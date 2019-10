Twitter verbietet weltweit bezahlte Anzeigen für politische Kandidaten oder Themen über seine Plattform. Das hat der Geschäftsführer Jack Dorsey mitgeteilt. Mit seinem neuen Kurs setzt sich der Kurzbotschaftendienst vom weltgrößten Onlinenetzwerk Facebook ab, das politische Werbeanzeigen weiterhin zulässt.



"Während Internetwerbung unglaublich mächtig und sehr effektiv für kommerzielle Werbeunternehmen ist, bringt diese Macht erhebliche Risiken für die Politik, wo sie verwendet werden kann, um Wahlen zu beeinflussen, um sich auf die Leben von Millionen auszuwirken", teilte Dorsey zu der neuen Vorschrift mit.

Facebook war kritisiert worden, nachdem es im Oktober bekanntgemacht hatte, dass es keine Werbung von Politikerinnen oder deren Wahlkampfteams auf Fakten überprüfen werde. Dadurch könnten sie lügen. Der Facebook-Geschäftsführer Mark Zuckerberg sagte dem US-Kongress in der vergangenen Woche, Politiker hätten das Recht auf freie Meinungsäußerung bei Facebook.

Verbot mit Ausnahmen

Das Thema kam im September auf, als Twitter wie Facebook und Google sich weigerte, irreführende Videowerbung vom Wahlkampfteam des US-Präsidenten Donald Trump zu entfernen, die sich gegen den demokratischen Präsidentschaftsbewerber Joe Biden richtete. Daraufhin schaltete die demokratische Präsidentschaftsbewerberin Elizabeth Warren ihre eigene Werbung bei Facebook, die sich gegen Zuckerberg richtete. In der Werbung wurde fälschlicherweise behauptet, Zuckerberg sei für eine Wiederwahl von Trump gewesen. Dabei wurde die absichtliche Falschaussage eingeräumt. Sie sei notwendig, um einen Standpunkt zu vertreten.

Twitter teilte mit, es werde einige Ausnahmen bei dem Verbot von politischer Werbung erlauben. Es werde unter anderem Werbung zulassen, die zu einer Wahlbeteiligung aufrufe. Die Ausnahmen würden in einer detaillierten Richtlinie beschrieben, die am 15. November veröffentlicht werden soll. Sie tritt am 22. November in Kraft.