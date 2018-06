250 Euro Entschädigung für jeden geplatzten Technikertermin schlug Deutschlands Vodafone-CEO Hannes Ametsreiter noch vor knapp zwei Jahren vor. Stattdessen bekommen seine Kunden nun einen Link.

Das laut Ametsreiter "Telko-Ärgernis Nummer 1" – Servicetechniker, die zum angekündigten Termin nicht erscheinen – wird gamifiziert. Vodafones Kabelkunden sollen nie wieder einen Urlaubstag verschwenden, an dem sie vergeblich darauf warten, dass jemand zu Hause vorbeikommt und den Internet-, Telefon- oder Fernsehanschluss einrichtet. Oder gar einen Einsatz bezahlen, der gar nicht stattgefunden hat, weil der Techniker schlicht behauptet, niemanden angetroffen zu haben. Mithilfe des Dienstes myTechie – eine Anspielung auf myTaxi – sollen sie nachverfolgen können, wo der Anschlussspezialist gerade ist und wann er ankommt. Angezeigt wird das auf einer Karte, eben wie ein Taxi in der myTaxi-App, inklusive des Namens des Technikers und einer Kontakt-Hotline.

Vodafone verspricht seinen Kunden nach Abschluss eines Kabelvertrags dreistündige Zeitfenster am gewünschten Tag und die Möglichkeit, bis zu vier Stunden vorher noch absagen oder verschieben zu können. Am jeweiligen Tag bekommen sie einen Link zugeschickt, über den sie die Karte öffnen können. Später soll alles in eine eigenständige Smartphone-App integriert werden. Auch die direkte Durchwahl zum Techniker sowie eine Bewertungsfunktion sollen noch hinzukommen.

Nur für Vodafones Kabelkunden

Der Dienst soll bis zum Frühjahr 2018 überall dort verfügbar sein, wo Vodafone sein Kabelnetz betreibt. Das gilt für etwa 15 Millionen von 40 Millionen Haushalten in Deutschland. Was im Umkehrschluss heißt: Vodafones DSL-Kunden haben nichts davon. Sie nutzen nämlich die von Vodafone angemieteten Leitungen der Deutschen Telekom und sind deshalb beim Freischalten auf die Techniker der Telekom angewiesen. Mit Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg betrifft das drei komplette Flächenländer, weil Vodafone hier überhaupt keinen Kabelanschluss anbietet, darüber hinaus noch Gebiete in den 13 anderen Ländern.

Daher ist myTechie einerseits als Service zu verstehen, andererseits als Druckmittel auf die Telekom. Die hat nämlich seit Jahren ein Problem mit ihrem Außendienst, sowohl bei den eigenen Kunden, als auch bei denen von Vodafone. Fast jeder dritte Termin von Vodafone-Kunden mit einem Telekom-Techniker sei ein Fehltermin, beklagt das Düsseldorfer Unternehmen. Der Techniker kommt also gar nicht oder trifft niemanden an. Im eigenen Kabelnetz seien es hingegen nur zehn Prozent. Funktioniert myTechie wie geplant und erprobt, dürfte es die Bonner Konkurrenz erst recht schlecht aussehen lassen.

Zumindest so lange, wie die Telekom ihre Schwierigkeiten nicht in den Griff bekommt. Vor einem halben Jahr hatte CEO Timotheus Höttges im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung gesagt, er würde gerne Zeitfenster von zwei oder drei Stunden versprechen, sei sich aber nicht sicher, ob das realistisch sei. Sein Unternehmen sei mitten in der Umsetzung des Programms.

Die Telekom verspricht Wunschtermine bis Mitte 2018

Bisher gibt die Telekom die Termine selbst vor, Wunschtermine sollen nach Angaben der Welt erst bis Mitte des kommenden Jahres eingeführt werden. Bis Ende 2018 sollen dann auch die verkürzten Zeitfenster angeboten werden – egal, ob der Techniker dann zu einem Telekom- oder einem Vodafone-Kunden kommt.

In Großbritannien hat die Medienaufsichtsbehörde Ofcom kürzlich beschlossen, dass Provider pauschale Entschädigungen zahlen müssen, wenn sie ihre Kunden bei einem Anbieterwechsel, Umzug oder Defekt nicht nach spätestens zwei Tagen wieder mit Internet und Telefon versorgen. 25 Pfund, umgerechnet etwa 28 Euro, werden zum Beispiel für jeden Fehltermin fällig, verbucht mit der nächsten Monatsrechnung. Die Maßnahmen der deutschen Provider sind möglicherweise auch ein Versuch, einer ähnlichen Regulierung zuvorzukommen.