Parallel zum weltweiten Ausbruch des neuen Coronavirus breitet sich im Internet eine "Infodemie" aus. So nennt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die massive Streuung von Informationen, Falschnachrichten und Verschwörungstheorien rund um den neuen Erreger. Ein Teil dieser Falschnachrichten sind schlicht Gerüchte, die Menschen im Netz posten, weil sie nach Antworten suchen. Ein anderer Teil scheint aber gezielt gestreut zu werden. So zumindest schreibt es die Washington Post. Das amerikanische Außenministerium verdächtigt demnach Russland, auf vielen Online-Kanälen massiv Desinformationen über das neue Coronavirus zu verbreiten.



Russland stecke hinter "Schwärmen falscher Online-Kennungen", die in sozialen Netzwerken solche Informationen veröffentlichten, sagte Lea Gabrielle, Koordinatorin des Global Engagement Center, bei einer Kongressanhörung Anfang März. Das ganze "Ökosystem der russischen Desinformation" werde dabei eingesetzt. Ihrer Einschätzung nach würden staatliche Websites, offizielle Medien im Staatsbesitz und falsche Online-Kennungen versuchen, aus der Gesundheitskrise Nutzen zu ziehen, während Menschen weltweit in Angst seien, so Gabrielle. Der Kreml ziele darauf, seine Gegner zu schwächen, indem er Informationen "auf schändliche Weise" manipuliere, politische Gespräche polarisiere und das Vertrauen der Öffentlichkeit in gute Regierungsführung, unabhängige Medien und demokratische Prinzipien zu zerstören versuche.

Spätestens seit der US-Präsidentschaftswahl 2016 scheinen solche Anschuldigungen plausibel. Damals sollen von russischer Seite massiv Falschinformationen in den sozialen Medien gestreut worden sein, um den Wahlausgang zugunsten des republikanischen Kandidaten Donald Trump zu beeinflussen. Doch bei den Falschnachrichten zum neuen Coronavirus ist es bisher nicht so eindeutig, wie es Gabrielle formuliert. Das grundsätzliche Problem mit Vorwürfen wie diesen ist nämlich, dass sich orchestrierte Falschinformationen in sozialen Netzen nur schwer einem Akteur zurechnen lassen.

Falsche Panik?

Unstrittig ist, dass sich gerade viele Fake News um das Virus ranken. Zwischen dem 20. Januar und dem 10. Februar 2020 sollen auf dem Kurznachrichtendienst Twitter rund zwei Millionen Beiträge aus dem Ausland Verschwörungstheorien über das Coronavirus verbreitet haben. So steht es in einem Bericht des Global Engagement Centers, über den die Washington Post einige Tage vor der Kongressanhörung berichtete. Diese Summe entspreche sieben Prozent aller untersuchten Tweets, heißt es darin. Einige Falschinformationen seien automatisiert versendet worden und ein Beweis "nicht-authentischer und koordinierter Aktivitäten", zitiert die Washington Post aus dem Bericht. Allerdings nennt der Artikel keine Details, was zu dieser Einschätzung geführt hat, und auch keine Regierung, der die Informationen zugerechnet werden.

Bei der Frage nach dem Ursprung der Falschnachrichten hält sich die Europäische Union mit konkreten Anschuldigungen bislang zurück – obwohl auch sie offenbar schon länger mit ausländischen Angriffen rechnet. Bereits 2018 hat sie einen Aktionsplan gegen Desinformation vorgestellt. Damit will sie Falschnachrichten schneller erkennen und bekämpfen. Unter anderem mit einem Schnellwarnsystem für Falschnachrichten. Es basiert auf einer Plattform, auf der sich die Mitgliedsstaaten über ausländische Fake-News-Kampagnen austauschen können.



Während der aktuellen Pandemie ist dieses System offenbar erstmals zum Einsatz gekommen. Man habe Wissen über Desinformationen aus "externen Quellen" ausgetauscht, sagte Věra Jourová, die Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, laut dem Nachrichtenportal Euractiv. Zuvor hatte sie sich außerdem mit Vertretern von Firmen wie Google, Facebook, Microsoft und Twitter getroffen. Alle Teilnehmenden hätten bestätigt, dass sie verschiedene Arten von Desinformation online beobachtet hätten, so Jourová.



In deutschen Sicherheitskreisen nennt man auch keine konkreten Länder, wird aber etwas deutlicher. Man könne die Behauptung des amerikanischen Außenministeriums für Deutschland nicht bestätigen, heißt es auf Nachfrage. Allerdings sagt man auch: Ziel der russischen Geheimdienste sei es, hierzulande Verunsicherung zu schüren und das Vertrauen in staatliche Institutionen zu erschüttern. Ähnlich stand es auch schon im Verfassungsschutzbericht 2018.



Man könnte auch sagen: Ja, es verbreiten sich Falschnachrichten. Aber wer sie genau verbreitet, weiß man nicht so genau oder will es zumindest nicht öffentlich artikulieren.