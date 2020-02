Wir Menschen neigen dazu, Gegenständen menschliche Eigenschaften zuzuschreiben: Der Computer will nicht so wie ich, das Auto spinnt grad irgendwie, Alexa ist noch etwas müde. Obwohl wir natürlich wissen, dass Computer weder Willen noch Müdigkeitsempfindung haben und Autos im Wesentlichen aus Blech und Motor bestehen.

Das ist normales menschliches Verhalten: Wir projizieren unsere eigenen Gedanken, Erwartungen und Gefühle auf Objekte und schreiben ihnen dadurch eine Persönlichkeit zu. Bei Alexa oder unserem Auto mag das vergleichsweise harmlos sein. Dann führt man halt Selbstgespräche in einem Fahrzeug, na und?

Doch es gibt Geräte, bei denen diese Vermenschlichung größere gesellschaftliche Auswirkungen auf das menschliche Miteinander haben könnte. Sexroboter zum Beispiel. Sie sind eine relativ neue Schöpfung der Erotikindustrie. Es existieren noch keine gesellschaftlichen Normen dafür, wie wir mit diesen Maschinen in Menschengestalt umgehen. Und das birgt ernste Gefahren – weil eben deswegen der Umgang mit diesen Computerpuppen auch zwischenmenschliche Interaktion prägen könnte.



Möglichst menschenähnlich

Aktuell scheint das eher eine kleine Gruppe zu betreffen. Denn die Entwicklung von Sexrobotern steht noch am Anfang. Aktuell fangen die Preise für ein hochwertiges Modell bei etwa 7.000 Euro an. Das ist längst nicht für jeden erschwinglich: Deutlich günstiger wäre es, Pornos oder Sexspielzeug für das sexuelle Vergnügen, für Stimulation oder für Selbstbefriedigung zu nutzen. Trotzdem sind Menschen offenkundig interessiert, mit Sexrobotern intim zu werden – wahrscheinlich auch, weil der Sexroboter eine zwischenmenschliche Interaktion simuliert. In einer Studie ermittelten Wissenschaftlerinnen der Universität Duisburg-Essen, dass 40 Prozent der Befragten einen Sexroboter nutzen würden (Second International Conference LSR: Szczuka, Krämer, 2016).

Das wirft die Frage auf, welche Auswirkungen dieser Umgang hätte. Die deutsche Sexualwissenschaftlerin Nicole Döring schreibt: Die ethische Bewertung hänge davon ab, ob wir Sexroboter als Spielzeug klassifizierten oder als soziale Akteure begriffen (Zeitschrift für Sexualforschung: Döring, 2017).

Was man sagen kann: Die Sexroboter-Hersteller arbeiten daran, dass die Sexroboter möglichst menschlich wirken. Das fängt schon beim Aussehen an: Die Hersteller gestalten sie mit künstlichen Beinen und Armen, setzen ihnen Perücken auf, umranden die Augen mit vollen Wimpern und rüsten sie mit einem Überzug aus Silikon aus, der an Haut erinnern soll. Die Botschaft ist klar: Anders als beispielsweise Dildos sollen sie nicht nur befriedigen, sie sollen möglichst menschlich aussehen. Auch die implementierten Charakterzüge und Sprachsysteme simulieren menschliches Verhalten, wir sollen mit den Robotern interagieren und zumindest rudimentäre Gespräche führen können.

Das ist natürlich erst einmal nicht mehr als Maskerade. Aber das, was wir mit Sexrobotern tun, könnte etwas in uns verändern. Darauf deutet der ELIZA-Effekt hin, benannt nach einem von Joseph Weizenbaum entwickelten Computerprogramm. Der Wissenschaftler des Massachusetts Institute of Technology (MIT) baute schon 1966 ein Textprogramm, das mit einem Skript die Rolle eines Psychotherapeuten imitieren sollte. Es war die Frühform eines automatisiert antwortenden Chatprogramms: Nutzerinnen und Nutzer schrieben von ihren Problemen, das Programm erkannte darin zum Beispiel den Begriff "Mutter" und reagierte dann standardisiert mit einem Satz wie "Erzählen Sie mir mehr von Ihrer Familie" (Computational Linguistics: Weizenbaum, 1966). Das reichte aus, damit einige Nutzerinnen und Nutzer emotionale Bindungen zu dem Programm entwickelten.

© privat Alisha Mendgen ist freie Mitarbeiterin von ZEIT ONLINE und hat ihre Bachelorarbeit über Sexroboter geschrieben. zur Autorenseite

Dass wir Gefühle für Gegenstände entwickeln, ist nicht ungewöhnlich. Wir neigen ja auch dazu, Emotionen mit einer alten Puppe zu verbinden oder mit der Vase, die uns der Opa hinterlassen hat. Was spricht also dagegen, auch Sexroboter zu nutzen und ihnen gewisse Gefühle zuzuschreiben?

Ein Problem könnte die Darstellung der Sexroboter sein. Sie werden meistens weiblich und nach übertriebenen Schönheitsidealen modelliert. Diese Eigenschaften könnten das Bild auf Frauen prägen. So sieht es die Wissenschaftlerin Sinziana Gutiu. Schon heute würden Frauen sexualisiert und objektiviert, schreibt sie in einer wissenschaftlichen Erörterung (We Robot Conference: Gutiu, 2012). "Sexroboter fördern durch ihr Design die Vorstellung, dass Frauen Männern untergeordnet und lediglich Instrumente zur Erfüllung männlicher Fantasien sind." Wie Pornografie verherrliche auch der Einsatz von Sexrobotern Gewalt, Vergewaltigung, sexuelle Belästigung, Dominanz und Unterwerfung. Da der Roboter außerdem keine andere Wahl habe, als in alle vom Nutzer initiierten Aktivitäten einzuwilligen, werde Vergewaltigung erotisiert, so Guitu.