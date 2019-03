Wer auf Google nach "Impfen MMR" sucht, findet eine Fülle von seriösen Informationen zu dieser Impfung, die Kinder unter anderem vor Masern schützt. Ganz oben der Wikipedia-Artikel, dann folgt eine Informationsseite des Robert-Koch-Instituts. Auf der ersten Trefferseite findet sich nicht ein einziger Link zu einer Website von Impfgegnern.

Ganz anders sieht es aus, wenn man dieselben Begriffe in das Suchfeld von YouTube tippt: Zwar steht auch dort ganz oben ein seriöser Film der AOK, aber schon an dritter Stelle kommt ein Filmchen mit dem Titel Aluminium – die verschwiegene Gefahr beim Impfen. Und an Nummer sechs ein Clip, der den längst widerlegten Zusammenhang zwischen Impfen und Autismus propagiert.

Klickt man einen dieser unseriösen Filme an, dann gerät man in einen regelrechten Strudel von Verschwörungstheorien, Esoterik und flacher Lebenshilfe: In der rechten Randspalte nämlich, überschrieben mit dem Hinweis "Nächstes Video", empfiehlt YouTube den Zuschauerinnen und Zuschauern eine Reihe weiterer Bewegtbilder. Und spielt sie auch noch automatisch ab, wenn man nicht auf Stopp drückt. Darunter: ein Video mit dem Ufopropheten Erich von Däniken, eine alternative Erklärung für den Einsturz des World Trade Centers am 11. September und die angeblich wahre Geschichte des Aufstiegs von Angela Merkel.

"Sie kommen, um Informationen zu finden"

YouTube verdient Geld mit der Propagierung von Verschwörungstheorien und Müllwissenschaft, dieser Vorwurf ist in den vergangenen Monaten in mehreren Medien erhoben worden. Das allein schon könnte man mindestens aus ethischer Perspektive verwerflich finden. Doch durch die Empfehlung dieser Videos verbreiten sich diese Ansichten auch in der Gesellschaft.

YouTube wurde ursprünglich als soziales Medium entwickelt, auf dem Hobbyfilmer ihre eigenen Videos für andere verfügbar machen können. Seit der Gründung hat sich der Charakter der Plattform aber massiv gewandelt. Heute sind die Filme auf YouTube professionell produziert, und 21 Prozent der amerikanischen Internetuser nutzen das Videoportal laut einer Studie des Pew Research Center als Nachrichtenquelle. Von den Jugendlichen unter 21 Jahren sind es sogar ein Drittel. "Die Nutzer besuchen YouTube nicht nur zur Unterhaltung. Sie kommen, um Informationen zu finden", sagte Google-Chef Sundar Pichai im Februar bei einer Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen.

Nur sind diese Informationen häufig von zweifelhafter Qualität. YouTube muss sich nun, ähnlich wie Facebook in den vergangenen Jahren, vorwerfen lassen, dass es die Desinformation der Bevölkerung fördert. Auf der Konferenz der amerikanischen Wissenschaftlervereinigung AAAS im Februar in Washington stellte die Forscherin Asheley Landrum, Assistenzprofessorin für Wissenschaftskommunikation an der Texas Tech University, Ergebnisse einer kleinen Studie vor: Sie hatte auf einer Konferenz von Flat-Earth-Befürwortern Personen befragt, die die Ansicht vertreten, dass die Erde eine Scheibe sei. 29 davon erzählten, dass sie erst in den vergangenen zwei Jahren durch das Anschauen von YouTube-Videos zu dieser Überzeugung gekommen seien. Das Ergebnis dieser nicht repräsentativen Erhebung unterstützt, was Kritikerinnen und Kritiker schon länger besorgt: YouTubes Algorithmus zieht Nutzerinnen und Nutzer in ein Netz von Verschwörungstheorien. Und manche verfangen sich darin, sie finden nicht mehr hinaus.

Ein Beispiel dafür scheint das Thema Impfen zu sein: In elf US-Bundesstaaten hat es in diesem Jahr schon Masernfälle gegeben. In einer Anhörung des Handelsausschusses im US-Repräsentantenhaus machte dessen Vorsitzender, der Demokrat Frank Pallone, die Internetdienste ausdrücklich mitverantwortlich für die neue Epidemie: "Ich bin zutiefst besorgt, dass Eltern mit Desinformationskampagnen überflutet werden, wenn sie ins Netz gehen, um informierte Entscheidungen für die Gesundheit ihrer Kinder zu treffen."

Dass YouTube lange nichts gegen diese Kampagnen unternommen hat, dürfte auch mit dem Geschäftsmodell zusammenhängen. Genau wie Facebook ist die Videoplattform werbefinanziert. Heißt: Je mehr Filme die Nutzerinnen anschauen, desto mehr Werbung sehen sie und desto mehr Geld verdient YouTube damit. Deshalb ist es im Interesse des Unternehmens, die Zuschauer so lange wie möglich auf der Seite zu halten. Das allein ist noch nicht schlimm, ebenso wenig wie die Tatsache, dass der Algorithmus versucht, den Usern Inhalte anzubieten, die ihren Interessen entsprechen.