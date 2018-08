Es ist schwer zu sagen, wann das mit dem Piepen anfing. Unmöglich zu sagen, ob es je wieder aufhört. Sicher ist: Die Welt um uns herum piept. Da ist das schnelle diit-diit-diit des Weckers. Das behäbige piieep-piieep-piieep des rückwärtsfahrenden Lieferwagens. Das langgezogene piiiiiieeeeep der Mikrowelle, das kurze piep an der Supermarktkasse und das schrille ding, das dutzendfach am Tag aus unseren Smartphones und Computern erklingt. Möglicherweise hatten Sie gerade beim Lesen dieser lautmalerischen Ausdrücke schon das entsprechende Geräusch im Kopf. Piep wirkt.

Das piep oder beep, wie es im Englischen heißt, ist in all seinen Variationen, Frequenzen und Tonfolgen der Soundtrack des Fortschritts, einer der erfolgreichsten Klänge der Moderne. Wer in einer technologischen Gesellschaft lebt, bei dem piept es: aus der Unterhaltungselektronik, aus den Haushaltsgeräten, im Auto, in der Bahn, beim Einkaufen, an der Ampel, am Bankautomaten.

Häufig bemerken Menschen das Piepen um sie herum gar nicht mehr. Es gehört eben dazu, ist immer da, mal lauter, mal leiser. Es führt durch den Alltag, informiert, warnt, bestätigt. Sagt den Menschen, was sie machen sollen, und vor allem wann: Stehe bitte auf, hänge die Wäsche auf, schnall dich an, lies deine E-Mail. Und die Menschen folgen, meistens jedenfalls. Sie stehen auf, hängen die Wäsche auf, schnallen sich an, lesen ihre Nachrichten. Sich den Signalen zu widersetzen, erfordert zumindest ein bisschen Willenskraft.

Ein Sound, von Menschen erfunden

Das Piepen ist erfolgreich – und steht gleichzeitig in der Kritik. Persönliche Berichte zeigen immer wieder, dass kleine Dinge wie die Benachrichtigungen auf dem Smartphone vielen Menschen zunehmend auf den Wecker gehen. Forscher haben untersucht, was im Gehirn geschieht, wenn das Smartphone akustische Benachrichtigungen verschickt. Eine Studie, für die Gehirnströme gemessen wurden, fand heraus, dass Benachrichtigungen die Konzentration der Teilnehmerinnen und Teilnehmer verringerten (Computer Intelligence and Neuroscience: Kim & Kang, 2016).



Warum aber überhaupt ein piep? Die Geschichte des Tons führt zu Telegrafie, zu Science-Fiction, zu Interaktion und Bestätigung – und zu R2D2.

Der Kommunikationswissenschaftler Jonathan Sterne, der sich auf die Erforschung von Klängen in der westlichen Welt spezialisiert hat, nannte das beep in einem Gespräch mit der New York Times einmal einen "rein menschengemachten, elektrischen Sound", der in dieser Form in der Natur nicht auftrete. Tatsächlich gibt es zwar viele Tiere, die piepsen. Aber keines, das man mit der Mikrowelle oder der Alarmanlage eines Autos verwechseln würde. Das hochfrequente Piepen, das unseren Alltag begleitet, ist ein durch und durch künstliches Geräusch, und möglicherweise liegt genau darin sein Erfolg: Der Großteil der menschlichen Evolution habe "vor der Erfindung von Rauchmeldern und Aufzügen stattgefunden", sagte der Musikwissenschaftler Michael Schutz dem Portal Livescience. "Deshalb irritieren uns Pieptöne so sehr." Und das sollen sie auch.

Wann es überhaupt anfing, überall um uns herum zu piepen, darauf gibt es keine auf den Tag genaue Antwort. Aber es handelt sich um ein technisch und kulturhistorisch vergleichsweise junges Phänomen, das eng mit der industriellen Revolution und dem Aufkommen neuer Technologien verbunden ist. Ein Proto-Piepen etwa entstand ab Mitte des 19. Jahrhunderts, als sowohl die Telegrafie als auch der Morsecode die Kommunikation über Entfernung revolutionierten: Anfänglich klickten die Empfangsgeräte des Telegrafen bloß vor sich hin, doch schon bald piepsten sie hörbar, weil geschulte Telegrafen so die Nachrichten besser verstehen konnten. Ein weiterer bekannter Piepton entstand mit der Entwicklung des Sonars vor dem Ersten Weltkrieg: Wie die Ortung mithilfe von Schallsignalen klingt, weiß heute dank Film und Fernsehen jedes Kind.

Das Sonar war eine der ersten Entwicklungen, die sich der Entdeckung der Piezoelektrizität bedienten. Dabei wird eine elektrische Spannung an ein entsprechendes Material mit einer Membran angelegt. Je nach Spannung und Frequenz können dadurch elektrische Töne erzeugt werden, ein Hupen etwa, ein Summen oder eben ein Piepen. Und weil das vergleichsweise einfach und kostengünstig geht, tauchten Piezolautsprecher nach dem Zweiten Weltkrieg plötzlich in vielen Geräten auf. Mit ihnen entfloh das beep den Amtsstuben und Forschungseinrichtungen. Durch die Verwendung der Piezoelektrizität in der Heim- und Unterhaltungselektronik piepste es plötzlich auch zu Hause: aus dem Telefon, aus dem Fernseher, später auch aus der Mikrowelle, dem Computer und aus musikspielenden Grußkarten.