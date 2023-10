Es braucht nicht viel, damit Elon Musk Schlagzeilen macht. So war es auch am Samstag. Eine Nutzerin schrieb an den Unternehmer auf dessen Plattform X, vormals Twitter, gerichtet, dass der Gazastreifen unter Bombardement stehe und das Internet sowie die Telekommunikation abgeschnitten seien. Man brauche sofort Starlink. Gemeint war damit offenbar, dass Musks Weltraumfirma SpaceX im Gazastreifen Satelliteninternet zur Verfügung stellen sollte.

Der Unternehmer antwortete unter anderem, dass Starlink die Kommunikation von international anerkannten Hilfsorganisationen unterstützen werde. Er wiederholte diese Aussage unter einem Post der US-Politikerin Alexandria Ocasio-Cortez. Wie er später präzisierte, zählt er dazu etwa die Vereinten Nationen.