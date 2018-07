Hank Green ist unerwartet bescheiden. Auf seiner Website bezeichnet sich der 35-Jährige als einfacher Internet Guy, was tiefgestapelt ist. Denn Hank und sein Bruder John gehören als Vlogbrothers zu den bekanntesten amerikanischen YouTube-Persönlichkeiten. Hank erklärt in der SciShow Millionen von Menschen naturwissenschaftliche Phänomene, hat Barack Obama interviewt, vier Musikalben veröffentlicht, eine Crowdfunding-Plattform erschaffen und mit der VidCon vor fünf Jahren die weltgrößte Webvideo-Konferenz ins Leben gerufen.

Greens Stimme hat Gewicht in der Videoszene, weshalb sein Blogbeitrag mit dem Titel Diebstahl, Lügen und Facebook Video in dieser Woche für Diskussionen sorgt. In den drei Punkten "Sie betrügen, sie lügen, sie stehlen" wirft Green den Verantwortlichen von Facebook vor, nicht nur die Videobilanz der Plattform zu beschönigen, sondern vor allem nichts dagegen zu unternehmen, dass regelmäßig YouTube-Videos ohne die Erlaubnis der Urheber auf Facebook landen.



Was auf den ersten Blick bloß nach dem Seitenhieb eines YouTube-Stars in Richtung Facebook aussieht, wirft einige berechtigte Fragen auf. Facebook investiert seit geraumer Zeit vermehrt in seine Videoreichweite. Nach eigenen Angaben kommt die Plattform täglich auf vier Milliarden Abrufe und mittlerweile hat das Unternehmen bestätigt, dass man künftig auch Uploader an den Werbeeinnahmen beteiligen werde, ganz ähnlich, wie es YouTube tut. Angesichts der großen Nutzerzahl und den finanziellen Möglichkeiten Facebooks ist vorstellbar, dass sich das soziale Netzwerk zu einem echten YouTube-Konkurrenten entwickelt.

Facebook bevorzugt eigene Inhalte

Zur Strategie von Facebook gehört es, die eigenen Videos bevorzugt zu behandeln. Das ist Hank Greens erster Kritikpunkt. Videos, die per Embed-Code von YouTube oder anderen Videoseiten in Facebook eingebunden werden, erzielen durchschnittlich eine geringere Reichweite als Videos, die Nutzer direkt auf Facebook hochladen und über den plattformeigenen Player ausspielen, schreibt Green. Eine entsprechende Stichprobe liefert er gleich mit.

Die Erkenntnis ist nicht neu und die Erklärung liegt wie so oft in Facebooks Algorithmen, die entscheiden, welche Inhalte letztlich in den Timelines der Nutzer auftauchen. Dass Facebook eigene Videoinhalte priorisiert, ist längst kein Geheimnis mehr und aus unternehmerischer Sicht nachvollziehbar; das Netzwerk weist die Nutzer sogar beim Einfügen eines YouTube-Links darauf hin, dass sie doch besser gleich das Video direkt hochladen sollen, um eine höhere Reichweite zu bekommen.



In einer Antwort auf Hank Green erklärt Facebooks Produktmanager Matt Pakes, die Nutzer würden weniger stark mit nicht-nativen, also mit Embed-Videos agieren, weshalb Facebook die Timeline entsprechend anpasse. Deshalb sei Facebook vor einer Weile auch dazu übergegangen, Videos von Freunden, abonnierten Seiten oder Werbepartnern automatisch im News-Feed abzuspielen.

Wann zählt ein Abruf?

Das führt zu Greens zweitem Kritikpunkt: Facebook beschönigt seiner Meinung nach die Videozahlen, indem es die Videos automatisch – und ohne Ton – abspielt und bereits nach drei Sekunden als "angesehen" vermerkt. Auf YouTube dagegen zählt ein Abruf im Schnitt nach etwa dreißig Sekunden, sofern es sich um längere Clips handelt. Matt Pakes von Facebook argumentiert: Die drei Sekunden seien ein brauchbarer Standardwert, weil sie ausreichen, um zu merken, ob die Nutzer ein Video ansehen möchten oder nicht.

Hank Green dagegen glaubt, dass dadurch die Abrufe, quasi die Währung der Webvideobranche, entwertet werden. Denn was sind vier Milliarden Abrufe am Tag wert, wenn die Videos selbst eigentlich von niemandem wirklich angesehen werden und bloß ohne Ton im Hintergrund in der Timeline laufen? Nach Facebooks Angaben bekommen die Uploader in jedem Fall genaue Analysewerkzeuge zur Hand, um genau erkennen zu können, wie ihre Inhalte konsumiert werden.

Was Green aber wirklich wurmt, ist mit welchen Inhalten Facebook sein Videowachstum beschleunigt. Dazu gehören seiner Meinung nach nämlich vor allem Videos, die ursprünglich aus anderen Quellen stammen. Er bezieht sich dabei auf eine aktuelle Marktanalyse von Ogilvy und Tubular Labs, die im Juni zu dem Ergebnis kam, dass es sich bei 72,5 Prozent der erfolgreichsten Facebook-Videos der vergangenen 30 Tage um sogenannte Rips, also Re-Uploads von anderen Quellen, handelte. Anders als Green in seinem Blogeintrag schreibt, sagt die Analyse aber weder, dass diese Inhalte tatsächlich allesamt von YouTube stammen, noch dass sie alle unerlaubt entwendet wurden.