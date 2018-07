Der kanadische Smartphone-Hersteller Research in Motion (RIM) könnte sich der Forderung beugen, staatlichen Diensten Zugang zu seinen Datenbanken zu geben. Gerade erst hatten sowohl die Vereinigten Arabischen Emirate als auch Indien angekündigt, in Zukunft Blackberry-Dienste zu sperren , schon gibt es Berichte, die Drohung habe RIM zum Einlenken bewegt. Die kuwaitische Tageszeitung Al-Jarida schreibt , dass RIM den Behörden Kuwaits ein "erstes Einverständnis" gegeben habe, 3000 Websites mit pornografischen Inhalten zu sperren.

Bestätigt ist diese Aussage nicht. Sollte sie wahr sein, hieße es jedoch, dass sich wieder einmal ein Unternehmen aus wirtschaftlichen Erwägungen Zensurwünschen beugt. Wie problematisch das ist, hat der sehr viel reichere Konzern Google gerade erst in China erfahren . Dort sind es vor allem politische Inhalte, die die Regierung ihren Bürgern nicht zugänglich machen will, in den VAE geht es um Sex.

Die VAE hatten den hohen Sicherheitsstandard der Smartphones kritisiert und eine Blockade für E-Mail-, Chat- und Browser-Dienste ab dem 11. Oktober angekündigt. Da Blackberrrys die Verkehrsdaten verschlüsselt an kanadische Server übertragen, haben lokale Behörden keinen Zugriff. Dies erschwere die Strafverfolgung, sagte die staatliche Telekommunikationsbehörde der Emirate.

Indien hatte den kanadischen Hersteller ebenfalls aufgefordert, die Überwachung der Verkehrsdaten zu erleichtern. Auch dieser Forderung wird man möglicherweise nachkommen. Wie die indische Economic Times berichtet , möchte RIM den Sicherheitsbehörden des Landes zukünftig ermöglichen, indische Blackberrys zu überwachen. So sollen sie E-Mails bis zu zwei Wochen nach deren Versand lesen können. Außerdem wolle man ein Programm entwickeln, um Chats überwachen zu können.

Wie unter anderem die Times of India berichtet, wird für China diskutiert, dass RIM dort eigene Datenserver aufstellt und die Dienste der chinesischen Geräte über diese laufen lässt. Auch das würde den Behörden dort Zugriff erlauben.



Der kanadische Hersteller selbst dementiert entsprechende Berichte. So zitiert faz.net einen RIM-Sprecher mit den Worten: "Wir dementieren die Meldung, dass wir der indischen oder anderen Regierungen Einblicke in die Kommunikation unserer Kunden geben." Außerdem versicherte man in einem Brief , dass man auch weiterhin die Sicherheit der Daten gewährleisten werde.

RIM konkurriert mit Nokia, Apple und Google um den Markt für Smartphones. Derzeit nicht sehr erfolgreich, hat der Hersteller doch in der letzten Zeit Marktanteile verloren. Sein Betriebssystem BlackberryOS liegt weltweit auf Platz vier in der Nutzung, seine Geräte im Vergleich zu HTC, Samsung oder Motorola auf Platz acht. Am heutigen Dienstag stellte man den neuen Blackberry 9800 vor , von dem man sich erhofft, damit zu den Konkurrenten Nokia und Apple aufschließen zu können. Sowohl Indien als auch die Arabischen Emirate sind lukrative Märkte für Blackberrys und das wichtigste Argument des Unternehmens ist bislang die Sicherheit der Daten.