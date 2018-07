Ross Ulbricht hat nun bittere Gewissheit. Der Gründer der Drogenhandelsplattform Silk Road muss eine lebenslange Haft verbüßen, ohne die Chance einer Freilassung auf Bewährung. Das gab am Freitagabend europäischer Zeit Katherine Forrest, Richterin am New Yorker Bezirksgericht Manhattan, bekannt. Die Richterin ging damit noch über die Anträge der Staatsanwaltschaft hinaus und verhängte die Höchststrafe. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Strafe von "weit über der Mindeststrafe von 20 Jahren" gefordert. Beobachter gingen von 30 Jahren Haft für Ulbricht aus.



Im Februar 2015 hatte die Jury im Prozess US versus Ross Ulbricht den Angeklagten unter anderem der Verschwörung zum Drogenhandel, der Geldwäsche, des Hackings sowie des Identitätsdiebstahls schuldig gesprochen. Laut Schuldspruch hatte Ulbricht seit 2011 die Plattform Silk Road betrieben, einen durch die Anonymität des Darknet geschützten Marktplatz. Dort konnten Nutzer zum Beispiel Drogen, Waffen und gefälschte Ausweise kaufen. Kinderpornografie, gestohlene Kreditkarten und Massenvernichtungswaffen waren hingegen verboten. Ulbricht war mit Silk Road äußerst erfolgreich: Schätzungen zufolge wuchs der Umsatz der Plattform zeitweise auf bis zu zwei Millionen US-Dollar pro Monat.

Die Verkündung des Strafmaßes ist nun der Endpunkt eines verhältnismäßig schnellen Prozesses. Die Strafe erscheint trotz der Anzahl und Schwere der Straftaten drakonisch – und ist selbst in dieser Höhe in den USA ungewöhnlich. Das Land hat eines der härtesten Anti-Drogen-Gesetze der Welt. Bis zuletzt hatten Familie und Aktivisten eine Beschränkung auf das Mindeststrafmaß von 20 Jahren gefordert. Ulbricht selbst hatte kurz vor Verkündung der Strafe einen Brief an Richterin Forrest geschrieben, in dem er darum bat, "ein Licht am Ende des Tunnels zu lassen." Damit drang er nicht durch.

Prozess hat symbolischen Wert

Der Prozess war von Beginn an politisch aufgeladen: Staatsanwalt Preet Bharara sagte offen, die Verurteilung Ulbrichts solle eine klare Botschaft an alle senden, die versuchten, ein kriminelles Unternehmen im Internet zu führen. Vor wenigen Tagen hatten die ermittelnden Staatsanwälte in einem Brief an Richterin Forrest ebenfalls eine hohe Haftstrafe für Ulbricht gefordert, abermals der Abschreckung wegen.

Ob das langfristig gelingt, ist zweifelhaft. Seit der Zerschlagung Silk Roads hat sich das Angebot an Drogen im Darknet mehr als verdoppelt. Daran hat auch Operation Onymous im November 2014 nichts geändert. Bei der Aktion hatten Strafverfolgungsbehörden aus den USA und Europa mehr als 400 sogenannte Hidden Services hochgenommen. Hidden Services sind – wie auch Silk Road – Dienste, die auf Seiten im Tor-Netzwerk angeboten werden. Die Seiten sind nur über bestimmte Programme, zum Beispiel den Tor-Browser, erreichbar.

Ulbricht hatte in dem dreiwöchigen Prozess jede Aussage zu Silk Road und den Vorwürfen verweigert. Joshua Dratel, Ulbrichts Anwalt, stritt im Prozess von vornherein alle Vorwürfe der Anklage ab. Diese Strategie behielt er auch im Laufe des Prozesses bei.

Digitale Beweise für echte Straftaten?

Eine der entscheidenden Säulen seiner Argumentation war, dass das Synonym Dread Pirate Roberts, unter dem Ulbricht handelte, von mehreren Personen genutzt wurde. Eine dieser Personen sei Mark Karpelès gewesen, seinerseits Gründer der Bitcoin-Börse Mt.Gox. Richterin Forrest wies im Prozess derlei Spekulationen zurück und untersagte sie fortan.

Ein weiteres Argument in Ulbrichts Verteidigung war die mangelnde Beweiskraft von Daten. Auf ihnen baute Staatsanwalt Bharara maßgeblich seine Anklage auf. Eine Übersicht der einzelnen Beweise gibt es hier. Dratel erklärte immer wieder, Daten seien einfach herzustellen und zu manipulieren. Sie würden deshalb nicht für eine Verurteilung reichen. Bharara hielt an seinen Beweisen fest. Der Staatsanwalt hatte spätestens seit dem Prozess gegen den Hacker Hector Xavier Monsegur alias Sabu Erfahrung mit derlei Beweisen. Auch Forrest zerstreute die Zweifel der Verteidigung und erklärte sogar Emojis für einbringbar.

Auf Ulbricht kommen weitere Prozesse zu

Zweifelhafter erschien jedoch die Rolle einiger Ermittler: Gleich mehrere von ihnen setzten sich verdeckt mit Ulbricht in Verbindung. Einige überschritten dabei selbst das Gesetz, erpressten Ulbricht oder ließen sich bezahlen. Bis zuletzt gab es ferner Zweifel daran, ob die Ermittler den Zugriff auf die Server von Silk Road rechtmäßig erlangt hatten. Dessen Position wollten die Behörden mittels eines Captchas ermittelt haben. Sicherheitsexperten bezweifelten dies. Das Gericht wies dies jedoch abermals zurück. Die Frage ist so brisant, weil im US-amerikanischen Recht unrechtmäßig erlangte Beweise nicht verwertbar sind. Im deutschen Recht gibt es dieses Verbot in dieser Form nicht.

Mit dem Urteil hat Ulbricht zwar Gewissheit. Seine juristische Reise ist damit jedoch noch nicht am Ende. Der Prozess hat gerade die erste Instanz passiert. Berufungen werden folgen. Ferner steht noch das Urteil wegen sechsfachen versuchten Mordes aus. Ermittlungen zufolge soll Ulbricht Morde in Auftrag gegeben haben. Diese wurden jedoch nicht ausgeführt. Der Fall wird derzeit bei einem Gericht in Baltimore verhandelt.

Neben der Freiheitsstrafe sieht sich Ulbricht außerdem hohen Rückzahlungen gegenüber. Staatsanwälte fordern von ihm etwa 184 Millionen US-Dollar. Das entspricht dem Gesamtwert der auf Silk Road gehandelten Drogen und gefälschten Papiere.