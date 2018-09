Rechtsradikale, die Menschen durch die Chemnitzer Innenstadt jagen, Neonazis, die aus ganz Deutschland angereist sind und ihren Arm zum Hitlergruß heben, und eine Polizei, die die Wucht der Proteste ganz offensichtlich unterschätzt hatte und die Ausschreitungen geschehen ließ: Die Bilder, die diese Woche aus Chemnitz kommen, finden viele schockierend.



In einigen Städten formiert sich auch deshalb Widerstand gegen die rechtsradikalen Gesinnungen. Allein in Berlin-Neukölln gingen am Donnerstagabend 5.000 Menschen auf die Straße. Auch online kämpfen Aktivistinnen und Aktivisten gegen den Eindruck, dass das, was in Chemnitz geschieht, längst zur Mitte der Gesellschaft gehört.

"Ich musste etwas tun", schrieb der Künstler Krieg und Freitag am Montag auf Twitter. Er ist für seine witzigen Strichmännchen- oder, wie er selbst sagt, Strichmenschen-Cartoons bekannt. Nach den Ausschreitungen in Chemnitz startete er eine Spendenkampagne: Für jede fünf Euro, die gespendet werden, malt er eine Figur. Das Ergebnis sollte eigentlich eine Kette aus 1.000 Strichmenschen sein – und 5.000 Euro einbringen, die er dem Sächsischen Flüchtlingsrat zukommen lassen wollte. Keine zwei Tage dauerte es, bis er sein Ziel erreichte. Mittlerweile liegt der gespendete Betrag weit über der 10.000-Euro-Marke.

Ich muss etwas tun und beginne deshalb die Aktion "Strichmenschenkette gegen Nazis". Für jede gespendeten 5 € schließt sich ein weiterer Strichmensch der Kette an. Ziel sind 1000 Strichmenschen. Das Geld geht an den Sächsischen Flüchtlingsrat. https://t.co/9iH57YbCz2 #Chemnitz pic.twitter.com/ngcNgdfLvc — Krieg und Freitag (@kriegundfreitag) 27. August 2018

Der Künstler ist mit seiner digitalen Form des Widerstandes nicht allein. Andere Menschen veröffentlichen unter dem Hashtag #Chemnitz Szenen aus der Stadt und wollen damit Solidarität mit Menschen mit Migrationshintergrund bekunden. Wieder andere engagieren sich schon seit Monaten im Netz gegen rechte Hetze. Wer steckt dahinter? Und helfen ihre Initiativen gegen den Hass?

Aufmerksamkeit und Solidarität

#NIMN – kurz für "Nicht in meinem Namen" – nennt sich zum Beispiel eine Kampagne der Stiftung Futurzwei. Unterstützerinnen und Unterstützer posten das Logo oder nutzen das Hashtag, um zu zeigen: "Ich bin nicht einverstanden mit dem Angriff auf unsere politische Kultur, auf unsere Institutionen, die Menschenrechte und die offene Gesellschaft."



Lovespeech

Auch der Fernsehmoderator Jan Böhmermann will den Hass im Netz ersticken – mit Liebe. Der Name der Initiative: #ReconquistaInternet. Im April dieses Jahres stellte Böhmermann sie in seiner ZDF-Sendung Neo Magazin Royale vor und lud Freiwillige ein, sie zu unterstützen. Der Ansturm war riesig. Heute hat die Plattform rund 60.000 Mitglieder. Sie koordinieren sich über einen Server und schalten sich in Netzdebatten ein, die von Hass und Anfeindungen geprägt sind.



Mit einem betont freundlichen Umgangston versuchen sie, Debatten zu entschärfen. Letztlich will die Initiative einem Eindruck entgegenwirken, der durch die sehr gute Organisation rechter Kader im Internet entsteht: dass nämlich menschenverachtende, rechtspopulistische oder rechtsradikale Meinungen bereits in der Mehrheit sind. Dazu verlässt Reconquista Internet mitunter auch das Netz: So platzierten Mitglieder etwa in Eisblöcken eingefrorene Ausgaben des Grundgesetzes vor der Berliner AfD-Zentrale.

Rechte Kommentare nicht stehen lassen

Ähnlich funktioniert die Inititative #ichbinhier. In einer Facebook-Gruppe haben sich rund 40.000 Nutzerinnen und Nutzer organisiert, um besonders in den Kommentarspalten großer Medien einzugreifen, wenn dort viele rechte Kommentare gepostet werden. Sogenannte Moderatorinnen und Moderatoren fühlen auf wichtigen Facebook-Seiten vor, wie sich Diskussionen dort entwickeln. Haben sie den Eindruck, dass diffamierende Kommentare überhandnehmen, geben sie in der Gruppe ein Signal, das die Mitglieder ausschwärmen lässt: Den Kommentaren wird widersprochen, gegenteilige Kommentare werden gelikt, Kommentare gemeldet.



Was bringt Counterspeech?

Gegenrede nennt sich das, auf Englisch counter speech. Ob diese Methode wirklich etwas bringt, ist unter Kommunikationswissenschaftlerinnen umstritten. "Generell neigt der Mensch dazu, sich Unterstützung für seine Position zu suchen. Wir wollen wissen, dass wir recht haben – nicht, ob wir recht haben", sagte der Sozialpsychologe Ulrich Wagner ZEIT ONLINE.

Ähnlich sieht das die Soziologin Katja Rost. Sie forscht an der Universität Zürich unter anderem zu Hasskommentaren in sozialen Medien. "Gegenrede ist bei vielen Menschen wirkungslos", sagt Rost. "Manchmal wirkt sie eher kontraproduktiv und treibt Betroffene noch mehr dazu, sich in ihren Ansichten zu versteifen." Sie sieht die Initiativen als wichtiges Instrument – sofern es nicht beim Aufstand im Netz bleibt. "Richtige Diskussionen, in denen man der Gegenseite seinen eigenen Standpunkt näherbringen kann, entstehen so nicht."



Trotzdem sind die Initiativen im Internet nach Ansicht von Wagner nicht hinfällig: "Menschen, die extreme Positionen vertreten, neigen dazu, den Anteil derjenigen, die dieselbe Meinung haben, zu überschätzen", sagt der Wissenschaftler. Unterstützende Kommentare könnten deshalb wirksamer sein als sachliche Argumente.

Auch Sonja Boddin von der Aktionsgruppe #ichbinhier verteidigt diesen Ansatz: "Es geht auch um die stillen Leser und die Unentschlossenen." Man solle Hasskommentare in den Kommentarspalten nicht einfach stehen lassen. Schließlich sei das Ziel, zu zeigen, dass Menschen, die solche Kommentare verbreiten, trotz allem immer noch in der Minderheit seien.

Vom Netz zurück auf die Straße

Letztlich, da sind sich viele Aktivistinnen und Aktivisten einig, brauche es aber auch Präsenz in der realen Welt. Manchmal kommen online und offline da zusammen: Unter dem Hashtag #wirsindmehr kündigten bekannte Bands an, am Montag in Chemnitz ein kostenloses Solidaritätskonzert zu spielen, Die Toten Hosen etwa oder der Rapper Marteria. Und für den Oktober hat das Bündnis Unteilbar bereits zu einer großen Demonstration "für eine offene und freie Gesellschaft" in Berlin aufgerufen. "Das, was es gerade braucht, ist ein Sichtbarmachen der Solidarität", sagt Felix Bauer vom Unteilbar-Bündnis.



Die Moderatorin der ARD-Sendung Panorama, Anja Reschke, rief im Jahr 2015 zu einem "Aufstand der Anständigen" auf. "Die Hassschreiber müssen kapieren, dass diese Gesellschaft das nicht toleriert", sagte sie damals. Im Netz hat dieser Aufstand offenbar begonnen.



Mitarbeit: Jakob Simmank