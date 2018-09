Das sogenannte freie Internet, also ein Netz, das nicht von großen Unternehmen, Regierungen oder Behörden kontrolliert und reguliert wird, ist angeblich wieder einmal in Gefahr. In der Vergangenheit war es mal der von Algorithmen gesteuerte Datenstrom der sozialen Netzwerke, mal die Debatte um die Netzneutralität oder die Überwachung durch Geheimdienste, die dieses Internet bedrohten. Auch die jüngste vermeintliche Bedrohung ist eigentlich ein alter Bekannter: Ad-Blocker, also Programme oder Browser-Erweiterungen, die Werbung auf Websites kurzerhand ausblenden.

"Den langsamen Tod des Webs" prophezeit Nilay Patel, Chefredakteur von The Verge. Die BBC fragt: "Bedeutet Ad-Blocking das Ende des freien Internets?" Wired glaubt, die Technik könne die jetzige Funktionsweise des Netzes kippen. Schuld ist kein geringerer als Apple: iOS 9, die neue Version von Apples Betriebssystem für mobile Geräte, erlaubt es Entwicklern nämlich erstmals, Ad- und Inhalte-Blocker für den Safari-Browser bereitzustellen.



Einige Leser werden sich an dieser Stelle fragen, ob das nicht sogar eine gute Sache ist. Denn ist es nicht gerade die Werbung, die im Internet nervt? Immer größere und damit bandbreitenfressende Werbebanner, die den Lesefluss stören und das Design zerschießen, automatisch abspielende Videos und nervtötende Pop-ups? Und weil das noch nicht reicht, nutzen vielen Websites (auch ZEIT ONLINE) Cookies und andere Verfahren, die das Verhalten der Nutzer analysieren, um ihnen möglichst auf ihre persönlichen Interessen zugeschnittene Werbebanner zuzuspielen.

Das Dilemma mit den Ad-Blockern

Und wer schon einmal mit einer langsamen Mobilverbindung versucht hat, schnell eine Website mit viel Werbung zu öffnen, weiß, wie sich Hass anfühlt. Ad-Blocker bieten einen einfachen Ausweg, und dass einige von ihnen selbst mit bedenklichen Geschäftsmodellen arbeiten, stört die Nutzer nicht. Laut einer Analyse von comScore und Sourcepoint nutzen 24 Prozent aller Internetnutzer in Deutschland Ad-Blocker, der aktuelle Digital News Report des Reuters Institute der Universität Oxford kommt für die USA sogar auf 47 Prozent.

Allerdings finanziert Werbung den Großteil der Angebote im Internet, von Medienangeboten wie ZEIT ONLINE über große und kleine Blogs bis hin zu Unternehmen wie Google und Facebook, deren Geschäftsmodell seit jeher aus der Verknüpfung von Daten und Werbung besteht. Überhaupt wären ohne den seit den frühen Tagen des Internets bestehenden Austausch frei verfügbarer Inhalte gegen den Anblick (und im besten Fall Anklick) von Werbung Dienste wie etwa YouTube nie entstanden. Die Alternativen – Abo-, Paywall- oder Spenden-Modelle – funktionieren nämlich weiterhin lediglich in Einzelfällen.

Das Dilemma ist natürlich bekannt, seit die ersten Ad-Blocker auf den Markt kamen. Aber allen Klagen und Warnungen von Medienhäusern, Bloggern und Werbetreibenden zum Trotz hat das Internet die Sache bislang ziemlich gut überstanden. Wieso sollte sich das mit der neuen Generation von Ad-Blockern ändern? Die Debatte lässt sich auf vier Thesen herunterbrechen.

Die erste These: iOS 9 macht Ad-Blocker endgültig zum Massenphänomen. Zwar steigen die Nutzer von Ad-Blockern auf dem Desktop stetig, doch das mobile Internet könnte ihnen zum Durchbruch verhelfen. Vergangene Woche stürmten Ad-Blocker bereits die Charts in Apples App Store. Auch wenn einige Entwickler ihre Blocker aufgrund moralischer Bedenken wieder zurückgezogen haben, dürfte sich an ihrer Verbreitung nichts ändern. Das liegt nicht nur daran, dass die Nutzer einfach keine Werbung sehen möchten. Gerade auf mobilen Geräten profitieren sie schlicht von schnelleren Ladezeiten und weniger verbrauchtem Datenvolumen. Und wenn sie mit der Frage konfrontiert sind, ob sie Geld und Zeit sparen wollen oder lieber Werbebanner als Zeichen der Unterstützung akzeptieren, entscheiden sich viele doch für ersteres. Ein Ad-Blocker mehr oder weniger, das wird schon nicht schaden.