wie der Gletscher sich zurückzieht, kurzzeitig wieder wächst und sich anschließend weiter zurückzieht. Andere Zeitraffer zeigen, wie sich eine Sandbank vor Thailand bewegt oder wie sich Wasserfälle immer wieder neue Wege durch das Gestein graben.

Auch wenn die Arbeit in erster Linie dazu dient, die Möglichkeiten eines Foto-Algorithmus zu demonstrieren, könnte die Technik auch für Wissenschaftler aus anderen Fachgebieten interessant sein. Die Anzahl an frei verfügbaren Fotos im Internet nimmt weiter zu, folglich liefern die Plattformen nicht nur immer größeres Potenzial für sogenanntes Datamining, sondern eröffnen auch neue Wege, diese Daten sinnvoll zu verknüpfen.

Ein anderes aktuelles Beispiel für den Einsatz von Geodaten ist der Geotagger's World Atlas von Eric Fischer. Der Programmierer hat die Daten von Flickr ausgelesen und anhand dessen untersucht, welche Orte besonders beliebte Fotomotive sind – bis hin zur Straßenebene. Gleichzeitig hat er analysiert, welche Motive die Einheimischen und Touristen jeweils knipsen. "Karten wie diese lassen uns räumliche Muster erkennen, die uns unter normalen Umständen entgehen", sagt Fischer.