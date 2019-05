Die private US-Raumfahrtfirma SpaceX hat 60 Satelliten für ihr geplantes Internet-Netz im All ausgesetzt. Eine Falcon 9-Rakete von SpaceX brachte sie in der Nach zum Freitag in ihre Umlaufbahnen, wie das Unternehmen des Technologie-Milliardärs Elon Musk mitteilte. Alle Satelliten seien inzwischen online, twitterte Musk wenige Stunden nach dem Start vom Kennedy Space Center im US-Bundesstaat Florida.

Ziel des milliardenteuren Programms mit dem Namen Starlink ist es, sowohl entlegene Gebiete als auch Ballungszentren mit schnellem und preiswertem Breitband-Internet zu versorgen. Dazu will SpaceX in den kommenden Jahren nach bisherigen Plänen bis zu 12.000 Satelliten ins All bringen. Um bestimmten Regionen der Welt einen beständigen Zugang zum Netz zu garantieren, seien sechs weitere, ähnliche Missionen nötig, sagte Musk nach Angaben des Senders CNN.

Die jeweils mehr als 200 Kilogramm schweren Satelliten sollen Daten von Bodenstationen bekommen und untereinander mit Hilfe von Lasern weiterleiten. Sie sollen in relativ niedrigen Umlaufbahnen fliegen und im Vergleich zu klassischer Satelliten-Kommunikation deutlich kürzere Verzögerungszeiten gewährleisten. Die ersten 60 Satelliten können noch nicht untereinander kommunizieren, sondern nur mit Bodenstationen.

Niedrigere Höhe, schnellere Reaktionszeiten

Herkömmliche Kommunikationssatelliten befinden sich in der Regel in sogenannten geostationären Umlaufbahnen. Das bedeutet, dass sie sich in der Geschwindigkeit der Erdrotation bewegen. Sie stehen dadurch stets über dem gleichen Punkt der Erdoberfläche. Diese Satelliten befinden sich in mehreren Zehntausend Kilometern – das verzögert die Übermittlung von Signalen.

Die Starlink-Satelliten sollen dagegen in einer Höhe von einigen hundert Kilometern unterwegs sein, was die Reaktionszeit deutlich verkürzt. Dadurch fliegen sie aber viel schneller und es sind mehr Satelliten notwendig. Da Funksignale mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs sind, würde das Signal von der Erde zu einem 500 Kilometer hoch fliegenden Objekt und zurück nur 0,0032 Sekunden benötigen.



Neben Hunderten anderen Satelliten ist in diesen Höhenlagen inzwischen auch viel Weltraummüll unterwegs. Die Starlink-Satelliten sollen daher bekannten Objekten aktiv ausweichen. Sie selbst sollen beim Eintritt in die Atmosphäre komplett verglühen. Bewegen können sie sich mit Triebwerken, die durch das Edelgas Krypton angetrieben werden.

Diverse ähnliche Projekte

Auch andere Unternehmen verfolgen vergleichbare Projekte. So hatte im Februar eine Sojus-Rakete die ersten sechs Satelliten von OneWeb ins All befördert. Es handelt sich um ein Gemeinschaftsprojekt des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus und der US-Firma OneWeb, hinter der Internetunternehmer Greg Wyler steht.

Andere Projekte wie Telesat-Leo vom kanadischen Konzern Telesat sind in Arbeit. Es gibt auch Start-ups wie die US-Firma Swarm, die Netze aus nur wenige Kilogramm schweren Mini-Satelliten aufbauen. Einige neue Player haben bereits wieder aufgegeben, so etwa Facebook mit seiner Internet-Drohne Aquila, die Signale von Satelliten zum Boden weiterleiten sollte.