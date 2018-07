Google entfernt fleißig Suchergebnisse auf Wunsch europäischer Nutzer. Im Mai 2014 hatte der Europäische Gerichtshof das "Recht auf Vergessenwerden" begründet. Seitdem können europäische Nutzer das Unternehmen dazu auffordern, einzelne Links für eine bestimmte Region aus dem Index zu entfernen, etwa für die deutsche Google-Suche. Google dokumentiert die Anfragen in einem halbjährlichen Transparenzbericht, der jüngste ist am Mittwoch erschienen.

Im Sommer war von 280.000 Ersuchen die Rede, inzwischen ist die Zahl auf knapp 350.000 gestiegen. Insgesamt hat Google 1,2 Millionen Websites überprüft. Auf Deutschland entfallen 60.000 Anfragen, nur Frankreich liegt mit 73.000 noch weiter vorne.

Prinzipiell kann jeder Nutzer Suchergebnisse zu Seiten melden, die falsche Tatsachen enthalten oder in die Privatsphäre der Betroffenen eingreifen. Google prüft die Anträge persönlich und entscheidet anschließend, ob die Seiten aus dem Suchindex entfernt werden. In Deutschland entfernt das Unternehmen 48,2 Prozent aller angefragten Links. Wohlgemerkt werden die Einträge nicht komplett aus dem Index entfernt, sondern nur für die lokale Suchmaschine. Das bedeutet: Seiten, die in der deutschen Suche nicht auftauchen, sind über die englische Lokalisierung weiterhin auffindbar.

In seinem Transparenzbericht stellt Google auch Beispiele von Anfragen vor. Für einen Fall aus Deutschland heißt es: "Wir haben ein Ersuchen von einem Lehrer erhalten, der vor mehr als zehn Jahren wegen eines geringfügigen Vergehens verurteilt wurde, einen Artikel über die Verurteilung zu löschen. Wir haben die Seiten aus den Suchergebnissen für den Namen des Lehrers gelöscht." In anderen Fällen entschied sich Google gegen die Löschung. Dem Antrag eines Niederländers, rund 50 Blogbeiträge zu entfernen, in denen Menschen über seinen mutmaßlichen Missbrauch sozialer Dienstleitungen schreiben, wurde nicht stattgegeben.

Facebook steht an erster Stelle

Im Juli zeigten Recherchen des Guardian und des Berliner Recherchebüros Correctiv, wie Google die einzelnen Anfragen aufschlüsselt. Die Kategorien zeigten, dass vor allem Privatpersonen Anträge stellen und nicht etwa Unternehmen, Dienstleister oder Personen der Öffentlichkeit.

Der jüngste Transparenzbericht zeigt auch, welche Seiten die Nutzer am meisten missbilligen. Überraschenderweise sind das nicht Angebote von Nachrichtenseiten oder Blogbeiträge, sondern vor allem Inhalte aus sozialen Netzwerken: 10 Prozent aller Anfragen betreffen zehn einzelne Seiten, darunter die großen Netzwerke Facebook, Twitter und Google+ sowie YouTube und Personen- und Dating-Suchmaschinen wie Profile Engine und Badoo. Letztere Plattform steht schon länger in der Kritik, Spam zu verbreiten und Fotos ohne die Einwilligung der Urheber zu verwenden.

Dass Internetnutzer dies zu unterbinden versuchen, ist verständlich. Interessanter ist, wie Facebook und Twitter in das Bild passen. Inmitten der Debatte um die Pflichten und Verantwortung solcher Plattformen scheinen die Google-Daten einen Trend zu bestätigen, wonach immer mehr problematische – oder jedenfalls aus Sicht der betroffenen Personen ungewollte – Inhalte nicht über klassische Websites, sondern über soziale Netzwerke verbreitet werden.