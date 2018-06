Der Europarat beklagt, dass das Internet zunehmend dafür genutzt werde, Hassreden zu verbreiten. "Die Anzeichen, dass Antisemitismus, Islamfeindlichkeit und Rassismus zunehmen, sind sehr besorgniserregend", sagte der Generalsekretär des Europarates, Thorbjørn Jagland. Die Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz (ECRI) hatte zuvor seinen Jahresbericht veröffentlicht.

Das Internet sei ein wichtiges Medium geworden, um Rassismus und Intoleranz zu fördern, heißt es in dem Bericht. Dies geschehe in einer Zeit, in der große wirtschaftliche Unsicherheit in Europa herrsche, sagte Jagland. Ressentiments und Schuldzuweisungen seien an die Stelle von Offenheit und Toleranz getreten.

"Wir Europäer sollten aus unserer Geschichte gelernt haben, dass die Kombination aus zunehmenden Vorurteilen und wirtschaftlicher Instabilität das Rezept für eine Katastrophe ist", sagte Jagland weiter. "Regierungen in ganz Europa müssen entschieden handeln, um Diskriminierung zu bekämpfen und für Verständnis und Toleranz zu werben."



In ihrem Bericht forderte der ECRI die Mitgliedsstaaten auf, das Zusatzprotokoll zum Übereinkommen über Computerkriminalität zu ratifizieren. Unter anderem Italien, Großbritannien, die Türkei und Russland haben es noch nicht verabschiedet. In dem Protokoll wird unter anderem festgelegt, dass es unter Strafe gestellt wird, rassistisches und fremdenfeindliches Material zu verbreiten oder verfügbar zu machen.

Neben seinem Jahresbericht veröffentlicht der ECRI regelmäßig Berichte über die Mitgliedsstaaten. Der letzte Report über Deutschland erschien im Februar 2014. Darin forderte das Gremium, dass Deutschland sein System überarbeiten müsse, welches rassistische, xenophobe, homophobe und transphobe Zwischenfälle erfasse und verfolge.