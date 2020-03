Bei allen rechten Attentaten der vergangenen Jahre habe das Internet eine Rolle gespielt – auch bei dem in Hanau, sagt die Journalistin Karolin Schwarz. Sie recherchiert seit Jahren zu rechten Onlinenetzwerken und hat ein Buch über Rechtsradikale im Netz geschrieben. Im Interview erklärt sie, wo und mit welchen Themen Rechtsradikale im Netz andere Menschen in ihren Bann ziehen und was man daraus über den Fall Hanau ableiten kann.

ZEIT ONLINE: Frau Schwarz, nach dem Anschlag in Hanau vor gut einer Woche ist online ein Pamphlet des Täters aufgetaucht, das rechtsradikale Ansichten und Verschwörungstheorien enthält. Trotzdem scheint er nicht Teil eines eng vernetzten Zirkels Rechtsextremer oder einer bestimmten rechtsradikalen Gruppe zu sein. In Ihrem Buch nennen Sie rechtsextreme Gewalttäter "Hasskrieger". Zählt der Attentäter von Hanau Ihrer Definition nach dazu?

Karolin Schwarz: Der Täter von Hanau ist möglicherweise ein anderer Typus als die Terroristen, die wir in den vergangenen Monaten zum Beispiel in Halle oder Christchurch gesehen haben. Mutmaßlich spielte bei ihm auch eine psychologische Erkrankung eine Rolle. Trotzdem beschreibt auch er in seinem Pamphlet und in Onlinevideos rechte Ideologien und Vernichtungsfantasien und hat aus rassistischen Motiven getötet. Daher kann man ihn schon zu den Hasskriegern zählen.

Karolin Schwarz ist freie Journalistin, Faktencheckerin und Trainerin. Sie recherchiert unter anderem zu Rechtsextremismus und Desinformation. 2020 erschien ihr Buch "Hasskrieger. Der neue globale Rechtsextremismus" im Herder-Verlag. © Andi Weiland

ZEIT ONLINE: Denken Sie, dass er sich im Netz radikalisiert hat?

Schwarz: Wir wissen vieles noch nicht. Aber bei allen rechten Taten, die wir in den vergangenen Monaten und teilweise auch Jahren gesehen haben, war das Internet ein Faktor. Der Täter von Hanau bezieht sich in seinem Pamphlet und in einigen Videos auf bekannte rechtsextreme Ideologien, die im Internet stehen. Und sagen wir mal so: Die internationalen Quellen, auf die er sich darin bezieht – mit denen ist er mit aller Wahrscheinlichkeit nicht in Hanau in Kontakt gekommen. Wir wissen aber bisher noch nicht, wie sein Umfeld aussah oder ob er irgendwelche Kontakte in die rechtsradikale Szene hatte. Auch das Ergebnis der Auswertung seiner technischen Geräte kennen wir noch nicht.

ZEIT ONLINE: Sie nannten das Netz eben einen Faktor in vielen rechtsextremen Taten der vergangenen Jahre. Was heißt das genau: Radikalisieren sich rechte Attentäter tatsächlich im Netz? Oder geschieht das doch eher im Familien- oder Bekanntenkreis – und im Netz wiederholen und verbreiten sie nur, was dort vertreten wird?

Schwarz: Es fehlt dazu noch an Empirie. Es scheint aber beides zu geben. Das jedenfalls zeigen Schilderungen von Menschen, die inzwischen ausgestiegen sind, aber über die eigene Radikalisierung sprechen: Manche stoßen eher zufällig auf Videos oder Websites, andere hatten eine Vorprägung durch Familie oder Freunde und finden dann im Netz Anschluss. Im Internet ist es natürlich viel wahrscheinlicher, auf Menschen zu treffen, die die eigene Gesinnung teilen, und auf Material, das diese Weltanschauung stützt.

ZEIT ONLINE: In Ihrem Buch schreiben Sie von "stochastischem Terrorismus". Was verstehen Sie darunter?

Schwarz: Diese Theorie besagt: Wenn sich viele Menschen radikalisieren, schlägt irgendwann jemand los. Die Radikalisierten haben nicht das Gefühl, auf anderen Wegen wie Wahlen eine Veränderung nach ihrer Vorstellung herbeiführen zu können. Und versuchen es dann eben mit Gewalt.

ZEIT ONLINE: Gibt es vorher Anzeichen dafür?

Schwarz: Ja. Im Vorfeld äußern viele Menschen Gewaltfantasien, geben Teile ihres Plans bekannt – sowohl in ihrem Umfeld als auch im Netz.

ZEIT ONLINE: Was hilft dagegen?

Schwarz: Wir müssen schon vor der Radikalisierung ansetzen. Man muss versuchen, Leute zu erreichen, die sich im Anfangsstadium mit gewissen Ideologien auseinandersetzen. Solche Leute hat jeder in seinem Umfeld, in seiner Firma, im Fußballverein, in der Familie – auch ich. Es ist wichtig, gegen rassistische und dehumanisierende Äußerungen zu halten. Menschen aus dem persönlichen Umfeld haben häufig einen besseren Zugang als fremde Menschen aus dem Internet. Da müssen andere Angebote geschaffen werden – obwohl auch im Netz das Dagegenhalten wichtig ist, um den Rassisten nicht die Kommentarspalten zu hinterlassen. Häufen sich die Anzeichen für eine Radikalisierung, äußert eine Person etwa Gewaltfantasien oder denkt über Waffenkauf und Waffentraining nach, müssen Familie und Freunde reagieren. Dafür muss es Anlaufstellen, Ansprechpartner geben, an die sich Menschen wenden können. Im Umgang mit Islamismus gibt es schon ganz gute Strategien, auch beim Rechtsradikalismus braucht es eine Sensibilisierung des Umfelds.