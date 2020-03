Der Kurzbotschaftendienst Twitter testet die Option sich selbst löschender Botschaften. Wie das Unternehmen mitteilte, soll das Pilotprojekt in Brasilien gestartet werden. Dabei sollen Twitter-Botschaften nach 24 Stunden von allein verschwinden. Öffentliche Kommentare anderer Nutzer und sogenannte Retweets, also die Weiterverbreitung durch andere Nutzer, sind dann nicht möglich.

Die selbstlöschenden Botschaften sollen "Fleets" heißen und finden sich in der App am oberen Ende der Timeline.

"Fleets" ist eine Anspielung auf das englische Wort fleeting ("flüchtig"). Für Twitter sind diese Fleets "eine neue Art, im Internet laut nachzudenken". Für Spott hatte im Netz allerdings gesorgt, dass Fleet in den USA auch ein Markenname für Einlauf-Präparate ist.



Twitter gab an, die Funktion zunächst in Brasilien zu testen, um zu untersuchen, ob Fleets Nutzern dabei helfen, sich wohler bei ihren Mitteilungen zu fühlen. Dass Tweets auch noch nach Jahren und öffentlich einsehbar sind und ihre Urheber unter Umständen in Erklärungsnöte und Rechtfertigungszwänge bringen kann, hat viele Nutzer des Dienstes vorsichtig gemacht.



Nach Angaben des Unternehmens gehört Brasilien zu den Ländern, in den die Menschen besonders intensiv über Twitter miteinander kommunizieren. "Auf der Grundlage des Tests werden wir erfahren, wie diese neue Kommunikationsform die Art und Weise verändert, wie sie auf Twitter interagieren, und ob sie dadurch Ihre Gedanken bequemer mitteilen können." Nach ein paar Monaten Test soll dann entschieden werden, ob Twitter Fleets auch in anderen Ländern anbieten will.



Twitter reiht sich damit ziemlich spät in einen Trend ein, den andere soziale Netzwerke schon seit Jahren verfolgen: Als Erstes hatte der Messengerdienst Snapchat auf allein verschwindende Textbotschaften und Fotos gesetzt und sie populär gemacht. Dann führten auch Instagram, Facebook und WhatsApp verschiedene Varianten dieser Option ein.

Der US-Techbranchendienst TechCrunch sieht die Entscheidung für diesen Test im engen Zusammenhang mit einem neuen Investor: Am vergangenen Freitag wurde bekannt, dass die New Yorker Firma Elliott Management Corporation sich beim dauerkriselnden Twitter eingekauft hat und nun auf Veränderungen drängt. Gründer und Kopf von Elliot Management ist Paul Singer, ein Billionär und Großspender für die Republikanische Partei in den USA. Mehreren Medienberichten zufolge soll er darauf drängen, Twitters Geschäftsführer und Gründer Jack Dorsey loszuwerden. Dorsey, der auch noch Geschäftsführer des Bezahldienstes Square ist, steht seit Jahren in der Kritik, weil unter ihm Twitter weder entscheidende Innovationen gelungen sind noch ein Umgang mit Hassrede im Netz gefunden wurde.