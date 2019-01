Facebook hat nach eigenen Angaben eine groß angelegte Manipulationskampagne auf seinen Seiten unterbunden, die mutmaßlich aus dem Iran gesteuert worden war. Insgesamt 783 Facebook-Seiten, -Gruppen und -Konten seien entfernt worden, mithilfe derer unter falschen Identitäten offizielle iranische Positionen verbreitet worden seien, teilte der US-Internetkonzern mit.

Facebook entdeckte die manipulativen Aktivitäten in 26 Ländern, darunter Deutschland und Frankreich sowie Staaten in Nordafrika, im Nahen Osten und in Asien. Die Urheber hätten sich als Einwohnerinnen und Einwohner der jeweiligen Staaten ausgeben und als Nachrichten getarnte Botschaften zu aktuellen Themen eingestellt, erklärte der Facebook-Manager Nathaniel Gleicher, der für Cybersicherheit zuständig ist.

Diese Botschaften gaben nach seinen Angaben die Position der iranischen Staatsmedien zu Themen wie etwa dem israelisch-palästinensischen Konflikt oder den Bürgerkriegen in Syrien und im Jemen wieder. Rund zwei Millionen Facebook-Konten seien als Follower an mindestens eine der manipulierten Seiten angedockt gewesen.

Facebook war in den vergangenen Jahren in die Kritik geraten, weil es genutzt worden war, um massenhaft manipulative und falsche Informationen zu verbreiten. Als ein Beispiel gilt die russische Desinformationskampagne im vergangenen US-Präsidentschaftswahlkampf. Facebook reagierte, indem es seine Teams aufstockte, die für die Unterbindung solcher Praktiken zuständig sind.