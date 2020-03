Ist der amerikanische Präsidentschaftsbewerber Joe Biden etwa ein Trump-Unterstützer? Das zumindest suggeriert ein Video, das der amerikanische Präsident Donald Trump am Sonntag auf Twitter teilte. Darin zu sehen: Biden bei einer Rede in Kansas City im US-Bundesstaat Missouri. Er spricht über Attacken im Wahlkampf, verhaspelt sich zweimal, setzt dann neu an und sagt: "Wir können nur Donald Trump wiederwählen." Dann endet der Clip.

Twitter markierte das Video schnell als verfälscht: Wer es in seinem Newsfeed sieht, bekommt ein Ausrufezeichen und den Hinweis manipulated media, also manipuliertes Medium, angezeigt. Facebook dagegen hat das Video anfangs ohne weitere Markierung online gelassen. Ein Skandal? Bidens Unterstützer sagen: Ja. "Das Fehlverhalten von Facebook, wenn es um den Handel mit offenkundig falschen Fehlinformationen geht, ist eine nationale Krise", sagte Bidens Wahlkampfmanager Greg Schultz in einem Statement. Er bezeichnete Facebooks Verhalten als unverantwortlich, selbstsüchtig und abscheulich. Das soziale Netzwerk sorge sich vor allem um sein Geld. Es müsse sein Verhalten unbedingt ändern.

Klingt nachvollziehbar, nur das Ding ist: Joe Biden hat den Satz wirklich so gesagt. Das Zitat ist allerdings entscheidend verkürzt. Tatsächlich geht es noch weiter, wie ein Video der gesamten Rede zeigt. Darin sagt der demokratische Präsidentschaftsanwärter: "Wir können Donald Trump nur wiederwählen, wenn wir uns nicht in dieses kreisartige Todeskommando begeben – es muss eine positive Kampagne sein." Im Kontext scheint dieser verschwurbelte Satz eher zu bedeuten: Die Demokraten müssen sich gegen Donald Trump vereinen, weil er sonst wiedergewählt wird. Biden meint also das Gegenteil.

Auch Facebook hat mittlerweile reagiert. Auf Anfrage von ZEIT ONLINE hieß es, Faktenchecker bewerteten den gekürzten Clip als teilweise falsch, man reduziere nun die Verbreitung und blende Warnhinweise dazu ein.



Also viel Lärm um nichts? Keineswegs. Joe Bidens verknappte Aussage verdeutlicht einmal mehr ein grundlegendes Problem im Umgang mit Falschnachrichten, Manipulationen und Tatsachenverdrehungen: Die Grenze, was zulässig gekürzt ist und was nicht, was noch Interpretation ist und was schon Kampagne, ist oft gar nicht so leicht zu ziehen. Gibt ein Beitrag nicht beide Seiten eines Themas wieder oder basiert seine Aussage auf zweifelhaften Daten oder enthält er einen bestimmten Dreh, ist er noch lange nicht falsch. Das Biden-Video ist nicht komplett gezinkt, aber völlig aus dem Kontext gerissen.



Schmutzkampagnen gab es schon in der Präinternetzeit

Eine Taktik, die keinesfalls neu ist. Es gibt sie länger als das Internet. Schon vor Jahrzehnten überzogen sich amerikanische Politikerinnen und Politiker gegenseitig mit irreführenden Aussagen, suggerierten, ihr Konkurrent würde einen Atomkrieg auslösen, fügten Getriebegeräusche in ein Video ein, in dem gar kein Getriebe zu hören war, oder rissen Zitate aus dem Kontext. In den USA spricht man auch von Negativkampagnen oder attackierender Werbung.



Früher waren solche Kampagnen aufwändig produziert, sie liefen über Fernsehen, Radio, Werbebanner und Zeitungen. Auch damals gab es schon andere Formen der Desinformation, etwa indem man Menschen anrief und ihnen Lügen über einen Kandidaten erzählte. Doch mit Onlinewerkzeugen lassen sich Falschinformationen einfacher erzeugen. Binnen Minuten kann man ein Video schneiden, eine Tonspur oder ein Bild bearbeiten. Und binnen Sekunden kann man die Falschinformationen dann verbreiten und mit einem weltweiten Publikum auf Facebook, Twitter oder YouTube teilen.



Lange ließen die Netzwerke ihre Nutzerinnen und Nutzer gewähren. Es gab zwar Standards, Facebook etwa war bei nackter Haut etwas pingelig. Doch die Plattformen nährten die Erzählung ihrer Neutralität: Man sei ein Tech-Unternehmen, kein Medienkonzern, sagte etwa Facebook-Gründer Mark Zuckerberg. Man wolle allen Menschen eine Stimme geben, sagte Twitter-Chef Jack Dorsey. Freie Rede als das höchste Gut, das war die klare Botschaft, schließlich zählt Meinungsäußerung zu unseren Grundrechten.



Allerdings kommt diese Aussage auch von Unternehmen, die Beiträge algorithmisch sortieren. Facebook, Twitter oder auch YouTube zeigen besonders populäre Posts eher an und empfehlen solche, die zu unseren Interessen zu passen scheinen. Die Plattformen beeinflussen zwar nicht den Inhalt an sich, aber allein durch die Selektion greifen sie ein in unsere Wahrnehmung, entscheiden, was für uns wichtig ist und was nicht.