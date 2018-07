Die britische Medienaufsichtsbehörde Ofcom hat etwas beschlossen, wofür es auch hierzulande viel Beifall gäbe: Wer von seinem Internet- und Telefonprovider im Stich gelassen wird, hat in Zukunft Anspruch auf eine pauschale Entschädigung.

Ein Beschwerdeanruf soll genügen, dann gibt es acht Pfund für jeden Tag, an dem ein defekter Anschluss nicht repariert wird, beginnend nach zweitägiger Unterbrechung. Kommt es nach einem Umzug oder Anbieterwechsel zu Verzögerungen, stehen dem Kunden fünf Pfund pro Tag zu. Verpasst ein Techniker des Providers einen Termin, sind es 25 Pfund. Abgerechnet wird alles in der nächsten Monatsrechnung.

"Die Menschen bekommen das Geld, das sie verdienen, und die Provider werden härter arbeiten wollen, um ihre Angebote zu verbessern", zitiert die BBC den zuständigen Ofcom-Director Lindsey Fussell. Zwar hätten Verbraucher bereits heute die Möglichkeit, sich zu beschweren und eine Entschädigung zu verlangen. Aber nur 15 Prozent derer, die es überhaupt versuchen, bekämen am Ende auch Geld – und dann meist nur geringe Beträge.

Die Neuregelung wird für alle Kunden von BT, Sky, Talk Talk, Virgin Media sowie Zen Internet gelten und damit für 90 Prozent der britischen Haushalte. Allerdings wird sie erst Anfang 2019 wirksam.

Krischer: "100 Euro pro Tag"

Oliver Krischer, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen im Bundestag, hält sie für eine gute Idee: "Die Regelung aus Großbritannien für eine solche Entschädigung ist interessant, weil sie sehr unbürokratisch ist", sagte er ZEIT ONLINE. "Das wäre auch etwas für Deutschland, damit die Kunden ihre Entschädigung nicht einklagen müssen. Wenn es zu Koalitionsverhandlungen kommt, werden wir mit Union und FDP darüber sprechen, wie wir das Ärgernis der Internet- und Telefonunterbrechung bei einem Anbieterwechsel deutlich minimieren können."

Krischer hatte im September vorgeschlagen, die Provider zu festgelegten, schmerzhaften Entschädigungszahlungen an ihre Kunden zu verpflichten, wenn deren Telefon- oder Internetanschluss nicht funktioniert: "Eine Größenordnung um 100 Euro pro Tag wäre hilfreich."

Das setze "ökonomische Anreize, damit die Anbieter einen wirtschaftlichen Druck verspüren, ihre Prozesse besser abzustimmen beziehungsweise mehr Techniker einzustellen." Schließlich würden die Unternehmen über das von der Bundesnetzagentur verhängte Bußgeld nur "grinsen". Zumal dieses Bußgeld – insgesamt gerade einmal 300.000 Euro, aufgeteilt auf vier Unternehmen und dreieinhalb Jahre – nicht bei den Betroffenen landet.

Bundesnetzagentur registriert weniger Beschwerden

Die Anzahl der Beschwerden über Telefon- und Internetunterbrechungen aber steigt, sagt Krischer, und dabei würden viele Vorfälle wahrscheinlich gar nicht erst gemeldet. "Die Anbieter bekommen das Problem einfach nicht in den Griff oder wollen es vielleicht auch gar nicht."

Die Bundesnetzagentur widerspricht. "11.000 Anfragen und Beschwerden über ausbleibende Telefon- oder Internetverbindungen nach einem Anbieterwechsel" habe es von Januar bis Juli 2017 gegeben. In rund 1.700 dieser Fälle wurde eine sogenannte Eskalation eingeleitet. Das bedeutet aber nur, dass die Regulierungsbehörde eine Beschwerde an die beteiligten Provider weiterleitet und zu einer zeitnahen Lösung des Problems mahnt. "Die Zahl der eingeleiteten Eskalationen sinkt seit Herbst 2015", teilte ein Sprecher mit. Wie viele Störungen es auch ohne Anbieterwechsel, also bei Kunden mit laufenden Verträgen gibt, geben die Zahlen nicht wieder.