Programmierer in Tschechien haben auf kreative Weise gegen überteuerte Staatsaufträge protestiert. Knapp hundert Teilnehmer eines Programmierwettbewerbs erstellten innerhalb von 48 Stunden in Freiwilligenarbeit einen Onlineshop für den Verkauf von elektronischen Autobahnvignetten. Der Onlineshop war am Montag im Probebetrieb unter dem Titel Faire Vignette im Internet erreichbar und soll dem Verkehrsministerium im Laufe der Woche kostenlos übergeben werden.

Ursprünglich hatte das Ministerium ein Unternehmen ohne Ausschreibung beauftragt, einen solchen Onlineshop für umgerechnet knapp 16 Millionen Euro zu einzurichten. Dagegen protestierten die Initiatoren des sogenannten Hackathons. "Falls wir eine Rechnung ausstellen müssen, wird auf der Rechnung eine Null stehen", sagte Organisator Tomáš Vondráček der Onlineausgabe der Zeitung Právo.



Die umstrittene Auftragsvergabe hatte bereits vor einer Woche zur Entlassung von Verkehrsminister Vladimír Kremlík geführt. Industrieminister Karel Havliček übernahm das Amt daraufhin. Der 50-Jährige begrüßte das Angebot der Programmierer: "Das System muss in den nächsten Tagen noch einen Belastungstest bestehen, aber es sieht nicht schlecht aus."