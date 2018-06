Die weltweiten Cyberattacken haben das britische Gesundheitssystem lahmgelegt: In England und Schottland konnten Dutzende Kliniken und andere Gesundheitseinrichtungen nicht wie gewohnt ihrer Arbeit nachgehen. Mittlerweile teilte auch der britische nationale Gesundheitsdienst NHS mit, von den Angriffen betroffen zu sein. Viele Kranke mussten in andere Kliniken verlegt werden.

Zahlreiche Krankenhäuser konnten etwa nicht auf die Patientendaten von Krebs- und Herzpatienten zugreifen. Die Patienten konnten nicht behandelt werden und wurden nach Hause geschickt oder an andere Kliniken weitergeleitet. Betroffen waren insgesamt 16 NHS-Einrichtungen, unter anderem Krankenhäuser in London, Blackpool, Hertfordshire und Derbyshire. Einige Gesundheitseinrichtungen hatten vorsichtshalber ihre Computer heruntergefahren. Vielerorts wurden Patienten gebeten, nur in schweren Fällen die Notaufnahmen aufzusuchen.



Lesen Sie hier, wie es zu dem Ransomware-Angriff kommen konnte.

Großbritanniens Premierministerin Theresa May sagte, die Attacken seien nicht gezielt gegen den NHS gerichtet gewesen. Doch die britische Patientenvereinigung kritisierte, der NHS habe aus früheren Cyberattacken nicht gelernt. Verantwortlich für den Angriff seien zwar Kriminelle, aber der NHS hätte seine zentralisierten IT-Systeme besser schützen müssen.



Französischer Autobauer Renault stellt Produktion ein

Seit Freitag waren weltweit Zehntausende Computer von einer großangelegten Attacke mit sogenannten Erpressungstrojanern betroffen. Die Schadsoftware verschlüsselt die Rechner und fordert Lösegeld – für gewöhnlich in der Onlinewährung Bitcoin. Und gibt sie nach der Zahlung wieder frei.



Schadsoftware Was ist Ransomware? Malware ist ein allgemeiner Begriff, der Software bezeichnet, die schädlich ist. Ransomware ist ein Typ von Malware, der in erster Linie Computer übernimmt und deren Nutzer daran hindert, an Daten zu gelangen, bis dieser dafür zahlt. Der Name ist vom englischen ransom abgeleitet, was "Lösegeld" bedeutet. Wie wird der Computer infiziert? Meistens befällt die Ransomware den Computer durch Links oder Anhänge in schädlichen E-Mails, auch bekannt als Phishingmails. Klicken die Nutzer einmal auf den schädlichen Link oder den Anhang, gelangt die Schadsoftware auf den Computer. Was passiert dann? Die Software nimmt Daten quasi als Geisel, indem sie sie verschlüsselt. Für die Verschlüsselung nutzt sie einen Schlüssel, den nur der Angreifer kennt. Zahlt der Nutzer das Lösegeld nicht, sind die Dateien oft für immer verloren. Angreifer geben häufig sehr genaue Anweisungen, wie der Nutzer das Geld bezahlen kann. Viele der Hacker verlangen zunächst zwischen 300 und 500 Dollar in Bitcoin, um die Dateien wieder zu entschlüsseln. Mit der Zeit kann der Betrag steigen. Vertreter der Strafverfolgung raten davon ab, zu zahlen. Wie kann man sich schützen? Eine perfekte Lösung gibt es nicht. Das Risiko, betroffen zu sein, lässt sich jedoch senken: Nutzer sollten regelmäßig ihre Daten sichern und Sicherheitsupdates installieren, sobald diese veröffentlicht werden. Zudem sollten sie auf schadhafte E-Mails achten, die oft als Mails von Firmen oder Menschen getarnt sind, mit denen häufig E-Mail-Kontakt besteht. Es ist wichtig, nicht beliebig auf Links oder Anhänge zu klicken. (Quelle: AP)

Die ersten Angaben zu dem Cyberangriff wurden in Großbritannien bekannt. In Spanien, Portugal, Belgien, Frankreich, Italien, Mexiko und Russland wurden ähnliche Angriffe gemeldet.

Zwei Sicherheitsfirmen teilten mit, sie hätten die Malware hinter dem Angriff in fast 100 Ländern identifiziert. Malware bezeichnet Programme, die Benutzer schaden sollen. Dazu zählen Viren, Trojaner oder Überwachungsapplikationen.

Der französische Autobauer Renault hat wegen des weltweiten Cyberangriffs die Produktion an mehreren Standorten in Frankreich eingestellt. Ein Sprecher des Unternehmens sagte, die Entscheidung sei Teil der Schutzmaßnahmen, mit der einer Verbreitung des Virus vorgebeugt werden solle. Zunächst wurde nicht mitgeteilt, welche Standorte einem Produktionsstopp unterliegen. Von Gewerkschaftsseite hieß es, vor allem das Werk Sandouville in der Normandie sei betroffen.

Auch FedEx und Kaspersky betroffen

Spaniens Nationalinstitut für Internetsicherheit (INCIBE) gab am späten Freitagabend bekannt, dass die im Land betroffenen Unternehmen wieder Kontrolle über ihre Systeme hätten. Welche Firmen genau getroffen wurden, sagte INCIBE noch nicht.



In Russland konnten die Cyberattacken größtenteils abgewehrt werden. Das Gesundheitsministerium in Moskau teilte in der Nacht auf Samstag mit, der Angriff sei verhindert und Sicherheitslücken im System geschlossen worden. Attacken gab es nach Angaben der Agentur Tass auch auf das Zivilschutzministerium und das Staatliche Ermittlungskomitee. Im russischen Innenministerium mussten nach Angaben einer Sprecherin aber etwa 1.000 Geräte isoliert werden, die sich mit der Schadsoftware infiziert hatten. Daten seien nicht abgeflossen, sagte Sprecherin Irina Wolk.

Der Telekommunikationskonzern Telefónica und das US-Kurier- und Logistikunternehmen FedEx hatten zuvor mitgeteilt, ebenfalls Ziel der Cyberattacke gewesen zu sein.