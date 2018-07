Nach Apple wird auch Google ein Bezahlsystem für Android-Smartphones einführen. Android Pay wurde auf der Entwickler-Konferenz Google I/O in San Francisco vorgestellt und soll im Sommer starten. Nutzer sollen damit sowohl in Läden als auch via Apps auf ihren Geräten bezahlen können. Google kooperiert dabei mit Zahlungsabwicklern wie Mastercard oder Visa. Der Service soll für alle Android-Smartphones verfügbar sein, die mit der Nahfeldkommunikation NFC ausgerüstet sind, kündigte der Internetkonzern an. Eine weitere Voraussetzung ist, dass sie die Betriebssystemversion Android 4.4 Lollipop unterstützen.

"Wir haben Android Pay als eine offene Plattform entwickelt, damit User die bequemste Art der Nutzung für sich wählen können", sagte Vizepräsident Dave Burke auf der Konferenz. Google gibt Nutzern zudem mehr Kontrolle darüber, auf welche Informationen Apps auf ihren Android-Geräten zugreifen können. Die einzelnen Berechtigungen, etwa für E-Mail, Ortungsdienste oder Kalender-Einträge, können nun einzeln vergeben werden. Android Pay soll in etwa 700.000 Läden in den USA akzeptiert werden, funktioniert per Fingerabdruck-Scan und wird in Apps wie Lyft, GrubHub oder Airbnb integriert sein.



Vergangenen Herbst hatte Apple sein mobiles Bezahlsystem vorgestellt, das ebenfalls über NFC-Funk funktioniert. Beide Unternehmen verdienen mit den Bezahlsystemen an den Transaktionen ihrer User. Außerdem sammeln sie weitere Informationen über deren Konsumverhalten.