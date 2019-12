Eine deutsche Behörde für Cybersicherheit ist in Planung. Auch die Bundeswehr hat seit 2017 einen Bereich für Cyberabwehr mit 13.500 Soldaten und zivile Mitarbeitern. Manfred Weber wünscht sich nun für die Europäische Union ebenfalls eine Cyberarmee zur Abwehr von Angriffen aus dem Internet. Der Fraktionsvorsitzende der Christdemokraten im EU-Parlament sieht diese Spezialtruppe als "ersten Schritt zur europäischen Armee".

Der Aufbau einer europäischen Cyberabwehr-Brigade ist Weber zufolge notwendig, "damit sich Europa im Cybernetz gemeinsam gegen die zunehmenden Angriffe aus der Welt verteidigen kann", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Viele kleinere EU-Staaten könnten sich auf diesem Gebiet nicht allein verteidigen, aber gemeinsam sei die EU einsatzfähig.



Soldaten mit EU-Fahne am Rechner

Die EU-Staaten hatten im November beschlossen, unter deutscher Führung ein Koordinierungszentrum für Cyberabwehr aufzubauen. Es soll dem Bundesverteidigungsministerium zufolge den Informationsaustausch bei EU-Einsätzen sowie deren Planung und Führung in Cyberangelegenheiten verbessern. Eine Brigade umfasst in der Bundeswehr meist zwischen 1.500 und 5.000 Soldaten. Zum Umfang der angedachten Cyberabwehr-Brigade der EU legte sich Weber nicht fest. Er betonte aber: "Es geht um einsatzfähige Strukturen."

In der europäischen Brigade sollen Weber zufolge "die Soldaten, die am Rechner sitzen und uns im Internet verteidigen, die Europa-Fahne als Abzeichen tragen. Sie sollen EU-Soldaten sein." Bislang verfügt die EU über keine eigenen Soldaten, sondern stützt sich bei Einsätzen auf die Soldaten der Einzelstaaten. Außer an dem Startschuss für die gemeinsame Armee macht sich Weber für eine Änderung der Beschlussstruktur stark. Er will erreichen, dass im EU-Rat der Mitgliedstaaten Beschlüsse zur Außen- und Sicherheitspolitik mit Mehrheit und nicht mehr zwingend einstimmig fallen müssen.