Vom heutigen 1. August 2016 können auch Kunden von Kabelnetzbetreibern ihre eigenen Kabelmodems anschließen. Interessant ist das vor allem für Nutzer, die unzufrieden mit ihren derzeitigen Routern sind, weil sie zum Beispiel bestimmte Funktionen oder Endgeräte nicht unterstützen, zu selten Sicherheitsupdates bekommen oder weil die Internetanbieter eine monatliche Miete dafür verlangen.



Inzwischen haben die großen deutschen Anbieter auf ihren Websites unter dem Stichwort "Endgerätefreiheit" Anleitungen veröffentlicht, wie Nutzer an ihre Zugangsdaten gelangen. Die Auffassung, wonach die Routerfreiheit rein rechtlich nur für Neukunden gilt, wird nur von Unitymedia angewandt. Allerdings dürfte sich der Ansturm der Kunden auf die Aktivierungsportale zunächst in Grenzen halten.

Zum einen gibt es noch nicht viele Geräte auf dem Markt, die eine wirkliche Alternative darstellen. Zum anderen lässt sich mit einem Verzicht auf das vom Hersteller bereitgestellte Gerät häufig kein Geld sparen. Zu guter Letzt enthalten die Optionen für kostenpflichtige Leihgeräte zum Teil besondere Funktionen, die bei einem Verzicht auf das Gerät ebenfalls wegfallen. Dazu zählt bei vielen Anbietern die Möglichkeit, am öffentlichen WLAN-Programm teilzunehmen. Zuletzt hatte Unitymedia solche Hotspots ohne die Zustimmung der Kunden freigeschaltet.

Unitymedia

Anders als zunächst behauptet gilt bei Unitymedia die Routerfreiheit nicht für alle Bestandskunden. Wer noch Tarife nutzt, die vor April 2013 gültig waren, muss seinen Vertrag vorzeitig verlängern und in einen aktuellen Tarif wechseln. Für Geschäftskunden gelten wiederum abweichende Regelungen, wie das Unternehmen mitteilte.

Die übrigen Kunden können über die telefonische Kundenbetreuung einen eigenen Kabelrouter in Betrieb nehmen. Dazu ist die Angabe der CM-MAC-Adresse und Seriennummer des Gerätes erforderlich. Nach dem Anschluss des Routers an das Kabelnetz kann dieser identifiziert und genutzt werden. Telefoniekunden müssen in den Router ihre Zugangsdaten (SIP-Credentials) eintragen, die man wiederum online im Kundencenter findet. Das Unternehmen hat angedeutet, dass der Umstieg "künftig komfortabler" werden könnte.

Bei Unitymedia lässt sich durch den Einsatz des eigenen Gerätes kein Geld sparen, wenn der Vertrag bereits eine sogenannte Connect Box mit WLAN-Router enthält. Dem Unternehmen zufolge wird die Breitband-Hardware "nicht vermietet, sondern im Rahmen des Servicevertrags bereitgestellt". Daher kann der Kunde auch keinen Mietvertrag dafür kündigen. Die Geräte dürfen beim Einsatz eines eigenen Routers nicht verkauft oder entsorgt werden. Nach Vertragsende ist der Kunde zur Rücksendung verpflichtet. Um dann tatsächlich Geld zu sparen, muss ein Vertrag mit niedrigerer Übertragungsgeschwindigkeit gewählt werden.

Vodafone/Kabel Deutschland

Ähnlich geht Vodafone/Kabel Deutschland vor. Der Kabelnetzbetreiber besteht ebenfalls darauf, dass die Kunden zu Wartungszwecken ein Gerät des Anbieters bereithalten. Es ist allerdings möglich, sein kostenpflichtiges Leihgerät nach Ablauf einer vierwöchigen Kündigungsfrist zurückzugeben. Für den Austausch einer Fritzbox gegen ein Standardmodem wird jedoch eine Wechselgebühr in Höhe von 29,90 Euro fällig. Die Leihgeräte können zudem nicht an einem anderen Vodafone-Anschluss genutzt werden.

Doch wer die sogenannte Homebox-Option abbestellt, muss eine weitere technische Einschränkung hinnehmen. Denn für die Nutzung einer zweiten Telefonleitung ist diese Option erforderlich. Gerade in Familien mit Vieltelefonierern oder in kleinen Firmen ist eine zweite Leitung häufig unverzichtbar. Wer eine zweite Telefonleitung benötigt, kommt also auch in Zukunft bei Vodafone nicht daran vorbei, ein kostenpflichtiges Leihgerät zu bestellen. Selbst wenn er sich ohne Homebox-Option eine baugleiche Fritzbox anschaffen würde.