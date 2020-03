Über das neue Coronavirus kursieren gerade massenhaft Gerüchte, Fake-News und Verschwörungstheorien. So sei beispielsweise die Lebensmittelversorgung nicht mehr gesichert oder Menschen anfälliger für Sars-CoV-2, wenn sie bestimmte Schmerzmittel eingenommen hätten – beides stimmt so nicht. Sogar das Bundesgesundheitsministerium warnt die Bevölkerung inzwischen vor Falschnachrichten und Panikmache. Nur wie unterscheidet man Tatsachen und wichtige Information von gezielter Desinformation? Der Psychologe und Kognitionsforscher Markus Knauff hat für ZEIT ONLINE Tipps zur Eindämmung von Fake-News und Gerüchten über Sars-CoV-2 formuliert.



1. Wenn Sie im Netz etwas Neues über das Virus erfahren, denken Sie nicht sofort, Sie hätten es schon vorher gewusst.

Ihre Erinnerung an Ihr vorheriges Wissen wird in Ihrem Gehirn – ohne dass Sie es merken – durch eine neue Behauptung oder Nachricht verändert. Oft glauben Sie nur, Sie hätten vorher schon richtig gelegen. Prüfen Sie sorgfältig, ob Sie nicht doch etwas Neues über Sars-CoV-2 gelernt haben. Schreiben Sie sich ruhig einmal auf, was Sie wissen, bevor Sie im Netz suchen. Sie vermeiden so den sogenannten Rückschaufehler (hindsight bias).



2. Wie unser Gehirn eine Behauptung verarbeitet, hängt auch von den verwendeten Wörtern ab.

Ein Satz wie "50 Prozent der Patienten sterben" wird anders aufgenommen als der Satz "50 Prozent der Patienten überleben". Die verwendeten Wörter legen den Rahmen fest, in dem unsere weiteren Denkvorgänge verlaufen. Fragen Sie sich deshalb stets, warum der Autor oder die Autorin einer Nachricht genau diese Begriffe wählt. In welche Richtung sollen Sie so vielleicht beeinflusst oder gar manipuliert werden? Ist Ihnen das bewusst, vermeiden Sie den sogenannten Rahmungsfehler (Framing-Effekt).

3. Suchen Sie nicht nach Informationen, die Ihre Auffassungen über das Virus bestätigen.

Suchen Sie nach Informationen und Argumenten, die gegen Ihre eigentliche Überzeugung sprechen. In Ihrem Gehirn werden – ohne dass es Ihnen bewusst wird – Informationen hochgradig selektiv verarbeitet, sodass Ihre individuellen Überzeugungen beibehalten werden. Benutzen Sie deshalb auch Informationen aus Quellen, die andere Auffassungen vertreten. Vermeiden Sie meinungslastige Foren oder Newsgroups, Blogs und dergleichen, die ohnehin nur Ihre eigenen Gedanken wiedergeben. Sie vermeiden so den sogenannten Bestätigungsfehler (confirmation bias).

4. Zweifeln Sie an dem, was Sie selbst und andere über das Virus zu wissen glauben oder für richtig halten.

Markus Knauff ist Professor für Allgemeine Psychologie und Kognitionsforschung an der Justus-Liebig-Universität Gießen. In seiner Forschung untersucht er das Denken und Entscheiden von Menschen und warum wir dabei manchmal zu falschen Schlussfolgerungen und schlechten Entscheidungen kommen. Zurzeit ist er Gastprofessor an der Universität von Kalifornien in Santa Barbara. © privat

Menschen neigen dazu, ihr eigenes Wissen und Können regelmäßig zu überschätzen. Wenn wir von einem Themengebiet keine Ahnung haben, ist uns oft nicht bewusst, wie unwissend wir wirklich sind. Die Selbstüberschätzung ist sogar besonders groß, je weniger wir wissen. Bedenken Sie, dass dies auch für Autorinnen und Journalisten in Zeitungen und im Netz gilt. Menschen halten sich unter Umständen nur aus völliger Unwissenheit für Expertinnen und Experten. Ziehen Sie deshalb möglichst verschiedene Quellen zu Rate, prüfen Sie kritisch den Ursprung einer Nachricht und ob der Autor überhaupt über die nötige Expertise verfügt. Sie vermeiden so den sogenannten Dunning-Kruger-Effekt.

5. Folgt auf Ereignis A ein Ereignis B, gehen Menschen meist unbewusst davon aus, dass beide zusammenhängen.

Nicht selten glauben Menschen sogar, dass das Ereignis A das Ereignis B verursacht hat. Wenn beispielsweise Menschen erkranken, die mit Sars-CoV-2 infiziert sind, die zuvor ein bestimmtes Schmerzmittel genommen haben, muss das nichts miteinander zu tun haben. Wahrscheinlich waren die Personen bereits durch eine andere Erkrankung geschwächt. Es werden also im Gehirn Zusammenhänge hergestellt, die nur scheinbar bestehen, aber tatsächlich gar nicht existieren. Prüfen Sie deshalb kritisch, ob die Zusammenhänge, die in sozialen Medien hergestellt werden, so richtig sind. Kann es andere Ursachen für das Eintreten von B geben? Sie vermeiden so den sogenannten Kausalfehler (illusory causality).

6. Verlassen Sie sich im Netz und im Umgang mit Medien nicht auf den "gesunden Menschenverstand".

Jede Behauptung muss mit Beweisen belegt und eine Argumentation widerspruchsfrei und in sich schlüssig sein. Prüfen Sie das kritisch! Sie werden leicht manipulierbar, wenn vernünftiges Denken hinter den emotionalen Effekt einer Behauptung zurücktritt. Bauchentscheidungen sind anfällig für eine Vielzahl irrationaler Denkmechanismen. Insbesondere Angst ist ein starkes Gefühl, von dem sich Menschen sehr stark leiten lassen. Versuchen Sie also, den Bauchgefühl-Fehler zu vermeiden (gut feeling error).

7. Menschen halten Ereignisse für wahrscheinlicher, je verfügbarer sie in ihrem Gedächtnis sind.

Verfügbarkeit im Gedächtnis wird unbewusst als Ersatz für fehlende Information verwendet. Wenn also aktuell überall das neue Coronavirus Thema ist, überschätzen wir die Wahrscheinlichkeit, selbst infiziert zu werden. Prüfen Sie deshalb die tatsächlichen Zahlen und Fakten, zum Beispiel bei der Weltgesundheitsorganisation, dem Bundesgesundheitsministerium oder dem Robert Koch-Institut. Sie vermeiden damit den sogenannten Verfügbarkeitsfehler (availability error).

8. Achten Sie auf Argumente, die gar keine sind.

Schlechte Argumente sind nicht immer leicht zu erkennen, aber beeinflussen Sie, ohne dass es Ihnen bewusst ist. Die wichtigste Art von Argumenten beruht auf Wenn-dann-Aussagen. Sie können bei solchen Aussagen oft allein aufgrund der Form der Sätze überprüfen, ob ein schlüssiges Argument vorliegt. Ein schlechtes Argument besagt etwa, dass ein erster Schritt zwangsläufig weitere nach sich ziehen wird: "Wenn wir A entscheiden, dann folgt daraus B und daraus C und daraus D." Der Fehler besteht darin, dass hier von einer zwingenden Folge ausgegangen wird, obwohl jeder der Folgeschritte von weiteren Entscheidungen abhängig ist. Genauso gelten feste Regeln für Argumente, die mit "Für alle gilt, dass ..." oder "Es gibt kein ..." beginnen. Prüfen Sie deshalb kritisch, ob ein Argument überhaupt stichhaltig ist. Sie vermeiden damit unter anderem das Dammbruch-Argument (slippery slope argument).

9. Und ganz wichtig: Unterschätzen Sie nicht die Wirkung von Fehlinformationen.

Falschnachrichten verändern Ihr Gedächtnis für Ereignisse nachhaltig, ohne dass Sie es merken. Durch falsche Behauptungen über das Virus werden Erinnerungen verzerrt und können weit von den Fakten entfernt sein. Selbst wenn sich eine Behauptung anschließend als falsch herausstellt, bleibt die falsche Erinnerung erhalten und/oder hinterlässt eine Lücke in Ihrem Denkmodell. Diese Lücke wird dann oft durch andere Annahmen geschlossen, die oft ebenfalls falsch sind. Bewusst wird Ihnen das nicht. Bedenken Sie, dass viele Interessengruppen gezielt Fehlinformationen verbreiten. Fragen Sie sich deshalb immer, wer ein Interesse daran hat, bestimmte Gerüchte zu verbreiten. Sie vermeiden so den Fehlinformationseffekt und erkennen gezielte Desinformation.