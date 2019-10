Im Netz gibt es Orte, da sind Attentäter wie Anders Behring Breivik Helden. Da werden Antisemitismus und Hass auf Muslime geschürt und Taten wie die des Stephan B. glorifiziert. Extremismusforscher Jakob Guhl vom Londoner Institut für Strategischen Dialog (ISD) über globalisierten Terror in Zeiten der Digitalisierung



ZEIT ONLINE: Der Mörder von Halle, der zwei Menschen erschoss und in einer Synagoge offenbar ein Massaker anrichten wollte, hat seine Taten im Netz auf der Plattform Twitch gestreamt. Was sagt es über einen Attentäter aus, wenn er beim Morden Publikum im Internet sucht?



Jakob Guhl: Es kam ihm offensichtlich darauf an, eine große Reichweite zu erzielen. Der Stream, aber auch das Manifest, das er vor seiner Tat verfasst hat, zielen darauf ab, Nachahmer zu animieren. In diesem Fall kommt noch dazu, dass der Angreifer genaue Beschreibungen seiner selbstgebauten Waffen vorgelegt hat. Das ist Inspiration und Anleitung für zukünftige Taten. Und natürlich haben die Bilder des Angriffs auch eine einschüchternde Wirkung.



Jakob Guhl, 28, forscht unter anderem zu Hass und Radikalisierung im Internet am Institut für Strategischen Dialog (ISD) in London. Der Think-Tank berät Regierungen im Kampf gegen Extremismus. © Institute for Strategic Dialogue

ZEIT ONLINE: Das rechtsextreme Manifest des mutmaßlichen Täters Stephan B. werten Ermittlerinnen und Ermittler als eindeutiges Bekenntnis zum Judenhass. In der Ideologie und Vorgehensweise sehen sie Parallelen zu dem Massenmörder Anders Breivik, der 2011 in Oslo und auf der Insel Utøya 77 Menschen ermordete – und zu dem Attentäter von Christchurch, Brenton Tarrant, der im März dieses Jahres 51 Menschen bei Angriffen auf Moscheen und islamische Zentren tötete. Tarrant soll ebenfalls als Nachahmer Breiviks gehandelt haben. Wie stark sind diese Taten verkettet?

Guhl: Wie sehr die Anschläge in Norwegen Schnittmuster waren, ist nicht gänzlich klar. Bei Christchurch bin ich mir aber sehr sicher. Beide Angreifer machen in ihren Hinterlassenschaften Anspielungen auf die Internetkultur, das Vorgehen inklusive eines Livestreams ist sehr ähnlich. Allerdings fällt auf, dass rechtsextreme Attentäter immer häufiger Manifeste hinterlassen, was früher laut der Terrorismusdatenbank des Radikalisierungssexperten Daniel Köhler in Deutschland bislang eher selten war.



ZEIT ONLINE: Breivik wollte, wie er sagte, mit seiner Tat einen Anschlag auf die multikulturelle Gesellschaft verüben. Der Attentäter von Christchurch richtete seinen Hass und seine Gewalt gezielt gegen Muslime. Stephan B. nun wollte nach eigener Aussage Juden töten, glaubte an eine jüdische Weltverschwörung. Als sein Plan nicht aufging – er die Tür zur Synagoge nicht auf bekam – suchte er sich das nächste Opfer in einem Dönerladen, wo er wohl erwartete, Menschen türkischer Herkunft und damit eventuell Muslime zu treffen. Und er tötete eine Passantin, die ihn ansprach, vermutlich ein zufälliges Opfer. Wie passt all das zusammen?

Guhl: In dem Manifest stellt der Angreifer eine sogenannte Achievement-Liste auf. Demnach waren Muslime für ihn als Tötungsziel eine Alternative. Darauf griff er zurück, nachdem es ihm nicht gelungen war, das Ziel mit der für ihn höchsten Priorität umzusetzen: den Mord an Juden. Die tödlichen Schüsse auf die Passantin erscheinen wie eine Kurzschlussreaktion.

ZEIT ONLINE: Nicht nur suchte Stephan B. mit seinem Video-Stream eine Öffentlichkeit im Netz, es richtet sich in der Ansprache offenbar an eine Community Gleichgesinnter. Der Täter scheint in der Überzeugung zu handeln – so lassen erste Auswertungen des Videos vermuten, das ZEIT ONLINE vorliegt – er tue etwas mit Rückendeckung anderer. Und er sagt, als seine wohl überwiegend selbstgebauten Waffen nicht nachladen, er sei ein Versager. Wohl in den Augen dieser Community. Wer sind diese anderen?

Guhl: Im Internet ist auf Plattformen wie 4chan, dem mittlerweile nur noch über das Darknet zu erreichende 8chan, auf Telegram und anderen eine Szene entstanden, in der sich die Meme-Kultur des Netzes mit rechtsextremem Gedankengut vermischt. In einigen Diskussionsbeiträgen werden die Taten nach Art von Computerspielen bewertet, in dem es darum geht, mit Tötungen eine möglichst hohe Punktzahl zu erreichen. Manche Kommentatoren haben dafür sogar Noten verteilt. Als Versager gilt Stephan B. – wenn man diesem schrecklichen Gedanken folgt – insofern, da seine selbstgebauten Waffen nicht gut funktioniert haben und er nicht in die Synagoge eindringen konnte.



ZEIT ONLINE: Immer wieder ist nach Anschlägen von Online-Plattformen die Rede, in denen sich Rechte und potenzielle Terroristen tummeln, Straftaten ankündigen, krudes, radikales Gedankengut austauschen. Nach Informationen von ZEIT ONLINE war Stephan B. in vielen Foren aktiv – inwieweit darunter spezielle Anlaufpunkte für Neonazis waren, ist noch nicht klar. Seine Community waren wohl eher Anhänger der Alt-Right-Bewegung. Wie groß muss man sich die Gruppe extremer Rechter vorstellen, die im Netz aktiv sind?