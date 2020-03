Im Verfahren wegen Beleidigung gegen sie auf Facebook hat die Grünen-Bundestagsabgeordnete Renate Künast in sechs weiteren Fällen Recht bekommen. Das Kammergericht Berlin korrigierte auch in den jetzt erneut überprüften Äußerungen sein Urteil vom vergangenen September. Die Richter kamen nun zu dem Schluss, dass die Äußerungen einen so massiven diffamierenden Gehalt aufwiesen, dass sie sich als Schmähkritik beziehungsweise als Formalbeleidigung einordnen ließen.

Damit hat Künast Anspruch auf die Nutzerdaten von insgesamt zwölf der 22 von ihr vor Gericht gebrachten Nutzerkommentare. Facebook muss ihr die personenbezogenen Daten herausgeben; Künast kann zivilrechtliche Schritte einleiten.

Auslöser der Beschimpfungen war ein Facebook-Posting zu einer Aussage Künasts aus dem Jahr 1986 im Berliner Abgeordnetenhaus zum Thema Sex mit Kindern. Unbekannte überzogen die Politikerin in den sozialen Medien daraufhin mit übelsten Beschimpfungen.

Dagegen ging Künast juristisch vor und unterlag zunächst. Das erste Urteil des Berliner Gerichts zu Facebook sorgte auch bundesweit für Aufsehen. Die Richter hatten in den Kommentaren, in denen Künast unter anderem als "Stück Scheisse" und "Geisteskranke" bezeichnet wurde, keine Rechtsverstöße gesehen. Vielmehr kamen sie zu dem Schluss, die Kommentare bewegten sich "haarscharf an der Grenze des von der Antragstellerin noch Hinnehmbaren".

Dagegen legte die Bundestagsabgeordnete Beschwerde ein. Die Zivilkammer untersuchte die Kommentare abermals und gab Künast nun in insgesamt zwölf Fällen recht, bestätigte aber auch die Entscheidung zu zehn weiteren Kommentaren aus erster Instanz.

In den zwölf Fällen aber, so die Richter, hätten die Kommentare die Grenze zur zulässigen Meinungsäußerung deutlich überschritten. Künast würde "mittels besonders drastischer Begriffe aus dem Bereich der Fäkalsprache in einer so maßlos überzogenen Art und Weise attackiert, dass nur noch die persönliche Schmähung im Vordergrund steht". Eine sachbezogene Auseinandersetzung mit der Thematik fehle.