Für Jordan Watson begann alles an einem ereignisarmen Morgen Ende Juni. Er nahm seine Tochter Alba auf den Arm, platzierte die Kamera auf dem Tisch und zeigte der Welt, wie man auf verschiedene Arten ein Baby hält. Später stellte er das Video für seine Arbeitskollegen auf YouTube und dachte nicht weiter darüber nach. Als er am nächsten Tag aufwachte, hatte es über 50.000 Abrufe und Watson mehrere Anfragen von Firmen im Postfach, die den Clip lizenzieren wollten. "Keiner weiß so richtig, wie diese viralen Medienunternehmen funktionieren", sagte Watson später im neuseeländischen Fernsehen. "Ich habe mich einfach einem angeschlossen und hoffe, dass sie mich nicht abziehen."

So ähnlich geht es inzwischen vielen YouTube-Nutzern. Wer auf der Plattform unterwegs ist, entdeckt früher oder später ähnlich klingende Hinweise unter beliebten Videos: "Um dieses Video verwenden zu dürfen, kontaktieren Sie bitte die folgende E-Mail-Adresse." Diese verweist auf Unternehmen wie Jukin Media, Storyful, Viral Spiral, Newsflare, Zefr oder Viral Hog, die sich in den vergangenen Jahren auf die Suche, Übernahme und Vermarktung potenziell viraler Videos spezialisiert haben. Sie bestimmen in zunehmendem Ausmaß, welche Inhalte es tatsächlich bis ganz nach oben schaffen.

Watson hat sich letztlich für Jukin Media aus Los Angeles entschieden. Das Unternehmen gehört zu den erfolgreichsten in der noch jungen Branche. 2009 gründete der ehemalige Fernsehproduzent Jon Skogmo die Firma, mittlerweile beschäftigt er an die 100 Mitarbeiter an mehreren Standorten. Zu den Investoren gehören Bertelsmann Digital Media Investments und seit Neuestem Samsung, nach eigenen Angaben kommen die verschiedenen YouTube-Kanäle von Jukin Media zusammen auf eine Milliarde Abrufe im Monat.

Trüffelschweine im YouTube-Dschungel

Mitarbeiter, sogenannte Researcher, durchforsten das Web nach möglichst neuen Inhalten, die das Zeug zum viralen Hit haben. Das ist leichter gesagt als getan, schließlich landen jede Minute rund 300 Stunden Videomaterial allein auf YouTube, der Großteil davon wird niemals angeklickt. "Wir haben ein vergleichsweise kleines Team", sagt COO Lee Essner im Gespräch mit ZEIT ONLINE, "die Kunst besteht nicht darin, die meisten Inhalte zu finden, sondern die richtigen." Um das zu gewährleisten, verlässt sich Jukin Media auf eine Mischung aus moderner Technik und persönlichem Erfahrungsschatz.

"Ein gutes Video ist lustig, hat einen Wow-Moment und spricht möglichst viele Menschen an", ergänzt CEO Jon Skogmo. Sind passende Clips identifiziert, beginnt der eigentliche Prozess. Zunächst wird der entsprechende Uploader kontaktiert und ihre Urheberschaft an dem entsprechenden Video verifiziert. Das benötige mitunter ein bisschen Detektivarbeit, denn wie auf allen Videoplattformen landen auch auf YouTube zahlreiche Inhalte, die von anderen Quellen stammen.

Anschließend bietet Jukin Media den Uploadern die Lizenzierung an: Das Unternehmen übernimmt treuhänderisch die Rechte an den Videos und sorgt anschließend dafür, dass sie verbreitet werden. Zum einen landen die Videos in der internen Bibliothek des Unternehmens, auf die Medienpartner wie MTV, BBC oder die Today Show Zugriff haben und Clips direkt für die Ausstrahlung erwerben können. Zum anderen verbreitet Jukin Media die Videos über die eigenen Kanäle oder nimmt sie in Produkte wie FailArmy auf. Der YouTube-Kanal, der sich auf Pleiten, Pech und Pannen spezialisiert hat, zählt über acht Millionen Abonnenten. In Einzelfällen werden Firmen auf einzelne Clips aufmerksam und verwenden sie für Werbespots.

"95 Prozent unserer Videos kommen von Menschen, die zufällig ein Video aufgenommen haben", sagt Skogmo, "es sind keine professionellen Filmemacher, die sich mit Monetisierung und Vermarktung auskennen." Sein Unternehmen sorge dafür, dass diese Clips von möglichst vielen Menschen gesehen werden. Die Urheber bekommen mehr Reichweite, die wiederum zu mehr Abrufen und Werbeeinnahmen führt. Die Medien sind stets mit aktuellen Clips versorgt. Und Jukin Video verdient als Vermittler und Verwalter, ganz ähnlich wie traditionelle Multi-Channel-Netzwerke, an jeder einzelnen TV-Ausstrahlung und jedem YouTube-Abruf mit.