Jedes halbwegs hippe Technikunternehmen will sie, glaubt an sie, investiert viel Geld in sie und muss am Ende doch erkennen, dass sie zwar immer besser werden, man sie aber immer noch genau beobachten sollte: Algorithmen. Erst recht, wenn sie auf Facebook herumerzählen, dass die US-Fernsehmoderatorin Megyn Kelly vom konservativen Sender Fox News gefeuert wurde, weil sie Hillary Clinton unterstütze. 200.000 Menschen gefiel das. Obwohl es totaler Käse war.

Facebook hat es am Wochenende trotzdem berichtet. In seinen sogenannten Trending Topics, einer kleinen Sammlung von Links zu aktuellen Debatten und Ereignissen, die US-Nutzer in ihrem Newsfeed angezeigt bekommen. Acht Stunden lang bekamen sie die Geschichte zu Megyn Kelly prominent angezeigt, bevor Facebook den Link auf eine dubiose Seite aus dem rechtskonservativen Lager per Hand löschte. Etwa zur gleichen Zeit trendete noch die Geschichte eines Mannes, der mit einem Chicken McNugget kopulierte. Oops.

Der Fall ist in zweierlei Hinsicht interessant. Zum einen, weil Facebook, kurz bevor der Algorithmus die Geschichte nach oben beförderte – sie wurde ja auch reichlich geteilt – , das Team von Redakteuren feuerte, das die Trending Topics eigentlich auf genau diesen Quatsch überwachen sollte. Zum zweiten, weil Facebook die Trending Topics eigentlich dafür nutzen will, interessante und vieldiskutierte Geschichten und Ereignisse aus dem sozialen Netz zu teilen und dabei stärker gegen Clickbaiting und Nonsens vorgehen möchte.



Redakteure standen in der Kritik

Im Mai behauptete ein früherer Redakteur, wie Mitarbeiter des Teams gezielt konservative Inhalte aus den Trending Topics herausfilterten, obwohl die Facebook-Nutzer diese teilten. Das Netzwerk sah sich dem Vorwurf ausgesetzt, nicht neutral zu berichten und damit die US-Wähler zu beeinflussen. Ein Sprecher von Facebook wies das natürlich zurück, die Zweifel an der Auswahl der Trending Topics blieben.

Facebook reagierte nun auf die Reaktionen aus der Community und entließ 26 Mitarbeiter, die dem Trending-Topics-Team angehörten. In einem Blogpost hieß es, man wolle einen "mehr von Algorithmen angetriebenen Prozess" etablieren. Anders gesagt: Wenn die Mitarbeiter nicht richtig Themen auswählen können, soll es eben das System automatisch machen. Statt kurzer, von Mitarbeitern geschriebener Zusammenfassungen des Inhalts soll nur noch eine Überschrift in den Trending Topics stehen.



Eine gewisse Schadenfreude können nun einige Vertreter der schreibenden Zunft nicht verbergen. "Facebook ersetzt menschliche Nachrichtenkuratoren mit einem Algorithmus und es ist ein Desaster", schreibt das Onlineportal Fusion. Dabei ist die Technik nur teilweise daran schuld. Wie Facebook nämlich schreibt, gibt es auch weiterhin Personen, die garantieren sollen, dass ein Ereignis "mit einer tatsächlichen Nachricht" verknüpft ist. Im Fall von Megyn Kelly haben diese Personen offensichtlich geschlafen – oder schlicht nicht erkannt, dass es sich bei der Geschichte um eine Ente handelte, also schlecht recherchiert. Oops.

Will Facebook ein Nachrichtenmedium sein?

Der Fall könnte mit der folgenden und nicht wirklich überraschenden Erkenntnis abgeschlossen sein: Algorithmen sind noch lange nicht perfekt und die Menschen schon gar nicht. Doch es gibt zwei Fragen, die daran anknüpfen.

Die erste Frage ist, was Facebook eigentlich sein möchte. Bloß ein Aggregator des sozialen Netzes, also Inhalte jeglicher Art einzig aufgrund ihrer Verbreitung sammeln, wie es etwa Twitter mit seinen Hashtags tut? Oder nicht doch ein Nachrichtenmedium, das Inhalte sammelt und aufbereitet. Auch wenn es die Verantwortlichen nicht so offen formulieren, scheint das Netzwerk mit den kuratierten Trending Topics, aber auch mit Kooperationen mit Publikationen, mit Projekten wie Instant Articles und Initiativen gegen Clickbaiting einen gewissen Anspruch zu verfolgen: Facebook möchte seinen Nutzern neben aktuellen Trends und viralen Inhalten auch qualitativ hochwertige Nachrichten im eigenen Ökosystem bieten.