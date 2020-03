Ein Virus bedroht die Welt. Menschen erkranken, steigende Zahlen von Infizierten verunsichern die Regierungen. Eine kleine Gruppe von Pflegern, Ärztinnen, Epidemiologen und systemrelevanten Arbeitern stellt sich dem Bösewicht entgegen, kümmert sich aufopferungsvoll um Kranke und sucht nach dem rettenden Impfstoff. Alle anderen verschwinden von den Straßen, meiden selbst ihre Verwandten und engste Freunde, hüten das Haus. Ihre Begleiter: der eintönige Alltag, gähnende Langeweile und die immer selben Friends-Folgen. Schnöde neue Lebenswelt.



Doch gerade, als die Menschen schon Netflix durchgeguckt und Amazon Prime wieder entnervt geschlossen haben, sogar ernsthaft überlegen, ein Sky-Abo abzuschließen, naht Rettung: ein neuer Streamingdienst – Disney+! Selbst Drehbuchautoren hätten den Start des neuen Netflix-Konkurrenten kaum besser planen können.



Kein anderes Filmstudio vermag so dermaßen unglaubwürdig zu vermitteln, wie die Welt nie war und mutmaßlich auch nie sein wird. Also genau das, was man in Krisen wie diesen unbedingt braucht: Lektionen für das Leben im Ausnahmezustand, auch wenn sie in einer pastellfarbenen, zuckersüßen, kindlichen Galaxie versteckt sind.

Kinderbespaßung lernen von Peter Pan

Von wem schließlich könnte man Social Distancing besser lernen als von Elsa, die sich in der Einsamkeit Schneeschlösser baut, oder von Elizabeth Turner-Swann, die ihren Mann berufsbedingt nur noch alle zehn Jahre sehen kann (Kontaktverbot für drei Wochen, my ass)? Von wem könnte man neue Rezepte lernen, wenn nicht von Timon und Pumbaa, die ihren kleinen Löwenfreund Simba mit Insekten als klimafreundliche Fleischalternative vertraut machen, von Ratatouille, der sterneverdächtig gut kochenden Ratte, oder natürlich von Donut-Fan Homer Simpson? Und von wem kann man was über die bildschirmfreie Unterhaltung von Kindern lernen, wenn nicht von Peter Pan, Mary Poppins oder Mogli?

Und vor allem können wir uns alle eins abgucken von Disney-Heldinnen und Disney-Helden: wie man nicht die Hoffnung verliert. Denn so viel wissen wir ja aus der Disney-Galaxie: Hat unser Held Drostman erst einmal die Krise mit seinen wissenschaftlichen Superkräften gestoppt, haben Antikörper die unsichtbare Gegnerin Corona erst einmal niedergerungen, dann, so haben wir es ja in all den Meisterwerken gelernt, werden wir auf Dorfplätzen tanzen, unseren Traummann oder unsere Traumfrau küssen, umgeben von Freundinnen und Freunden in neue Abenteuer schwimmen, das Neugeborene von einem Felsen aus präsentieren oder Dutzende Hundewelpen adoptieren. Alles wird gut, nein, es wird großartig, ganz bestimmt!



Wobei eine solche Zukunft in diesen Krisentagen natürlich weit, weit entfernt scheint, so weit entfernt wie das nächste Geschäft mit einem vollen Nudelregal. Denn es mag ja sein, dass wir alle ganz fröhlich beschwingt nach der Corona-Pandemie aus unseren Häusern hervorkommen, dass wir netter, freundlicher, aufmerksamer zu unseren Mitmenschen sind. Aber bevor diese Glosse jetzt selbst ins Kitschige abweicht, sei erwähnt, dass wir wahrscheinlich nicht einfach in unser altes Leben zurückkehren können. Denn das wird es für viele so nicht mehr geben, wenn der Arbeitsplatz nicht mehr existiert, der Ausbildungsplatz wegfällt, das Lieblingsrestaurant dauerhaft geschlossen bleibt oder die Zahnarztpraxis mit der netten Arzthelferin um die Ecke.



Also, liebe Disney-Drehbuchautoren, strengt euch an! Aus Serien wie High School Musical lässt sich eher nicht ableiten, wie Kinder aus bildungsfernen Schichten den verpassten Unterrichtsstoff je nachholen können, und Dokumentationen wie The Imagineering Story werden kaum dabei helfen, verschuldete Geschäfte zu retten. Ständig wolltet ihr uns eure Happy Ends aufs Auge drücken. Wir würden sie jetzt nehmen, wenn ihr sie noch im Angebot habt. Und uns sogar um die Hundewelpen kümmern. Die Hundekotbeutel jedenfalls haben wir schon mal gehamstert.