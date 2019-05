Austin im März 2016. Auf dem Technikfestival South by Southwest (SXSW) diskutieren kluge Köpfe über Digitalisierung, Roboter, künstliche Intelligenz, Genmanipulation und den US-Wahlkampf. Ein Haus in der Innenstadt zieht die Besucherinnen und Besucher besonders an. Zu Hunderten stehen sie in einer Schlange, die sich bald um den halben Block bildet. Sie warten darauf, nur wenige Minuten mit dem heimlichen Star des Festivals verbringen zu können. Nein, nicht mit dem damaligen US-Präsident Barack Obama.

Sondern mit Grumpy Cat.

Man könnte nun denken: ernsthaft? Menschen stehen eine Stunde an, um ein Selfie mit einer Katze zu schießen, die so aussieht, als hätte man ihr das falsche Katzenfutter hingestellt? Als sei sie genau eine falsche Bewegung davor, sämtliche menschlichen Dosenöffner von der Erdoberfläche zu fauchen? Ja, ernsthaft. Denn Grumpy Cat war nicht nur eine mürrisch dreinblickende Katze, sondern ein Maskottchen des Internets, gleichermaßen Influencerin wie Pionierin.

Grumpy Cat - Tod der schlechtgelauntesten Katze Im Internet ist die mürrische Katze eine Berühmtheit geworden. Mit sieben Jahren ist sie in den Armen ihrer Besitzerin aufgrund einer Harnwegsinfektion gestorben. © Foto: Nina Prommer

Den Erfolg bekam Grumpy Cat, eigentlich hieß sie Tardar Sauce, in die Wiege gelegt. Die Mischlingskatze wurde am 4. April 2012 in Arizona geboren, ein bisschen zu klein, ein bisschen zu schwach, ein bisschen anders als ihre Geschwister. Genetisch bedingter Kleinwuchs sorgte dafür, dass sie einen Unterbiss hatte und ihre Mundwinkel stets herunterhingen, was ihr den markanten grimmigen Gesichtsausdruck verlieh. Ihre Besitzerin, Tabatha Bundesen, nahm sie trotzdem oder gerade deshalb bei sich auf. Es war ihr Bruder Bryan, der am 23. September 2012 das erste Bild der Katze auf der Internetplattform Reddit postete: "Meet grumpy cat."

Der Erfolg von Grumpy Cat ging mit dem Erfolg von Instagram einher

Der virale Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Grumpy Cat triggerte zahlreiche Meme-Mechanismen. Schließlich war sie eine Katze, und das Internet liebt Katzen. Grumpy Cat reihte sich somit nahtlos in die Hall of Fame zwischen Keyboard Cat, Longcat und Nyan Cat ein, inspirierte Photoshop-Wettbewerbe, T-Shirts, animierte Gifs.

Ihr Anderssein traf zudem den Nerv von Onlinecommunitys wie Reddit und 4chan. Das mürrische Gesicht, unterschrieben mit einem simplen "NO", wurde zum geflügelten Ausdruck einer ganzen Generation von Internetnutzerinnen, die lieber in Gifs und Emojis als in Worten antwortete. Mottos wie "Ich hatte einmal Spaß, es war furchtbar" waren wunderbar selbstironisch.

Grumpy Cat hat viele Memes inspiriert.

Nun lacht das Internet häufig nur kurz; die Halbwertszeit eines viralen Phänomens reicht meist nur bis zur nächsten Facebook-Challenge. Grumpy Cat aber blieb erfolgreich. Das war nicht nur ihren Besitzern zu verdanken, die sich schnell die entsprechenden Websites und Social-Media-Accounts sicherten und weitere Fotos und Videos lieferten. Nein, fast gleichzeitig mit Grumpy Cat etablierte sich auch eine neue Plattform: Instagram.

Instagram brachte eine neue Unmittelbarkeit in die sozialen Netzwerke. Es machte den Begriff des "Selfie" geläufig und lieferte nicht nur neue Formen der Selbstdarstellung, sondern auch noch eine neue Möglichkeit, Selbstdarstellung vermarkten zu können. Die Bundesens erkannten dieses Potenzial und so wurde ihre Katze als verlängerter Arm ihrer Selbstdarstellung zu einer der ersten "Petfluencer" auf Instagram: Plötzlich konnten die Follower der Katze ganz nah sein, neuer grumpy content war buchstäblich nur ein Fingerwischen entfernt.

Heute machen Tiere einen wichtigen Teil von Instagram aus. Es gibt weitere Katzen wie Nala und Lil Bub, Hunde, Igel, Schweine, Kurzkopfgleitbeutler mit eigenen Accounts – manche von ihnen zählen Millionen von Followern. Zahlreiche Anwälte und Talentagenturen haben sich auf die tierischen Klienten spezialisiert. Grumpy Cat besitzt längst nicht mehr den erfolgreichsten Tieraccount, aber sie hatte großen Anteil an der Entwicklung tierischer Influencer.