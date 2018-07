"Das Internet? Dieses Ding gibt es immer noch?" Na, aus welcher Simpsons-Folge in welcher Staffel stammt dieser Spruch? Und wer hat ihn gesagt? Frinkiac weiß die Antwort.



Paul Kehrer, Sean Schulte und Allie Young haben die Suchmaschine für Simpsons-Zitate und -Bilder entwickelt. Wer nach englischsprachigen Schlagwörtern sucht, bekommt Screenshots aller Szenen angezeigt, in denen sie vorkommen und den gesamten Dialog. Zudem ist Frinkiac ein Meme-Generator: Die rund drei Millionen Screenshots aus allen Folgen der ersten 15 Staffeln lassen sich mit den Originaldialogen, aber auch mit eigenen Sprüchen versehen. Leider lassen sich die so erstellten Werke noch nicht direkt aus Frinkiac teilen, aber die Entwickler wollen die nötigen Funktionen nachreichen. Jedenfalls wenn der TV-Sender und Rechteinhaber Fox kein Spielverderber ist und gegen das Projekt vorgeht.



Was Frinkiac bisher kann, wie es funktioniert und welche Simpsons-Klassiker sich in der Datenbank entdecken lassen, erklären wir in unserer Kartengeschichte.