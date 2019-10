Gäbe es das Internet nicht, könnten Sie diesen Text nicht lesen. Sie hätten keine Apps auf Ihrem Handy, keine Browser auf Ihrem Rechner, Sie hätten kein Router, kein Modem und ZEIT ONLINE würde auch nicht existieren.

Dass es anders gekommen ist, hängt damit zusammen, dass der Student Charles S. Kline heute vor 50 Jahren auf eine Taste gedrückt hat. Am 29. Oktober 1969 gelang es ihm, eine Nachricht von einem Rechner der University of California in Los Angeles an einen rund 500 Kilometer entfernten Rechner am Stanford Research Institut zu übertragen. "Login" hieß das Wort, dass von Computer zu Computer kommuniziert wurde, ein Ereignis, dass die Geburtsstunde unserer heutigen Onlinewelt markiert. Damals lief das über das sogenannte Arpanet, vereinfacht ausgedrückt war das ein Vorläufer des Internets. Schon vor Klines Errungenschaft konnten Computer miteinander kommunizieren, allerdings nur Rechner mit dem gleichen Betriebssystem. Neu war, dass plötzlich alle Rechner miteinander verbunden werden konnten – auch wenn sie weit voneinander entfernt standen.

Wie so oft in der Geschichte der Menschheit musste viel zusammenkommen, damit Arpanet und später dann das Internet entstehen konnte. Es mussten Konzepte entwickelt, Kommunikationsprotokolle geschrieben, Geld beschafft und bewilligt werden. Hätte irgendetwas davon nicht geklappt, wäre die erste Nachricht womöglich nie verschickt worden. Und natürlich war Kline lediglich der erste Mensch, dem die Verbindung gelang – auch in anderen Institutionen überlegten Menschen, wie Rechner miteinander kommunizieren könnten. Hätte es sie nicht gegeben, wäre das Internet nicht entstanden. Und unser Leben sähe heute mutmaßlich ziemlich anders aus – unser Alltag, unsere Jobs, unsere Gesellschaft.

Täglich verschicken Nutzerinnen und Nutzer Milliarden WhatsApp-Nachrichten, sie kommunizieren mit Menschen auf dem gesamten Globus über E-Mail, über Messenger wie Signal und Threema, durch soziale Netzwerke wie Facebook und Twitter und vielleicht sogar manche noch über StudiVZ. Sie googeln ihre Krankheitssymptome, suchen auf Wikipedia nach dem Namen des aktuellen argentinischen Präsidenten oder scrollen durch ihren Newsfeed. Sie schauen in ihrer Freizeit (und vielleicht nicht nur da) Streamingdienste wie Netflix oder Hulu, hören Musik über Spotify oder Deezer und lesen auf ihrem Kindle oder Tolino.

Talk to my Brockhaus

Natürlich wissen wir nicht genau, wie die Welt ohne das Netz aussehen würde und welche Entwicklungen unser Leben stattdessen vorangebracht hätten. Vielleicht wäre unserer Alltag ziemlich ähnlich dem früherer Jahrzehnte: Studierende würden viel Zeit in Bibliotheken verbringen, Bildungsbürgerinnen würden in der 22. Auflage der Brockhaus-Enzyklopädie blättern und fleißig Zeitungen sowie Magazine auf Papier abonnieren. Medizinisch Interessierte würden den Pschyrembel auswendig lernen und Orientierungslose stets eine Straßenkarte im Rucksack herumschleppen. Wir würden vielleicht Kassetten hören, linear fernsehen oder ein Buch lesen.

Zugegeben: Das ist ein unwahrscheinliches Szenario. Denn: Nur weil das Internet nicht erfunden worden wäre, bedeutete das ja noch lange nicht, dass sich Technologie in anderen Bereichen nicht anders hätte weiterentwickeln können. Vielleicht wäre dann der USB-Stick unser wichtigstes Gut, weil wir darauf Daten komprimiert von einem zum anderen Gerät tragen könnten – oder es gäbe eine ganz andere Übertragungsform, auf die wir heute noch gar nicht gekommen sind. In unserer Freizeit könnten wir Musik über unseren MP3-Player hören. Vielleicht hätten wir auch in einer solchen Offline-Welt Tablets, nur könnten wir darauf dann eben nicht Netflix schauen, sondern nur aufgeladene Filme. Und unser schnellstes Kommunikationsmittel wäre das Mobiltelefon, mit dem wir Menschen jederzeit erreichen überall können. Für mobiles Telefonieren braucht man nämlich kein Internet, sondern Radiofrequenzen.



An diesen ganz anderen Formen der Offline-Alltagsgestaltung hängt natürlich auch, wie unsere Welt heute aussieht. Denn wie schnell wir uns an viele Menschen mitteilen können, beeinflusst heute ganz selbstverständlich, wie sich Sympathien und Erregungswellen aufbauen, wie schnell jemand berühmt wird oder etwas in sich zusammenfällt.



Proteste wie die in Hongkong würden ohne Internet möglicherweise nicht die weltweite Solidarität erfahren, die sie heute erhalten. Nicht so schnell, so nachhaltig, so stark beeinflusst durch die Kommunikation von Aktivisten selbst. Die Klimaaktivistin Greta Thunberg würde ohne das Internet vielleicht noch immer allein vor dem schwedischen Reichstag streiken – und Harvey Weinstein würde möglicherweise noch immer seine Macht missbrauchen. Der Journalist Claas Relotius wäre vielleicht nicht seiner Lügen überführt worden – einfach, weil sie noch schwieriger nachzurecherchieren gewesen wären. Donald Trump wäre möglicherweise nicht US-Präsident geworden, weil er seine Kontrahentin Hilary Clinton nicht so ungefiltert hätte angreifen können. Und auch Barack Obama wäre vielleicht nie US-Präsident geworden, hätte er nicht so viele Menschen über soziale Medien mobilisieren können. Genauso wie um die Netzkulturgröße Grumpy Cat in einer Welt ohne Internet wahrscheinlich nur ihre Besitzer getrauert hätten.



Das sind natürlich nur mögliche Szenarien. Es gab auch ohne das Internet Solidaritätswellen, Studierendenbewegungen, Populisten und Kulturphänomene. Nur können sie durch das Netz weiter verbreitet werden, als es früher möglich gewesen wäre.