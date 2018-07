Niemand hat die Absicht, traditionelle Fotos abzuschaffen. Niemand, außer vielleicht Apple, Facebook, Google und einige Start-ups, die anstelle der unbewegten Aufnahmen allzu gerne kurze Videos einführen möchten. Diesen Eindruck könnte jedenfalls bekommen, wer sich die jüngsten Entwicklungen in der Smartphone- und App-Branche ansieht.

Live Photos nennt Apple die neue Funktion im iPhone 6S. Standardmäßig nimmt die Software zusätzlich zu jedem Foto noch anderthalb Sekunden vor und nach dem Drücken des Auslösers auf. Dieser dreisekündige Clip lässt sich anschließend über die Force-Touch-Technik durch einen etwas festeren Druck auf das Display abspielen. Das Ergebnis erinnert an ein animiertes Gif, ist aber technisch gesehen ein JPG kombiniert mit einem Video – die Dateien sollen sowohl in der neuen iOS-Version als auch in der neuen Version von OS X (El Capitan) abspielbar sein. Nicht aber, wenn man sie per Mail verschickt oder auf einer Fotoplattform im Netz teilt.

Schon länger testet Google eine Funktion namens Smart Burst, die künftig in der Kamerasoftware von Android 6.0 verankert sein soll. Das Prinzip: Die Kamera nimmt eine Vielzahl an Bildern pro Sekunde auf und erstellt aus einer Auswahl wahlweise ein animiertes Gif oder eine Collage. Offenbar unterstützt aber nicht jedes Android-Gerät die Funktion. Berichten zufolge ist Smart Burst auf dem neuen Nexus 6P verfügbar, nicht aber auf dem ebenfalls mit Android 6.0 laufenden und etwas günstigeren Nexus 5X.

Boomerangs für Instagram

Wenn Apple und Google etwas entdeckt haben, lässt Facebook nicht lange auf sich warten. Zu Beginn des Monats präsentierte das soziale Netzwerk bereits animierte Profilfotos, nun legt die Tochter Instagram nach. Boomerang ist eine eigenständige App, mit der die Nutzer einsekündige Videos aufnehmen können. Die geloopten Aufnahmen im MP4-Format lassen sich sowohl über die normale Instagram-App als auch über Apps wie Twitter hochladen und anschließend einbinden. Boomerangs sind somit leichter im Netz zu teilen als die Apple-eigenen Live Photos.

Einigen mag all das bekannt vorkommen. Bereits im vergangenen Jahr hat das Start-up Phhhoto nahezu das gleiche Prinzip in eine App eingeführt. Die auf Gifs spezialisierte Website Giphy hat inzwischen mit der Gipyh Cam ebenfalls eine App, über die Nutzer eigenes Gifs aus Videos aufnehmen können. Und wer noch weiter zurückdenkt, landet im Jahr 2013 bei HTCs Zoe Camera: Die konnte eine Serienaufnahme in dreisekündige Videoclips umwandeln. Besonders erfolgreich war Zoe nicht, was zur jüngsten Firmengeschichte passt: HTC hat gute Ideen, mit denen andere später Erfolg haben.

Gifs, Vine und Livestreaming

Was nach einem kurzweiligen Trend aussieht, auf den die großen Unternehmen anspringen, ist Teil einer größeren und schon länger anhaltenden Entwicklung. Es geht nicht darum, die klassische Fotografie abzuschaffen, sondern darum, auf die veränderte Mediennutzung und das Nutzerverhalten zu reagieren. In den sozialen Netzwerken werden Bewegtbilder immer beliebter und wichtiger, wie vor allem drei Entwicklungen zeigen.

Ein Beispiel ist Twitters Kurzvideodienst Vine. Wurden die Sechs-Sekunden-Clips bei der Einführung noch belächelt, hat schon wenig später auch Instagram nachgezogen und Videos von bis zu 15 Sekunden erlaubt. Heute sind Vines in der Netzkultur fest verankert; die Plattform hat ihre eigenen Persönlichkeiten und neue Erzählformate entwickelt und ist auch in anderen Bereichen, etwa der Technik- und Sportberichterstattung, angekommen.