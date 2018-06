Eines muss man Anonymous lassen: Die gesichts- und führerlose Bewegung weiß, wie sie Aufmerksamkeit erzeugt. Einen Tag nach den Anschlägen von Paris kündigte Anonymous in einem YouTube-Video dem Islamischen Staat (IS) den Kampf an. "Anonymous auf der ganzen Welt wird euch jagen", heißt es darin, von "massiven Cyberattacken" ist die Rede. Nach vier Tagen hat das Video fast sechs Millionen Abrufe und zahlreiche Medienberichte generiert.

Wo andere noch diskutieren, ob Krieg nun der richtige Ausdruck ist, erklärt Anonymous ihn einfach. Während die Politiker noch um Fassung ringen und neue Lösungen suchen, um den Terrorismus zu bekämpfen, stürmt Anonymous an die digitale Front, getreu dem Motto: Wenn es sonst keiner macht, machen es eben die Hacker.



Ein durchaus netter Gedanke, aber er ist auch ein bisschen naiv. Zum einen weil nicht klar ist, welchen Effekt die Maßnahmen der Hacker tatsächlich haben. Zum anderen weil die Geschichte von Anonymous nur bedingt als Vorbild taugt.



Genau genommen befindet sich Anonymous bereits seit 2014 offiziell im Krieg mit dem IS, die Ankündigung ist also nicht wirklich neu. Schon im Juni vergangenen Jahres erschien ein Video, in dem Hacker den Terroristen den Kampf ansagten. Nach den Anschlägen auf Satirezeitschrift Charlie Hebdo im Januar reagierte Anonymous mit der Operation ISIS (#OpISIS), bei der sie gezielt die Social-Media-Konten von Dschihadisten angriffen. Inzwischen sollen rund 100.000 Twitterkonten, 150 Websites und 5.900 Propaganda-Videos entfernt worden sein, berichtet das Magazin Foreign Policy.

Nicht nur soziale Netzwerke stehen im Fokus

Ein Ziel der jüngsten Aktion ist, die Kommunikation der Terroristen zu stören. Das ist verständlich, der IS und seine Anhänger sind nicht zuletzt zur Rekrutierung neuer Mitglieder auf Dienste wie Twitter und soziale Netzwerke angewiesen. Einzelne Gruppen der Bewegung sind darauf aus, sich Zugang zu den Konten des IS zu verschaffen und sie zu kapern. Auch Terroristen sind schließlich vor schlechten Passwörtern nicht gefeit.

Andere Angriffe sind anspruchsvoller. Die Gruppe GhostSecGroup etwa hat es nicht nur auf Twitter-Konten abgesehen, sondern auch auf Websites des IS, die sie identifizieren und teilweise versuchen, über sogenannte DDOS-Attacken lahmzulegen: Hierzu werden die Server mit so vielen gleichzeitigen Anfragen bombardiert, bis sie überlastet aufgeben. Im Gespräch mit Foreign Policy erklärte ein Sprecher der Gruppe, die Mitglieder suchten zudem rund um die Uhr nach Inhalten, sowohl im Web als auch im Deep Web, und werteten diese koordiniert nach Gefahrenpotenzial aus. Über ein Online-Formular kann jeder Internetnutzer dem Kollektiv auffällige Inhalte melden.

Anonymous Ohne Gesicht Der Name ist Programm – die Gruppe Anonymous agiert als Bewegung ohne sichtbare Hierarchie und Gesichter. Anhänger ihrer Aktionen (Anons) verkleiden sich gern mit einer Maske von Guy Fawkes. Der hatte 1605 ein Attentat auf den englischen König versucht. Das wiederum inspirierte die Autoren der Comicserie V – wie Vendetta in den achtziger Jahren, ihren Protagonisten hinter einer Fawkes-Maske versteckt zu zeigen. Er protestierte mit seinen Aktionen gegen einen unterdrückenden und überwachenden Staat, was wiederum einige Anons als Symbol für den eigenen Kampf aufgriffen. Ursprung der Bewegung und des Namens ist das Imageboard 4chan. Auf der Seite kann jeder unzensiert und unmoderiert Bilder und Botschaften hinterlassen und dabei auch seinen Namen angeben. Allerdings tut das kaum jemand, weswegen die meisten Texte mit dem Namen "Anonymous" gekennzeichnet sind. Ohne Hierarchie Anonymous existiert nicht als Organisation. Es ist viel mehr eine Idee, eine Bewegung, der sich jeder anschließen und derer sich jeder bedienen kann. Auch Koordination gibt es nicht direkt. Wichtigste Instrumente dieser Nicht-Koordination sind der Internet Relay Chat (IRC) für Diskussionen und Pastebin.com zum Veröffentlichen von Meiningen und Manifesten. Doch muss niemand in solchen Foren und Kanälen auftauchen, um ein Anon zu sein. Es genügt, Anonymous öffentlich zu unterstützen, wie es der amerikanische Bürgerrechtler John Perry Barlow tut, oder sich an den Attacken auf Server zu beteiligen. Die Software dazu, Low Orbit Ion Cannon genannt, gibt es kostenlos im Netz. Ohne Führer Es gibt keinen Chef, Leiter, Anführer oder Ähnliches. Im Gegenteil: Jeder, der sich als solcher in Medien oder Internet präsentiert, kann davon ausgehen, in kürzester Zeit von den Anhängern von Anonymous beschimpft zu werden oder selbst Ziel von Angriffen zu sein. Anonymous ist vielmehr eine Umsetzung der Idee des Hive Minds, der Schwarmintelligenz. In der Masse, so die Idee, lässt sich enorme Wirkung entfalten, also sollte auch nur die Masse das Ergebnis für sich beanspruchen. Gleichzeitig legt Anonymous Wert darauf, Verantwortung für die Aktionen zu übernehmen, die durch das Netzwerk koordiniert wurden. Daher werden üblicherweise Bekennerschreiben verfasst. Jedoch hat die Bewegung keinen Einfluss auf Einzeltäter, die ihren Namen benutzen und will den auch nicht haben. In gewisser Hinsicht bildete die zeitweise mit Anonymous verbündete Hackergruppe LulzSec eine Ausnahme von der Führerlosigkeit. Sie hatte mit Hector Xavier Monsegur alias "Sabu" einen Gründer, Kopf und Sprecher. LulzSec hat eine Reihe von Regierungs- und Unternehmensserver angegriffen und sich dabei Zugriff auf E-Mails und Nutzerdaten verschafft. 2012 kam heraus, dass Sabu ein FBI-Informant war, der mehrere LulzSec-Mitglieder verraten hat. Ohne Ziel Anonymous versteht sich als Bewegung, die für Netzfreiheit und gegen Zensur kämpft. Darüber hinaus aber gibt es keine klar formulierten Ziele. Aktionen können sich gegen Sekten ebenso richten (die älteste bekannte ist eine gegen Scientology) wie gegen rechtsradikale Foren, Kreditkartenkonzerne oder Manager von Unterhaltungskonzernen. Auch ist es im Kern eigentlich keine politische Bewegung. Ursprünglich ging es um Streiche – im Namen unliebsamer Personen beispielsweise Unmengen Pizza zu bestellen. Der Spaß stand im Vordergrund, oder im Jargon des Netzes: the lulz. Gemeint sind Lacher, vor allem im Sinne von Schadenfreude. Für die Teilnehmer allerdings können die Aktionen im Zweifel durchaus riskant sein, da einige Länder wie die USA, Großbritannien und die Niederlande begonnen haben, Attacken von Anonymous strafrechtlich zu verfolgen.

Hilft Anonymous wirklich gegen den Terror?

Manche halten die Aktivitäten von Anonymous durchaus für wirkungsvoll. Wenn Propaganda-Accounts und Rekrutierungswebsites möglichst schnell aus dem Netz verschwinden, stört das die virtuellen Aktivitäten des IS oder sorgt zumindest für ein ständiges Gefühl der Unsicherheit und des Beobachtetwerdens, schreibt der Journalist Evan Schuman beim Security-Portal CSO. "Wenn wir die Kommunikation unterbrechen, hat der IS weniger Kräfte im Kampfeinsatz", sagt der Sprecher von GhostSecGroup. Ob dem so ist, ist fraglich. Aber wenn einzelne IP-Adresse die Behörden zu mutmaßlichen Tätern führen, wäre das sicherlich als Erfolg zu werten.

Andere sehen die Vorstöße kritisch. Um die dezentrale Struktur des IS nachhaltig zu stören, müssten die Anonymous-Maßnahmen über das Lahmlegen und Kapern von Social Media hinausgehen. Sie müssten tatsächlich kritische Infrastruktur unterwandern, zum Beispiel die Finanzen der Terroristen bloßlegen und mögliche Helfer, etwa Waffenlieferanten, enttarnen. Das Problem: Die Geldflüsse und Strukturen sind selbst den Geheimdiensten, die komplexe Überwachungsprogramme und Budgets in Milliardenhöhe haben, bislang weitgehend unbekannt. Dass einige Hacker, so talentiert sie sein mögen, das mittelfristig ändern, ist unwahrscheinlich.