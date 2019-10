Die amerikanische Präsidentschaftsbewerberin Elizabeth Warren hat vergangene Woche eine Anzeige bei Facebook geschaltet. Das ist für sich genommen noch nichts Besonderes, viele Politiker in den USA tun das. Sie erreichen damit schließlich Millionen von Wählerinnen und Wählern. Bemerkenswert ist der Inhalt der Anzeige. Darin schreibt Warren, dass Facebook-Chef Mark Zuckerberg sich für eine Wiederwahl von Donald Trump ausspreche.

Das ist natürlich eine Lüge, und im dritten Absatz räumt Warren das auch ein. Die Anzeige ist eine Reaktion auf ein Video, das Trump bei Facebook geschaltet hat. In diesem Video wird – fälschlicherweise – behauptet, der frühere demokratische Vizepräsident Joe Biden verspreche der ukrainischen Regierung eine Milliarde Dollar, wenn Ermittlungen gegen Bidens Sohn Hunter eingestellt würden. Die Demokraten haben Facebook aufgefordert, diese Falschdarstellung nicht in Umlauf zu bringen. Facebook hat mit Verweis auf die eigenen Regeln für den Umgang mit Wahlkampagnen abgelehnt. Man sei nicht dafür zuständig, politische Anzeigen inhaltlich zu prüfen.

Womit wir beim Thema wären: Warrens Aktion wirft ein Schlaglicht auf die Rolle, die das soziale Netzwerk in politischen Debatten spielt.

Fünf vor 8:00 Abonnieren Sie die Morgenkolumne von ZEIT ONLINE – von Montag bis Freitag per E-Mail. Jetzt anmelden

Facebook ist ja längst keine digitale Kuschelecke mehr, in der man sich mit alten Schulfreunden unterhält oder Urlaubsfotos postet. Facebook ist – vor allem in den USA – ein Schlachtfeld im Kampf um Wählerstimmen. Die Waffen in diesem Kampf sind Nachrichtenartikel, Videoclips und Anzeigen wie die von Donald Trump. In einer Umfrage des Pew Research Center gaben 20 Prozent der Amerikaner an, ihre Nachrichteninhalte häufig über sozialen Medien zu beziehen, in der Altersgruppe der 18 bis 29-jährigen sind es sogar 36 Prozent.



Man kann argumentieren, dass Facebook die Medienlandschaft demokratisiert hat. Jeder kann Beiträge posten und teilen. An die Stelle der hierarchischen Informationsvermittlung durch traditionelle Medien treten Millionen von Nutzern, die durch ihre Lesegewohnheiten dezentrale Informationskanäle etablieren. Die klassischen Nachrichtenredaktionen verlieren ein Stück weit die Deutungshoheit über Ereignisse und Aussagen.

Das wäre die wohlwollende Interpretation. Sie entspricht dem Selbstverständnis von Mark Zuckerberg, der einmal geschrieben hat, die Welt werde ein besserer Ort, wenn Menschen mit unterschiedlichen sozialen und ökonomischen Hintergründen ihre Erfahrungen austauschen können.

Die andere Interpretation: Facebook zerstört die Demokratie

Die weniger wohlwollende lautet: Facebook zerstört die Demokratie. Denn eine funktionierende Demokratie ist auf einen öffentlichen Raum angewiesen, in dem Angelegenheiten von allgemeinem Interesse verhandelt werden und zu politischen Lösungsansätze gerinnen. Im alten Griechenland war dieser Raum der Marktplatz, auf dem die Bürger zusammentrafen, um Neuigkeiten auszutauschen. In den modernen westlichen Demokratien übernimmt diese Rolle eine medial vermittelte öffentliche Meinung.

Vom Ideal eines komplett herrschaftsfreien Diskurses waren diese medialen Räume immer weit entfernt. Zeitungen haben in aller Regel eine politische Agenda, Fernsehsender auch. Die Welt setzt andere Schwerpunkte als die ZEIT, die Süddeutsche unterscheidet sich von der FAZ. Gleichwohl bieten journalistische Mindeststandards zumindest in den seriösen Redaktionen einen gewissen Schutz vor einer zu großen Einseitigkeit – oder gar objektiven Falschdarstellungen – bei der Nachrichtenproduktion.

Die durch soziale Medien wie Facebook vermittelte Öffentlichkeit hingegen zerfällt in Echokammern und Filterblasen, in die nur die Informationen vordringen, die die eigene Haltung bestätigen – oder die von russischen Trollen zur Destabilisierung der westlichen Gesellschaften verbreitet werden. An die Stelle einer lösungsorientierten Auseinandersetzung tritt politisches Stammesdenken.

Ein wenig erinnert die Angelegenheit an die ökonomische Theorie effiziente Märkte. Nach dieser Theorie sind offene Finanzmärkte so etwas wie gewaltige Informationsstaubsauger. In den Preisen einer Aktie oder einer Anleihe sind demnach die Information, Erwartungen und Berechnungen derjenigen eingearbeitet, die mit Aktien oder Anleihen handeln. Weil das in aller Regel ziemlich viele Leute sind, spiegeln die Preise den tatsächlichen ökonomischen Verhältnisse sehr gut wieder. Heute weiß man: Mit der Effizienz ist es oft nicht so weit her, weil Herdenverhalten und andere verhaltenspsychologische Muster das Handeln von Investoren beeinflussen.

Was also tun? Eine Minimalforderung wäre, dass Facebook für die Meldungen verantwortlich gemacht wird, die seine Nutzer posten und teilen. Wenn Facebook Unwahrheiten verbreitet, wären dann Strafen oder Gegendarstellungen fällig – wie es in den konventionellen Medien auch der Fall ist. Aber wenn Mark Zuckerberg wirklich die Welt zu einem besseren Ort machen wollte, dann sollte er sein Facebook einfach abschalten. Wir verbringen ohnehin zu viel Zeit im Internet.