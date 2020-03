Bis zur Wahl des US-Präsidenten (oder ganz eventuell der US-Präsidentin) ist es noch acht Monate hin, trotzdem fürchten schon jetzt viele Menschen, dass Wählerinnen und Wähler manipuliert werden könnten. Vor allem russische Einflussnahme, irreführende Wahlwerbung und Desinformationskampagnen könnten den Wahlausgang ihrer Ansicht nach beeinflussen.



Sorge bereitet unter anderem die Verbreitung unwahrer Nachrichten: Nach der amerikanischen Präsidentschaftswahl vor vier Jahren lasen sich einige Medienberichte so, als hätte der republikanische Kandidat Donald Trump vor allem wegen falscher Meldungen gewonnen. Mehrere wissenschaftliche Untersuchungen haben bereits gezeigt: Das ist wahrscheinlich nicht der Fall (zum Beispiel Journal of Economic Perspectives: Alcott, Gentzkow, 2017). Eine aktuelle Studie lässt nun darauf schließen: Anscheinend haben Fake-News sogar nur einen kleinen Teil des Nachrichtenkonsums vor der Wahl ausgemacht. Die Untersuchung ist in der Fachzeitschrift Nature Human Behaviour erschienen (Nature Human Behaviour: Guess et al., 2020).

Konservative klickten mehr Fake-News

Drei Forscher von drei verschiedenen Universitäten kombinierten dafür unter anderem die Daten einer Onlineumfrage von 2.525 Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit deren Browserdaten. Die Wissenschaftler konzentrierten sich dabei auf die Websites, die die Befragten zwischen dem 7. Oktober und dem 14. November 2016 ansteuerten – also im Zeitraum um die Präsidentschaftswahl.

Diese Websites teilten sie nach Vorbild anderer wissenschaftlicher Untersuchungen in drei Gruppen ein: In die erste fielen Internetseiten, die vorsätzlich falsche und irreführende Nachrichten verbreiteten; in die zweite jene mit nachlässigen und trügerischen Informationen; und in die dritte Kategorie solche, die wenig Rücksicht auf die Wahrheit nahmen, aber deshalb nicht ausschließlich Lügen verbreiteten. Die Forscher bewerteten die Websites danach noch mit einer alternativen Methode, die Ergebnisse waren nahezu identisch.

Nicht einmal jeder zweite volljährige Amerikaner besuchte demnach im Untersuchungszeitraum eine Website, die falsche Nachrichten veröffentlichte. Insgesamt machten Artikel auf diesen Seiten nur etwa sechs Prozent der Texte aus, die Amerikanerinnen und Amerikaner auf Nachrichtenseiten lasen.

"Die Erkenntnisse passen gut zu anderen Studien, die ebenfalls zeigen, dass der Konsum von Pseudopresseangeboten in den USA kein Massenphänomen ist", sagt die Medienpsychologin Lena Frischlich von der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster, die nicht an der Studie beteiligt war. Schon eine Untersuchung aus dem Jahr 2019 deutete darauf hin, dass 2016 nur ein geringer Anteil der Tweets zu politischen Themen in einem Newsfeed Falschnachrichten waren (Science: Grinberg et al., 2019).

Wer auf falsche Informationen ansprang oder nicht, hing offenbar unter anderem mit der politischen Affinität zusammen: Bei Konservativen machten konservative Fake-News-Seiten elf Prozent des Konsums aus, bei Liberalen nur 0,8 Prozent. Liberale Fake-News-Seiten wurden deutlich seltener aufgerufen: Nur 1,1 Prozent der eher dem liberalen Spektrum angehörenden Befragten und 0,4 Prozent der Konservativen steuerten sie an.

Potenzielle Unterstützerinnen und Unterstützer von Donald Trump klickten zudem häufiger auf nicht vertrauenswürdige Websites als Anhänger der demokratischen Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton. Mehr als jeder zweite Trump-Fan las mindestens einen Artikel von einer konservativen Fake-News-Seite, elf Prozent konsumierten außerdem liberale Falschnachrichtenportale. Bei den Clinton zugeneigten Befragten besuchten 28 Prozent konservative Seiten mit potenziell erfundenen Geschichten, nur 23 Prozent dubiose liberale Onlineportale.

Die Autoren geben für diese Diskrepanz zwischen den politischen Lagern keine Gründe an. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass wir alle dazu neigen, eher Nachrichten zu konsumieren, die unserem eigenen Weltbild entsprechen. In der Wissenschaft nennt man das confirmation bias, das bedeutet so viel wie Bestätigungsfehler: Wir neigen dazu, den Informationen zu glauben, die bestätigen, was wir ohnehin schon glauben. Man wisse schon lange, dass Menschen Medieninhalte bevorzugten, die zu ihren Einstellungen passten, sagt Forscherin Frischlich.