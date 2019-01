Wenn WikiLeaks ein Dokument veröffentlicht, das nicht weiter verbreitet werden soll, ist das ungefähr so, als würde ZEIT ONLINE dazu aufrufen, keine Nachrichten zu lesen. Oder ein Clown sein Publikum anhalten, nicht zu lachen. Oder jemand Franck Ribéry bitten, keine fremden Mütter zu beleidigen. Meistens passiert halt das Gegenteil.



So dauerte es auch nicht lange, bis ein am Sonntag von WikiLeaks an Journalisten und Medien verschicktes Dokument, das WikiLeaks explizit mit den Worten "Bitte nicht leaken" überschrieb, von einer amerikanischen Journalistin, nun ja, geleakt wurde. Es enthielt die Defamation List v1.2 eine Liste mit rund 140 Formulierungen über WikiLeaks-Gründer Julian Assange, die mutmaßlich "falsch und diffamierend" seien und deshalb nicht verbreitet werden dürften. Vor lauter Schreck, dass interne Dokumente doch tatsächlich geleakt wurden, veröffentlichte WikiLeaks dann ganz offiziell eine zweite, gekürzte Version, die Defamation list v1.3 (was aus der Defamation list v1.1 wurde, ist leider nicht überliefert).

Das Verhalten der Plattform ist so souverän wie der Inhalt des Dokuments. So sei es etwa falsch und diffamierend, zu behaupten, dass Assange "antiamerikanisch" sei und Beziehungen zum "Kremlin" habe. Es sei ebenfalls falsch, zu behaupten, dass WikiLeaks keine Medienorganisation sei. Oder Assange lediglich "ein Mitglied von WikiLeaks". Oder ein Hacker. Er habe auch noch nie ein Tier vernachlässigt und benutze zum Essen Besteck. Gut zu wissen. Und er sei auch kein Rassist, Pädophiler, Vergewaltiger, Mörder, Kommunist oder Mitglied der Muslimbruderschaft (in dieser Reihenfolge). Und nicht zuletzt stimme es auch nicht, dass Assange stinke oder jemals in einem Keller, in einem Schrank oder unter einer Treppe lebte.

Exklusiv: Noch mehr falsche Aussagen über Julian Assange

Überfällig, dass WikiLeaks mit diesen Mythen endlich einmal bricht. Damit lässt sich nämlich ausschließen, dass Julian Assange in Wirklichkeit Harry Potter ist. Aus Hogwarts erreichten uns heute allerdings Informationen über eine weitere, dritte WikiLeaks-Liste. Erste Inhalte der Defamation List v.1.4 können wir schon leaken: